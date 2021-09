Pozdrav i čestitka generalnoga vikara na Misi Uzvišenja Svetoga Križa

Na svetoj Misi u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve prigodom proslave blagdana Uzvišenja Svetoga Križa i proslave svećeničkih jubileja okupljenima se obratio generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don Nikola Menalo:

Misa i jubilarci (biskup Petar, don Ivan Perić, fra Valentin Vukoja, fra Marinko Šakota, fra Ljubo Kurtović, fra Miljenko Šteko.

Poštovani gosp. biskupe Petre, nadbiskupe Tomo, biskupe kotorski Ivane i naš biskupe u miru Ratko, braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi puče Božji!

Danas smo s općom Crkvom proslavili blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, a naša partikularna Crkva obljetnicu posvete mostarske Katedrale.

Današnji evanđeoski ulomak je tekst za svakoga kršćanina, jer je srce evanđelja, a to je da je Božja nakana spasiti čovjeka, jer je s Bogom sve počelo. Bog je poslao svoga Sina, a on ga je poslao jer je volio ljude. Iza svega jest ljubav Božja. Bog je Otac koji ne može biti sretan dok mu se zalutala djeca ne vrate kući. To je širina Božje ljubavi u cijelome svijetu, za svakoga.

Dragi zlatni jubilarci, don Mihovile i (don Marko, koji večeras nije mogao biti s nama), cijenjeni srebrni jubilarci: biskupe Petre, provincijale fra Miljenko, don Ivane, fra Ljubo, fra Marinko i fra Valentine, vi ste prije 25 ili 50 godina počeli kao svećenici slaviti Boga, propovijedati o njegovoj ljubavi u molitvi pred križem ili u slavlju Euharistije s narodom. Nastavite i dalje neumorno širiti Božju ljubav među narodom.

Oče biskupe Petre, dragi jubilarci, u ime okupljenih svećenika, redovnika, redovnica, bogoslova i u ime vjernoga puka, od srca Vam čestitam vaše obljetnice. Molimo Gospodina da vas i dalje vodi da vjerno izvršite njegovu svetu volju. Vaši životi neka budu na slavu Božju i na spas vjernika.

Također naše čestitke župnicima don Josipu i don Luki, župljanima i katedralnom osoblju.

Izvor: Crkva na kamenu