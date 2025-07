Proslava sv. Petra i Pavla u Gorici-Strugama

GORICA-STRUGE – Kroz pobožnost nebeskim zaštitnicima sv. Petru i Pavlu i kroz svete Mise trodnevnice koje su bile od 26. 6. do 28. 6., župa Gorica-Struge pripremala se za proslavu svojih nebeskih zaštitnika. Prvu večer trodnevnice propovijedao je don Gabrijel Pavlović, župni vikar u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, drugu večer propovijedao je fra Nikola Jurišić, župni vikar u župi sv. Mihovila – Tomislavgrad, a treću večer, svečanu svetu Misu – Vigiliju, slavio je fra Valentin Vukoja, župni vikar župe Uznesenja BDM – Široki Brijeg. Svetu Misu na sam dan patrona slavio je župnik don Tomislav Rajič.

Na svečanoj svetoj Misi uočnici uz fra Valentina koncelebrirali su: don Bernard Marijanović, župnik u Gabela Polju, don Davor Berezovski, župnik župe Ploče-Tepčići, don Vinko Nenadić, župni vikar u župi Presvetog Trojstva – Oakville (Canada) i župnik don Tomislav. Fra Valentin je u svojoj propovijedi istaknuo jedinstvo apostola Petra i Pavla koji su bili veoma različiti ali su itekako radili za istu stvar do kraja svoga života, do svoje mučeničke smrti za ime Isusovo. Posebno je istaknuo veliko nejedinstvo našega naroda, nepravdu među nama samima, krv i krvne veze u institucijama u kojima nepotizma ne bi smjelo biti, zavist jednih prema drugima, a svi se nazivamo vjernici, kršćani i katolici. Ovaj dan ujedno je bio i “Dan župnoga zajedništva”. Nakon svete Mise nastavljeno je druženje u župnome dvorištu uz pjesmu i veselje cijele župne zajednice ali i vjernika iz okolnih župa.

“Bogu dragome hvala na svim ovim danima, na njegovoj milosti i zagovoru sv. Petra i Pavla. Hvala mu što okuplja svoje vjerne i nudi im iz dana u dan otvoreno Nebo i svoju slavu – vječnu svetu Misu. Iskreno i veliko hvala svim svećenicima kako onima koji su koncelebrirali na svetim Misama tako i onima koji su ispovijedali. Hvala na sva tri dana trodnevnice kao i na sam dan patrona našem župnom zboru koji je svojim skladnim glasovima dao posebno dostojanstvo Svetim Misama kroz ove dane. Hvala našim ministrantima koji svojom službom kod oltara, kao anđeli nebeski služe svome Bogu. Našim lektorima na navještaju Svetoga Pisma. Veliko hvala vrijednim rukama, kako onim mlađim tako i starijim, muškim i ženskim, koje su darovale i pripremale počevši od hrane i pića, postavljanja i raspremanja našeg župnog- obiteljskog stola, kao i svima onima koji su na bilo koji drugi način sudjelovali u proslavi ove večeri. Neka vam Gospodin uzvrati stostruko.

Posebno želim istaknuti naše mlade i djecu koji su nam u ovom nemirnom i neizvjesnom vremenu, u vremenu kada gledamo i komentiramo tuđe postupke i ponašanja, a svoja ne opažamo, pokazali kako se živi zajedništvo. Pokazali su nam svima kako se živi župno, katoličko, mjesno, hrvatsko i mladenačko zajedništvo. Molitva, radosno druženje, igra, nasmijana i vedra lica, ples i pjesma odjekivali su našom župom ali i dalje, i neka je ima zašto! To je mladost i to su djeca koja za svoju župu i za svoju crkvu naravno i uz pomoć starijih pojedinaca čine sve da se ona mladi i podmlađuje, da živi radost kršćanskog i vjerničkog života. Hvala Vam zbog vaše suradnje, hvala vam za svaki trud, hvala vašim roditeljima koji su vas tako odgojili, hvala vam što uvijek stojite na raspolaganju svojoj župi i župniku u svakoj potrebi, hvala dragom Bogu da vas je dao ovoj župi i svojoj Crkvi, nastavite tako i ne dajte da vas išta međusobno razdijeli i zavadi! Mi stariji – nije sramota naučiti nešto i od mladih i djece, ako ništa drugo onda iskrenost, međusobnu povezanost, radost, nepokvarenost, želju da sve bude dobro kako u župi tako i u svemu oko nas! Neka dobri Bog čija smo djeca, stvorena na njegovu sliku obaspe po zagovoru sv. Petra i Pavla svakim Božjim blagoslovom i milošću, dobrom duše i tijela!”, poručio je župnik don Tomislav.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupa-goricastruge.com/