Proslava svetkovine Uznesenja BDM u Mostaru

MOSTAR – Na trgu ispred mostarske katedrale Marije Majke Crkve, u petak 15. kolovoza, svečano je proslavljena svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije. Središnje misno slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić u zajedništvu s katedralnim župnikom don Josipom Galićem, drugim svećenicima i velikim brojem vjernika iz Mostara i okolice.

U prigodnoj homiliji biskup Palić je podsjetio kako današnji blagdan vodi vjernike u nebo, prateći Mariju koja je tijelom i dušom uznesena k Bogu. „Marijino uznesenje, promatrano u svjetlu Pavlovih riječi, predokus je konačnog ispunjenja, dodatno obećanje i zalog da ćemo i mi biti preobraženi i uskrišeni“, rekao je biskup, pozivajući vjernike da svoje živote usmjere prema vječnosti.

Osvrćući se na evanđeoski događaj Marijinog pohoda rođakinji Elizabeti, biskup je istaknuo kako se u toj sceni otkriva srce kršćanske vjere – poniznost, zahvalnost i služenje. „Marija je sebe vidjela kao poniznu službenicu koja sve duguje Bogu. Zato je i postala znak uskrsnuća svih pravednika“, naglasio je, dodajući da je upravo poniznost ključ uspona prema nebu. Citirajući sv. Benedikta, biskup je podsjetio da „ohološću silazimo, a poniznošću uzlazimo“.

Govoreći o Marijinom životu, mons. Palić je istaknuo njezinu spremnost da uvijek „ustane i pohiti“, od trenutka Navještenja, preko bijega u Egipat, Kane Galilejske do stajanja pod križem. „Na kraju svoga zemaljskog puta, Marija hita, ne više u Judejsko gorje, nego u nebeska brda, privučena glasom svoga Sina“, slikovito je opisao.

Biskup je naglasio kako spasenje nije plod naših zasluga, nego Božje milosti po Kristu. „On nas je oslobodio i otvorio prostor slobode. U tu slobodu Marija je ušla, a sada i nas u nju uvlači. Ne bojmo se obraćenja i promjene života“, poručio je, istaknuvši da promijenjen život znači naučiti voljeti, brinuti, opraštati i ustrajati u nadi.

Okupljene je potaknuo da svoje pobožnosti, krunice, ispovijedi i sudjelovanje u životu župne zajednice pretvore u istinsko svjedočanstvo vjere. „Sve male stvari koje činimo mogu postati znak svijetu da je Bog među nama, da Isus nije umro uzalud“, rekao je biskup, zaključivši homiliju zazivom: „Marijo, na nebo uznesena, moli za nas.“

Svetkovini je prethodila devetnica Uznesenju BDM, tijekom koje su se vjernici okupljali na molitvu, euharistijska slavlja i sakrament pomirenja, pripremajući srca za ovaj veliki blagdan.

Već četvrtu godinu slavi se na Gospinu trgu ispred mostarske katedrale svetkovina Velike Gospe za koju se mnogobrojni vjernici pripremaju devetnicom. Tako je bilo i ove godine, od 6. do 14. kolovoza. Misna slavlja tijekom devetnice, kojima je prethodila pobožnost svete krunice u 20 sati, predvodili su svećenici iz Hercegovine.

Prvi dan devetnice predvodio je don Domagoj Markić, svećenik na poslijediplomskome studiju u Rimu, a pjevao je zbor Župe sv. Tome – Bijeli Brijeg. Drugi dan predvodio je don Zvonimir Rezo, također svećenik na poslijediplomskome studiju u Rimu, a pjevao je dio skupine „Santos“ iz Župe sv. Mateja – Rudnik. Treći dan predvodio je don Drago Ćurković, župnik Župa Jablanica i Drežnica, a pjevale su sestre Rozić. Četvrti dan predvodio je don Marko Šutalo, župnik Župe Kruševo, a pjevala je ženska klapa „Lakrima“. Peti dan devetnice predvodio je don Gabrijel Pavlović, katedralni župni vikar, a pjevao je katedralni zbor „Marija“. Šesti dan predvodio je don Mate Pehar, župnik Župe Sutina, a pjevala je ženska klapa „Narenta“. Sedmi dan predvodio je don Bernard Marijanović, župnik Župe Gabela Polje, a pjevale su Josipa Merdžo i Marija Brkić, članice Akademskoga zbora „Pro musica“ i katedralnoga zbora „Marija“. Osmi dan predvodio je katedralni župnik don Josip Galić, a pjevala je muška klapa „Providenca“ iz Župe Gradina.

Svaku večer na usluzi vjernicima za sakrament pomirenja bilo je više svećenika, iz susjednih mostarskih župa. Također, svaku večer asistirali su bogoslovi iz katedralne Župe: Mihael Drmać, Leon Lasić i Dalibor Pušić, sjemeništarac Ivan Letica iz Župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista te mnogobrojni ministranti. Za tehniku su bili zaduženi don Dragan Filipović i Darko Mabić.

Na uočnicu svetkovine 14. kolovoza okupilo se oko tisuću i pol vjernika. Svečanu misu bdijenja, ophod s kipom Blažene Djevice Marije oko katedrale uz glavnu cestu te blagoslov djece predvodio je biskup mostarsko-duvanjski u miru mons. Ratko Perić. Župnik don Josip Galić i kapelan don Gabrijel Pavlović bili su u koncelebraciji, a don Josip Radoš, novi ravnatelj Svećeničkog doma, i don Zvonimir Rezo, student biblijske teologije u Rimu, bili su na raspolaganju za sv. ispovijed. Posluživala su trojica bogoslova Mihael Drmać, tek prijavljeni u bogosloviju Leon Lasić i Dalibor Pušić, sva trojica iz katedralne župe, te sjemeništarac Ivan Letica iz župe sv. Ivana, apostola i evanđelista.

Među mnoštvom vjernika koji su ispunili trg pred katedralom bilo je više časnih sestara. Katedralnim zborom „Marija“ ravnao je maestro don Dragan Filipović. Biskup je uzeo Prvi ili Rimski kanon u koji je papa Ivan XXIII. 1962. unio ime sv. Josipa na poticaj biskupa Čule. Šestorica su dijelila sv. pričest vjernicima. Veličanstveni orkestar „Hrvatska glazba“, koji je pjevao u vrijeme procesije oko katedrale, doista je uzdizao srca sudionika „Do nebesa“ kao što kaže i sama pjevana i uglazbljena pjesma isusovca Petra Perice. Biskup je pred Gospinim kipom u sredini trga izmolio završnu molitvu devetnice. Na svršetku svega slavlja, koje je trajalo oko sat i pol svima je srdačno zahvalio župnik don Josip. Biskup je s oltara nad nazočnim pukom, osobito djecom, počevši od onih u naručju očeva i majki pa naviše, zazvao Gospin zagovor i Gospodinov blagoslov.

Napomenimo da su Djevičin kip u svečanome ophodu nosile četiri majke obitelji s više djece. Također, na ovu su devetnicu rado dolazile i druge višečlane obitelji. Svečani ophod pratila je Hrvatska glazba Mostar, koja već tradicionalno sudjeluje na ovome događaju i koja je kroz svoju povijest uvijek pratila sve crkvene i društvene događaje u gradu Mostaru, i katedralni zbor „Marija“ pod ravnanjem don Dragana Filipovića.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA