Proslavljen Dan bolesnika u “Svetoj Obitelji” i “Betaniji”

“Trpljenje je prisutno u svijetu da širi ljubav, da potakne ljubav prema bližnjemu, da preobrazi čitavu ljudsku civilizaciju u ‘civilizaciju ljubavi’.” Riječi su to pape Ivana Pavla II. čijom se odlukom od 1992. godine na 11. veljače obilježava Svjetski dan bolesnika. Dan je to kada Katolička Crkva proslavlja spomendan Gospe Lurdske u čijem svetištu se godinama veliki broj vjernika i bolesnika okuplja i moli zagovor Gospin za tjelesno i duhovno zdravlje te za istinsko strpljenje i duboku vjeru.

Svjetski dan bolesnika utemeljen je kako bi se skrenula pozornost na bolesnike i njihove probleme te kako bi se podigla svijest šire javnosti o potrebama bolesnika. Također, namjera ovog dana je prisjetiti se i zahvaliti svima onima koji se svojim plemenitim radom i zalaganjem svakodnevno skrbe za bolesnike.

Ovaj dan svečano su obilježile Caritasove ustanove: Dom za stare i iznemogle osobe “Betanija” i Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama “Sveta Obitelj”.

U “Svetoj Obitelji”, korisnici i djelatnici ovog Centra, te radionica “Nazaret” i “Emanuel” okupili su se na slavljenje svete Mise, koju je predvodio fra Bože Milić, župnik župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Na topao ljudski i jednostavan način govorio je o prvom Isusovom čudu u Kani Galilejskoj, događaju koji je ohrabrio Isusove učenike da mu jače povjeruju i čvršće se u njega pouzdaju. Naglasio je i činjenicu vidljivu u svim Evanđeljima kako je Isus bio posebno blizak i otvoren prema bolesnicima i patnicima. Svojim pogledom, dodirom, riječima, pitanjima i gestama gradio je poseban odnos prema njima.

S fra Božom su u “Svetu Obitelj” došli i postulanti franjevačkog reda iz Samostana u Mostaru koji su svojim pjevanjem uljepšali i obogatili ovo misno slavlje. Nakon molitve vjernika, koju su izrekli korisnici iz radionice “Emanuel”, fra Bože je podijelio sakrament bolesničkog pomazanja svim korisnicima okupljenim na Misi, ali i onima u Stacionarnom odjelu koji zbog težine svoje bolesti nisu mogli sudjelovati na svetoj Misi.

Svečano je bilo i u Caritasovu domu “Betanija” u Čapljini. Po tradiciji, ovaj Dom proslavlja blagdan Gospe Lurdske, koji je na ovaj dan prije sedam godina započeo s radom. Rođendan je proslavljen svetom Misom koju je predvodio ravnatelj Caritasa hercegovačkih biskupija don Željko Majić. Pjevao je zbor Školskih sestara franjevki iz samostana sv. Franje iz Bijelog Polja, čitanja su pripala djelatnicima doma “Betanija”, a pobožni puk, članovi obitelji i župljani Čapljine, dostojanstveno su pratili i sudjelovali u sv. Misi.

Don Željko je u propovijedi govorio o Gospinoj ulozi u našim životima pogotovo životima starih i nemoćnih osoba o kojima već sedam godina Caritas skrbi u Čapljini. Pozvao ih je sve da se ugledaju na Gospu te da strpljivo podnose sve nedaće s kojima su se susreli, odnosno zdravstvene terete koje i danas nose boraveći u ovoj ustanovi. Djelatnicima je uputio riječi ohrabrenja u obavljanju dnevnih zadataka i misiji koju izvršavaju, a članove obitelji da budu i dalje otvoreni za suradnju, a sve na dobrobit starih i nemoćnih, kojima i oni i djelatnici žele sve najbolje.

Nakon propovijedi don Željko je, što Crkva poziva učiniti na današnji dan, podijelio sakrament bolesničkog pomazanja svim korisnicima koji su to htjeli. Nakon mise druženje je nastavljeno u dvorani novog krila Doma “Betanija”.

Neka po zagovoru Blažene Djevice Marije, Bog udjeli milost svim bolesnicima da mogu s vjerom nositi svoj križ i crpiti snagu u svakodnevnom životu.

