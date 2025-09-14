Proslavljen Jubilej vjeroučiteljâ i 45. obljetnica posvete mostarske katedrale

MOSTAR – U subotu, 14. rujna 2025., na blagdan Uzvišenja svetoga Križa, u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve svečano je proslavljen Jubilej vjeroučitelja i kateheta te 45. obljetnica posvete mostarske katedrale. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, mons. Petar Palić, u zajedništvu s generalnim vikarom don Nikolom Menalom, predstojnikom Katehetskog ureda don Antom Pavlovićem, katedralnim župnikom don Josipom Galićem i drugim svećenicima.

Svima nazočnima na početku je svoj pozdrav uputio predstojnik Katehetskog ureda don Ante Pavlović podsjećajući na doprinos vjeronauka i vjeroučitelja i vjeroučiteljica cjelokupnom školskom sustavu, naglasivši odgojnu dimenziju ovoga predmeta. „Kada je 1992. vjeronauk službeno vraćen u škole, tada su naši svećenici i časne sestre nosili glavni teret vjeronaučnoga odgoja. Već 1998. dolaze prve generacije vjeroučitelja koji su stekli sveučilišne diplome te preuzimaju vjeronaučnu nastavu u školama. Danas imamo oko 170 vjeroučiteljica i vjeroučitelja, od toga oko 150 laika, 10-ak svećenika i isto toliko časnih sestara koji predaju nastavu vjeronauka u 72 osnovne i srednje škole s oko 24.000 učenika na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Zahvaljujemo danas dragome Bogu za ovaj dar služenja, time vršimo Isusov poziv i nauk, sijemo sjeme Božje Riječi“, kazao je na početku svete Mise don Ante.

U svojoj homiliji biskup Palić je povezao dva slavlja: posvetu katedrale i jubilej vjeroučitelja, naglasivši njihovu duboku duhovnu povezanost. Osvrnuvši se na biblijska čitanja, istaknuo je da „hram nije zatvoreni prostor za Boga, nego mjesto susreta Onoga koji nadilazi sve i onih koji Ga traže“. Pozvao je okupljene da, poput kralja Salomona, budu ljudi molitve, posebno oni koji su pozvani poučavati vjeru.

Citirajući svetoga Pavla, biskup je podsjetio: “Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama”, dodajući kako je to poziv na odgovornost, osobito za vjeroučitelje koji, kako je naglasio, „ne stvaraju svoj nauk, nego prenose Kristov“.

Govoreći o evanđeoskom susretu Isusa i Samarijanke, biskup je istaknuo važnost klanjanja Bogu „u duhu i istini“, kao ključnog poslanja vjeroučitelja. „Vi niste samo prenositelji znanja o vjeri; vi ste svjedoci živoga Boga, mostovi koji povezuju mlade s Bogom, Crkvom i tradicijom vjere“, poručio je biskup okupljenim vjeroučiteljima.

Biskup je pozvao vjeroučitelje da obnove svoju predanost poslanju koje im je povjereno – biti svjedoci živoga Boga, a ne samo prenositelji znanja, i pomagati mladima da pronađu smisao i vjeru u svijetu koji često luta. Njihova je zadaća graditi mostove između Crkve i svijeta, te poticati dijalog i pomirenje među ljudima. Posveta katedrale podsjeća da je Crkva zajednica živih ljudi okupljenih oko Krista i svoga biskupa, a križ, koji danas također slavimo, znak ljubavi i nade koja daje snagu vjeroučiteljima. Oni su pozvani biti autentični svjedoci Evanđelja, graditelji zajedništva i oblikovatelji srca mladih. Neka ih u njihovu poslanju prati zagovor Blažene Djevice Marije i snaga Duha Svetoga. Na kraju, svi smo pozvani da i naši životi postanu živi hramovi u kojima se Bog štuje u duhu i istini.

Na kraju euharistijskoga slavlja biskup Palić je vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama podijelio kanonske mandate za novu školsku godinu, a onima s dugogodišnjim iskustvom u poučavanju dodijelio zahvalnice za predan rad i svjedočanstvo vjere u školama.

Svečano liturgijsko slavlje uzveličao je katedralni zbor “Marija”, pod ravnanjem don Dragana Filipovića, uz orguljsku pratnju don Luke Cvitanovića.

Izvor: Crkva na kamenu