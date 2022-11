Priopćenje s 85. redovitoga zasjedanja BK BiH

SARAJEVO – Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su 4. i 5. studenog 2022., u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu, svoje 85. redovito zasjedanje. Predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH, a sudjelovali su svi njezini članovi. Također su sudjelovali delegat Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metodija mons. Ladislav Nemet, biskup zrenjaninski, i delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Milan Zgrablić, nadbiskup koadjutor zadarski, te izrazili bratsku blizinu svih biskupa i izvijestili o važnim crkvenim događanjima na teritoriju svojih Konferencija.

Biskupima se na početku zasjedanja pridružio i otpravnik poslova Apostolske nuncijature u BiH mons. Amaury Medina Blanco koji je prenio pozdrave novog apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini nadbiskupa Francisa Assisija Chullikatta.

Biskupi su saslušali izvješća svojih delegata: s Plenarne skupštine Vijeća europskih biskupskih konferencija održane online 27. i 28. listopada 2022.; sa susreta predsjednika Biskupskih konferencija Srednje i Istočne Europe održanog 24. i 25. listopada 2022. u Budimpešti (Mađarska); sa Simpozija o mladima održanog u organizaciji Vijeća europskih biskupskih konferencija od 20. do 23. listopada 2022. u Krakovu (Poljska); sa 65. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije održanog 17. i 18. listopada 2022. u Zagrebu; s izvanredne 21. skupštine Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH održane 3. rujna 2022. u Žepču, te sa Susreta generalnih tajnika Biskupskih konferencija Središnje Europe održanog 3. i 4. listopada 2022. u Tirani (Albanija).

U duhu zajedničkog dokumenta Kongregacije za redovnike i svjetovne institute i Kongregacije za biskupe, izdanog 14. svibnja 1978. pod naslovom „Kriteriji o odnosima između biskupa i redovnika“ (Mutuae Relationes), biskupi su razmišljali o suradnji s redovnicima, redovnicama i njihovim ustanovama. Zahvalni su svim redovnicima i redovnicama koji daju svoj dragocjeni doprinos u biskupijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini svojim životom, molitvom i radom te posebno angažmanom u pastoralnom djelovanju. Godišnji susreti u organizaciji Biskupske konferencije s Konferencijom viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH i s franjevačkim provincijalima iz Sarajeva i Mostara te Međudekanski susreti, na kojima također sudjeluju franjevački provincijali, kao i susret redovnika i redovnica iz BiH, poznat kao Redovnički dan, na kojemu redovito sudjeluje i predstavnik Biskupske konferencije, blagoslovljene su prigode za izgradnju još bolje suradnje na dobro svih članova biskupijskih zajednica. Biskupi su svjesni poteškoća s kojima se susreću redovničke zajednice kao i druge crkvene ustanove, ali i mnogi drugi u Bosni i Hercegovini, zbog nepovrata imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata, ali i drugih neriješenih pitanja poput financiranja pojedinih ustanova korisnih za društvenu zajednicu, neriješenog zdravstvenog osiguranja itd. Potiču voditelje svih crkvenih ustanova da, ukoliko to još nisu učinili, prikupe potrebnu dokumentaciju o postojećoj i o oduzetoj imovini. Također potiču sve redovničke zajednice, poštujući njihovu autonomiju, na trajnu suradnju s dijecezanskim biskupima na planu pastoralnog djelovanja radeći na izgradnji živih i istinskih crkvenih zajednica i zajedništva između svećenikâ, redovnika i laika. U duhu sinodalnog hoda, koji je održan u svim biskupijskim zajednicama i koji je u tijeku, ističu da sinodalnost započinje u pojedinim vjernicima: promjenom mentaliteta, osobnim obraćenjem, u zajednici ili bratstvu, u kući, na poslu, u crkvenim ustanovama, a zatim se širi na službe i poslanje te da Sinoda o sinodalnosti Crkve ima glavnu svrhu probuditi osjećaj zajedništva u Crkvi, oživjeti sudjelovanje svih, učiniti sve protagonistima i nastojati donijeti poruku Evanđelja do nakraj zemlje.

Biskupi su razmotrili apostolsko pismo pape Franje „Desiderio desideravi“ o liturgijskoj formaciji naroda Božjega od 29. lipnja 2022. u kojem se Sveti Otac obraća ne samo biskupima, svećenicima i redovnicima, nego i laicima. U duhu spomenutog apostolskog pisma u početku kojeg Sveti Otac citira Isusove riječi upućene apostolima: „Svom sam dušom čeznuo (latinski: Desiderio desideravi) ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke“ (Lk 22,15), biskupi potiču sve svećenike da uvijek slave Euharistiju svjesni da je riječ o istinskom Kristovu bogoslužju u njegovoj posvemašnjoj podložnosti Očevoj volji te da svi sudionici budu svjesni da su Kristovi pozvanici kao i da se Kristova žrtva – iako jedinstvena i neponovljiva – u bogoslužju ostvaruje u zajedništvu sa svim ljudima „iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda“ (Otk 5,9). Pridružuju se pozivu Svetoga Oca upućenom cijeloj Crkvi da ponovno otkrije, čuva i živi istinitost i snagu kršćanskog bogoslužja, tako da ljepota kršćanskog slavljenja ne bude nagrđena površnim i pojednostavljenim shvaćanjem njezine vrijednosti ili da se ona na bilo koji način instrumentalizira kako bi Euharistija za sve bila sakrament pobožnosti, znak jedinstva i vez ljubavi. Pozivaju posebno svećenike, ali i sve članove biskupijskih zajednica da svakoga dana otkrivaju ljepotu bogoslužja te pobožnim slavljenjem i sudjelovanjem na liturgijskim činima šire Božji duh odupirući se, kako veli papa Franjo, opasnoj napasti „duhovne svjetovnosti“.

Dogovoreni su sljedeći termini zasjedanja Biskupske konferencije BiH tijekom 2023. godine: 21. i 22. ožujka u Mostaru koje će započeti večernjim Misnim slavljem na liturgijsku proslavu svetkovine sv. Josipa 20. ožujka u katedrali Marije Majke Crkve; 13. i 14. srpnja u Banjoj Luci koje će završiti 15. srpnja Euharistijskim slavljem u katedrali sv. Bonaventure te 6. i 7. studenog u Sarajevu koje će započeti 5. studenog zajedničkom Euharistijom u katedrali Srca Isusova. Šesti Obiteljski dan u Bosni i Hercegovini bit će proslavljen, 30. srpnja u Kupresu, a započet će Misom uočnicom 29. srpnja. Treći Susret članova BK BiH s profesorima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i s odgojiteljima Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa bit će 5. srpnja u Sarajevu. Središnje Euharistijsko slavlje u okviru Tjedna solidarnosti 2023. godine bit će u treću korizmenu nedjelju u župi Svih Svetih u Aladinićima pokraj Stoca. Biskupi su također odlučili da održavanje Susreta svećenika u Bosni i Hercegovini bude redovito svake treće godine u prvu srijedu u mjesecu lipnju.

U četvrtak, 3. studenog 2022. biskupi su slavili Svetu misu u katedrali Srca Isusova. Predsjedao je nadbiskup Vukšić, a propovijedao je biskup Nemet. U petak, 4. studenog biskupi su slavili Euharistiju u kapeli Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i susreli se s bogoslovnom zajednicom. Predsjedao je nadbiskup Vukšić, a prigodnu propovijed uputio je potpredsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

Sarajevo, 5. studenog 2022.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/KTA