Primanje novih članova i obnova obećanja u HKM bl. Miroslava Bulešića

GORICA-STRUGE – U nedjelju, 23. kolovoza 2026., na spomendan bl. Miroslava Bulešića, župna mladež, Hrvatska katolička mladež župe Gorica-Struge, okupila se kako bi proslavila svoga nebeskog zaštitnika.

Tijekom svete Mise u 10 sati imali su posebno dirljiv trenutak za ovu župnu zajednicu. Mladi su pred Bogom i svojom zajednicom ponovno potvrdili svoju odluku da će kao članovi HKM-a nastojati biti vjerni Bogu, Crkvi i svome narodu, slijedeći primjer bl. Miroslava Bulešića.

Nakon propovijedi posvećene životu i svjedočanstvu bl. Miroslava Bulešića, petnaest članova obnovilo je svoja obećanja. Nakon njih, deset novih članova odlučilo je pristupiti HKM-u te su pred cijelom župnom zajednicom izrekli svoja tri obećanja koja će nastojati živjeti i čuvati tijekom ove godine: vjernost pradjedovskom zavjetu vjere u Isusa Krista i Katoličkoj Crkvi spremni odazvati se na njezine potrebe, gajiti osobnu molitvu i redovito dolaziti na svete Mise i susrete mladeži, te činiti djela ljubavi i milosrđa prema svakom čovjeku, a osobito prema mladima. Time su pokazali svoju spremnost da se još više približe Kristu i zajedno s ostalim članovima rastu u vjeri.

Nakon izrečenih obećanja novi članovi službeno su pristupili Hrvatskoj katoličkoj mladeži bl. Miroslava Bulešića naše župe. Jedan po jedan pristupali su pred oltar gdje su primili križ, znak našega spasenja po Isusu Kristu, kojega su odlučili još vjernije slijediti na svome mladenačkom, životnom i vjerničkom putu.

Nakon svete Mise mladi su nastavili svoje zajedništvo kroz druženje na rijeci Trebižat uz razgovor, pjesmu i smijeh, a troje mladih zajedno sa župnikom don Tomislavom Rajičem, imalo je milost hodočastiti u Istru i biti na proslavi bl. Miroslava Bulešića.

Bio je to poseban dan ispunjen molitvom, zajedništvom i upoznavanjem života čovjeka koji je svoju vjeru svjedočio do samoga kraja. Blaženi Miroslav Bulešić, zaštitnik ove Hrvatske katoličke mladeži, svojim nam životom i žrtvom ostavlja snažnu poruku ljubavi, vjere i oprosta.

Posebno nas dotiču njegove riječi: „Moja osveta je oprost.“

Neka nas primjer našeg zaštitnika potakne da i mi u svom životu budemo hrabri svjedoci vjere, da znamo ljubiti, opraštati i ostati vjerni Kristu, bez obzira na poteškoće koje nam život donosi.

Hvala Bogu na ovom predivnom iskustvu, zajedništvu i svim milostima koje smo primili.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/