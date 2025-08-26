Proslava bl. Miroslava Bulešića u Glavičicama

PRISOJE – Blagdan bl. Miroslava Bulešića proslavljen je u nedjelju 24. kolovoza 2025. u Glavičicama, župa Prisoje, u kapelici Srca Isusova u kojoj su od 2019. pohranjene relikvije ovog istarskog svećenika i mučenika, izvijestili su iz župe.

Svetu misu ispred kapelice predvodio je don Bojan Ivešić, generalni tajnik Biskupske konferencije BiH u koncelebraciji s umirovljenim svećenikom don Antom Kutlešom i domaćim župnikom don Ivanom Aničićem.

U homiliji je don Bojan istaknuo da je bl. Bulešić bio svećenik koji je do kraja ostao vjeran Kristu i Crkvi, što je – kako je kazao – posvjedočio i svojom mučeničkom smrću 1947. godine. „Crkva nam na oltar stavlja blažene i svete mučenike, ne da bismo ih se spominjali i tako živjeli u mržnji ili osveti, nego da bi imali na nebu moćne zagovornike i kako bismo u njihovoj vjernosti prepoznavali putokaz i nadahnuće za vlastiti život“, rekao je propovjednik. Dodao je da povijest podučava kako su Hrvati opstajali upravo oslanjajući se na vjeru i povezanost sa Svetom Stolicom, te da i danas treba graditi život na vrijednostima koje nadilaze prolazne interese.

„Ova proslava pokazuje kako lik bl. Miroslava Bulešića i danas snažno govori: on je bio svećenik koji nije šutio kad je trebalo svjedočiti, koji nije odustao kad je trebalo stati uz Krista i Crkvu. Njegovo mučeništvo nije prošlost, nego trajni poziv nama danas – da i u svojim okolnostima ostanemo postojani i vjerni, svjedoci nade i ljubavi“, kazao je don Bojan.

Molitva kod spomenika „Vrata u vječnost“

Prije misnog slavlja sudionici su se okupili kod spomenika braniteljima „Vrata u vječnost“, gdje su vjernici zajedno sa svećenicima u tišini i molitvi zahvalili Bogu za dar slobode i za sve one koji su za nju položili svoje živote. Tom prigodom istaknuto je kako „svaka ovakva proslava podsjeća da žrtva naših branitelja nije samo događaj prošlosti, nego trajna baština koja nas obvezuje na čuvanje i življenje vrijednosti vjere, domoljublja i zajedništva“.

Predstavljanje knjige o mons. Hurleyu

Poseban uvod u ovu proslavu bilo je predstavljanje knjige don Bojana, održano večer prije toga u župnoj dvorani. Riječ je o povijesno i crkveno važnom dokumentu pod naslovom „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleya o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“. Ovaj američki nadbiskup i vatikanski diplomat, regens Nuncijature u Beogradu (1946.-1951.), svojim je izvješćima opisivao položaj Crkve i vjernika u poratnoj Jugoslaviji, progon svećenika, zatvaranja i pokušaje ušutkivanja Božjega glasa u narodu. Don Bojan je, istražujući u vatikanskim arhivima, priredio ovo djelo koje donosi građu u svezi s montiranim sudskim procesima zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu, 1946.; te mostarsko-duvanjskom biskupu Petru Čuli i njegovu suradniku don Mati Nuiću, 1948., kojima je mons. Hurley i osobno nazočio, te osvrte na procese koji su vođeni protiv banjolučkog svećenika vlč. Nikole Bilogrivića i istaknutog laika Felixa Niedzielskoga.

Europski kontekst i duhovna poruka

Cijela je proslava poprimila dodatnu dimenziju time što se održala upravo na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima. „Tako se i župa Prisoje pridružila molitvi i sjećanju koje se toga dana obilježavalo kako u Europi, tako i u našim krajevima, napose u šumi Jazovki kraj naselja Sošice na Žumberku i na Bilama kraj Mostara“, ističe župnik Aničić.

Izvor: Crkva na kamenu/Župa Prisoje