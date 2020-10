Proslava sv. Franje u Rašeljkama

U nedjelju 4. listopada 2020. proslavljen je zaštitnik župe Rašeljke sv. Franjo Asiški svetim misnim slavljem u 9 i 11 sati. Mise je predvodio novi župnik don Ilija Drmić, koji je naslijedio don Miju Klarića (župnik: 1986. – 1. rujna 2020.), a don Ilija je bio župnik u Viru (2012. – 1. rujan 2020.). Na ranoj svetoj Misi bilo je oko 50 vjernika, a na pučkoj 180 u kojoj su koncelebrirali ovi svećenici: don Ivan Bebek iz Prisoja, don Blaž Ivanda iz Grabovice, umirovljenici don Luka Mamić iz Grabovice, don Ivan Čirko iz Rašeljaka i don Ante Čipćić iz Voštana koji je otpjevao evanđelje u svečanoj Misi, potom o. Zvonko Martić iz Karmela sv. Ilije, don Jakov Renić iz Vinice, mještanin i župnik u Šipovači – Vojnićima don Jozo Čirko. Kasnije se pridružio i župnik iz Tijarice don Mate Lekić, a telefonski je čestitao patron dugogodišnji bivši župnik umirovljenik don Mijo Klarić, fra Gabro Mioč u svoje ime i u ime dekana fra Vinka Kurevije, te i ovdašnji župljanin don Drago Ćurković koji djeluje kao pastoralac u Šipovači – Vojnićima.

Za vrijeme obiju Misa predvoditelj je održao sabranoj vjerničkoj zajednici prigodnu propovijed, u kojoj je povezao čitanja od nedjelje sa životnim putem i stavom sv. Franje (1181.-1226.). Naime, u evanđeoskom tekstu bila je riječ o urađenome i uređenome vinogradu što je gospodar i vrijedni domaćin iznajmio jednome vinogradaru pogodivši se o poštenom poslovanju, u što kao glavno ulazi dobit od ubira. I kada je domaćin i gospodar svoga vinograda poslao jedne, pa druge i treće sluge, te više njih kasnije da preuzmu ubir i donesu ga svome gospodaru, sluge su doživjele nemile događaje u vinogradu: izrugivanja, tučnjavu, mlaćenje, kamenovanje, razbijanje glave, te neki od njih i okrutnu smrt. To je teški prekršaj svih Božjih zapovijedi i svih pozitivnih ljudskih dogovora, ugovora i zakona. Osim toga, ovi nemilosrdni vinogradari nisu htjeli dati ono što pripada gospodaru ni njegovu sinu što ga je poslao po dogovoreni ubir iz svoga iznajmljenoga vinograda. Ti ljudi skloni grijehu i zlu uhitili su sina, izbacili ga iz vinograda i ubili. Taj sin je baštinik koji je postao naš Spasitelj i Otkupitelj. To je raspeti i uskrsli Krist, čija je žrtva ugrađena u vinograd Božji, odnosno Crkvu Božju.

Sv. Franjo se odrekao svega ovozemaljskoga da bi se posve posvetio nebeskome u ovome svijetu, Nebeskome kraljevstvu, vinogradu Gospodnjem. I on je djelujući za dobro i ljepotu toga vinograda istrošio svoj život životno se zaokrenuvši svome Bogu. Toliko se poistovjetio s Kristovom žrtvom da je i sam zadobio stigme, znakove, rane na rukama, boku i nogama iako nije bio razapet na način Isusa Krista, nego kroz posvema predanu meditaciju punu uranjanja u život Kristov i pogotovo njegovu muku, raspeće, smrt. Time se položio u temelje Božjega vinograda u kojem je djelovao i u kojem djeluje po svim svojim nasljednicima redovnicima i svećenicima jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve vođeni Duhom Svetim i duhom Isusa Krista.

Za vrijeme svete Mise službu Riječi u Godini riječi Božje (od Jeronimova spomendana 30. rujna 2020. do istoga nadnevka 2021. god.) obavili su mladi ove župe koji ujedno pjevaju u Zboru mladih i odraslih, što su na današnji svečani dan s posebnim raspoloženjem i uzvišenim osjećajima čitali i pjevali slaveći svoga Boga pod vodstvom voditelje zbora Milana Krole.

Na kraju misnoga slavlja župnik je izrekao čestitke svim župljanima, zatim marljivim ženama Župne udruge “Čisto srce stvori mi, Bože“ za čišćenje i urešenje crkve, ovoga puta iz sela Liskovače, te zahvale Bogu za sve prisutne, odsutne i pokojne župljane po zagovoru nebeskoga zaštitnika sv. Franje Asiškog.

Izvor: Crkva na kamenu