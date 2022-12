Predbožićno čestitanje biskupu Petru

MOSTAR – U Biskupijskom ordinarijatu u Mostaru u utorak 20. prosinca 2022. održan je predbožićni prijem svećenika, predstavnika redovničkih zajednica, djelatnika Ordinarijata te predstavnika vjernika laika s mostarsko-duvanjskim biskupom i trajnim upraviteljem Trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petrom Palićem.

Čestitku je u ime svih uputio generalni vikar don Nikola Menalo, a prigodnu riječ uputio i biskup u Mostaru.

Generalni vikar svoju je čestitku temeljio na današnjem ulomku iz Evanđelja razmišljajući o temi susreta. Don Nikolin govor prenosimo u cijelosti.

Poštovani gospodine biskupe Petre,

mnogo poštovani provincijale fra Jozo,

biskupski vikaru za Trebinjsko-mrkansku biskupiju don Ante,

kancelaru don Stipe, djelatnici Ordinarijata,

cijenjeni kolege svećenici, uvaženi redovnici, braćo i sestre!

Današnji evanđeoski ulomak potiče nas na razmišljanje o susretima. Ni Marija ni Elizabeta nisu znale kako se sa sigurnošću postaviti u susretu s Bogom. No, ono što raduje svakoga vjernika jest njihovo služenje Bogu preko drugoga. Danas, dok se susrećemo u Ordinarijatu, želimo sebe prvenstveno postaviti u odnos prema Bogu. Mi se danas bratski susrećemo u Mostaru, dok se naš subrat don Ljubo Planinić noćas susreo s Bogom licem u lice. Svi smo preko zemaljskih susreta upućeni prema susretu s Bogom. Ovih dana naši se vjernici po sakramentu ispovijedi susreću s Božjim milosrđem na Zemlji, a mnogi vjernici u osobnoj molitvi razgovaraju s Bogom.

Djevica Marija krenula je u posjet iz svoga grada Nazareta u Elizabetino selo Ain Karim, nedaleko od Jeruzalema. Marijin put bio je dugačak, no cijeli je susret bio prožet radošću Duha Svetoga te Elizabeta sva sretna izjavljuje: „Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje“ (Lk 1,42). Taj Elizabetin pozdrav postao je sastavni dio molitve Zdravomarijo. Dok svakodnevno izgovaramo Zdravomarijo želimo da naš životni hod bude u skladu s Evanđeljem. Nutarnji nas glas nuka da na životnim vijugavim i skliskim cestama, posebice u ovo predbožićno vrijeme, gradimo ceste mira i ljubavi.

Vi ste, gospodine Biskupe, prošle godine zajedno sa svima nama krenuli na sinodalni hod te smo zajedno hodili razmišljajući o Crkvi u suvremenom svijetu a posebice u našim Biskupijama. To je put bio dugačak hod s radostima i ushićenjima kao što je Elizabeta dočekala svoju rođakinju Mariju. Vjernici su izricali molitve, a svećenici blagoslov. Uvijek je put sinodalnosti dugačak i na tom putu nas očekuju iznenađenja, ali s pouzdanjem u Duha Svetoga ići ćemo tim putom prema vječnosti. Vama su, gospodine Biskupe, povjerena ove partikularne Crkve. Stoga, želimo Vam da tu odgovornu zadaću vršite kroz naviještanje, posvećivanje i upravljanje našim Biskupijama. Najljepši Vaš odgovor očitovat će se u hvalospjevima u kojima se ogleda prošlost i budućnost našega naroda, a koji govori kako Isus preporađa svijet, što posebice slavimo u ovo Božićno vrijeme. Neka Vama, gospodine Biskupe, susret s nama danas i kroz sljedeću godinu bude povlašteni trenutak služenja i radosti.

Prigodom susreta s arkanđelom Gabrielom Marija je izgovorila „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ Crkva već stoljećima ponavlja ove Marijine riječi.

Neka i Vama, oče Biskupe, u srcu odzvanja veličanje Boga na visini koji daje blagoslov nama u nizini, a sve neka bude po Božjoj Riječi koja se utjelovila u Marijinu krilu i promijenila svijet.

Vama, cijenjeni biskupe Petre, kao i svima na početku pozdravljenima, bio sretan Božić i blagoslovljena Nova godina.

Biskup Petar je zahvalio generalnom vikaru na upućenoj čestitci i pozdravio je sve nazočne svećenike, redovnike i redovnice i vjernike laike.

U svom obraćenju Biskup je rekao da se uvijek u ovim božićnim danima boji inflacije riječi, odnosno da naše riječi ne zasjene značenje otajstvo utjelovljenja one vječne Riječi, Isusa Krista.

Biskup je naglasio da je Božić blagdan radosti i zajedništva. Božić je blagdan radosti jer se Bog utjelovio u Isusu iz Nazareta i postao dionikom povijesti i naših života.

Božić je blagdan zajedništva jer se Isus rodio u obiteljskom ozračju, bez obzira na uvjete rođenja i tako posvetio svaki ljudski život i svaki obiteljski život.

Zahvalivši svima na dolasku i njihovu služenju u župnim zajednicama i drugim zadaćama koje su im povjerene, biskup Petar je svima čestitao Božić i zaželio Božji blagoslov u novoj 2023. godini.

Na kraju svoga obraćanja spomenuo se i pozvao na molitvu za pokojnoga don Ljubu Planinića, župnika u Stocu koji je jučer preminuo.