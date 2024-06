Proslava sv. Ante u Šujici

ŠUJICA – Župa Šujica proslavila je svoga nebeskoga zaštitnika sv. Antuna Padovanskoga. Baš kao i na uočnici, na središnjem misnom slavlju, u četvrtak, 13. lipnja, koje je predvodio fra Marko Ešegović, gvardijan samostana u Gorici, okupili su se brojni vjernici i hodočasnici.

“Nasuprot sv. Anti za nas se može reći da smo zarobljenici kojekakvih uvjetovanosti a koje nisu uvijek u skladu. Tražimo oslobođenje koje dolazi neočekivano, a ono nam dolazi samo od Duha Svetoga koji nam daje i različite kušnje kako bi bili što više Božji. U životu sv. Ante možemo vidjeti to oslobođenje koje dolazi od Duha Svetoga”, kazao je u propovijedi fra Marko.

Govoreći o životu današnjega sveca, fra Marko je istaknuo kako se sveti Ante nije pokolebao niti pao u depresiju, a to je misao ovoga dana. “Prihvatio je najjednostavnije poslove u svojoj zajednici, nije se bunio protiv svojih provincijala i uprave, nego čekao Božji znak želeći da ljudi preko njega vide jednoga radosnoga kršćanina koji ne kuka nad svojom sudbinom i svojim životom”, rekao je fra Marko pozvavši vjernika da budu radosni kršćani jer “radost je pečat naše vjere i kršćanstva”, čak i u teškim trenutcima. Također, pozvao ih je na poniznost i poslušnost kakvu je imao sv. Ante te na čitanje Svetoga Pisma jer “sve što je radio sveti Ante je temeljio na tekstovima Svetoga Pisma”.

O čovječe, koji često radiš prema prilikama, ugledaj se na pčele i nauči se mudrosti! Pčele ne idu od cvijeta do cvijeta preskočivši neke, već prema potrebi sabiru na jednom i vraćaju se u košnicu. Nemoj ni ti posvetiti pozornost mnogim riječima koje čuješ ili čitaš, niti napustiti neku misao da prijeđeš na drugu, kao što čine površni, koji neprestano prevrću po knjizi, slušaju razgovore i riječi te nikada ne postižu znanje. Prikupi od jednoga ono što ti treba i sok položi u košnicu pamćenja. Biljka koja se često presađuje, kaže neki filozof, ne postaje bujna. (sv. Antun Padovanski)

Izvor: Crkva na kamenu/https://tomislavcity.com/