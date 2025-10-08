BiH

Proslavljen sv. Franjo Asiški u Rašeljkama

8. listopada 2025.

RAŠELJKE – Na početku svete Mise 4. listopada 2025. župnik u Rašeljkama don Ilija Drmić izrekao je ovaj pozdrav: “Sve vas, dragi vjernici, od srca pozdravljam u crkvi sv. Franje Asiškoga i želim da svi doživimo radost susreta sa svojim Bogom po zagovoru našega zaštitnika. Pozdravljam nazočne svećenike a napose predvoditelja misnoga slavlja fra Ćiru Lovrića iz Vidoša.” Poslije ovoga pozdrava uslijedila je procesija oko župne crkve s pjevanjem litanija ovoga sveca zaštitnika, te blagoslov sabranoga puka. Za vrijeme ovoga slavlja pjevao je župni zbor pod vodstvom studentice Danijele Blažević.
U svojoj propovijedi spomenuti predvoditelj fra Ćiro govorio je o vrlinama ovoga sveca potičući vjernike da ih i oni slijede i tako uređuju svoj svagdašnji život. Inače fra Ćiro je u ovoj župi predvodio svetu Misu 17. rujna ove godine, kada je prisutnim vjernicima govorio o Ranama sv. Franje. Upravo to valja spomenuti i reći da Katolička Crkva slaveći blagdan Rana sv. Franje, odnosno mističnih tjelesnih pojavama rana ili stigmi želi istaknuti znak najviše i najizričitije ljubavi duše prema svom Gospodinu i zadovoljstva Gospodinova s ovim svojim slugom. Rane su zagrljaj i poljubac Božji prema redovniku sv. Franji, a one su utiskivale u toga redovnika znakove muke Božjega ljubljenoga Sina Isusa Krista. Sv. Franjo primio je rane 1224. god., umro je dvije godina nakon toga – 1226. Svima oko njega bilo je jasno kome je Franjo pripadao kada je primio biljege/rane – on je samo Kristu pripadao i na taj način želi sve vjernike i koji mu se utječu u zagovor dovesti u raj, što je propovjednik više puta naglašavao za vrijeme duhovne trodnevnice. Poslušan Božjoj riječi odrekao se sebe, uzeo svoj križ i uputio se za njim. Proslava Franjinih rana i blagdana vjernicima prigoda je i poticaj da krenu još žustrije za Kristom i da svoj život urede na iskren, istinit i dubok način, te ostvare svoj kršćanski hod u Bogu s Crkvom ili kako se to u ovoj Jubilarnoj godini veli Sinodalni hod kojim idemo do kraja ove godine kada će papa Lav XIV. zatvoriti ovu Jubilarnu godinu koju je otvorio papa Franjo.
Župnik don Ilija, zahvalan najprije Bogu a potom svecu zaštitniku ove crkve i župe, rekao je na kraju ovoga slavlja svima nazočnima da se okupe na priređenom domjenku kod župnoga dvora što ga priređuju svake proslave sv. Franje sami župljani. Ovo je način učvršćivanja zajedništva svih župljana koji su na području svoje župe kao i onima koji su u inozemstvu. Svi oni doprinose svake godine uljepšavanju ovoga svoga duhovnoga središta, pa tako i ove Jubilarne godine kada su obogatili rasvjetu uokrušce novosagrađene mrtvačnice.

Izvor: Crkva na kamenu

