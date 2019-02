Proslava sv. Blaža u župi Gradnići

GRADNIĆI – U župi Gradnići u nedjelju, 3. veljače, proslavljen je blagdan sv. Blaža, nebeskoga zaštitnika ove župe. Svečano misno slavlje predvodio je fra Josip Ikić, prefekt i odgojitelj sjemeništaraca u Visokom, te profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, a uz fra Josipa u suslavlju su bili don Đuro Bender, dekan Broćanskoga dekanata i župnik župe Gradina, te fra Nikola Rosančić, župnik župe Gradnići.

Na svečanom misnom slavlju okupio se veliki broj župljana župe Gradnići i njihovih gostiju. Okupljenim vjernicima fra Josip Ikić u svojoj propovjedi govorio je o svetom Blažu i važnosti njegova djelovanja, te naglasio da su sv. Blaž i ostali sveci pozvani od Boga da kroza svoj život budu svjedoci Božje ljubavi. Naravno, da svjedoče Božju ljubav pozvani su i svi kršćana, no u tome ih često ometaju “moderna ropstva”, ateistički humanizam i slične pojave na koje je fra Josip Ikić nazočnima skrenuo pozornost.

– Sveti Blaž i ostali sveci koje slavimo vraćaju nas na pravi put, Isusu Kristu. On je jedini put, istina i život. On je za mene i za tebe umro na križu. On nas može spasiti… Nema života bez Boga. Bog nas je satkao i mi smo proistekli od Boga. Ništa ovozemaljsko nas ne može zadovoljiti, mi smo stvoreni za veće stvari, poručio je fra Josip Ikić i dodao da nema ništa loše u užitcima, materijalnoj sigurnosti, slavi i sličnim darovima od Boga, ali da oni ne mogu biti najvažniji u ljudskom životu.

Nastavljajući svoju propovijed fra Josip je naglasio da su iz Isusovih usta tekle mile, lijepe i drage riječi koje su ljude hrabrile i oduševljavale, kao i da je sv. Blaž propovijedao mile riječi, riječi Evanđelja. Govoreći o snazi ovih riječi, fra Josip je upozorio i na riječi koje su neprihvatljive u kršćanskom životu, a to su psovke i ogovaranja.

Svečano misno slavlje pjesmom je pratio Mješoviti zbor župe Gradnići, a na kraju misnoga slavlja župnik fra Nikola čestitao je svima blagdan sv. Blaža, zahvalio svima koji su sudjelovali u njegovu dostojanstvenom obilježavanju, te podsjetio na trodnevnu duhovnu pripravu koju je predvodio fra Josip i ostale događaje koji su organizirani proteklih nekoliko dana.

Nakon završetka svečanoga misnog slavlja uslijedilo je grličanje – blagoslov grla, nakon kojega su župljani župe Gradnići nastavili proslavu blagdana nebeskog zaštitnika u svojim domovima.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.brotnjo.info