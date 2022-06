Proslavljen sveti Ante – uzor svećenicima i kršćanima

SUTINA – Blagdan sv. Ante Padovanskog proslavljen je jučer u Sutini u Rakitnu, župi koja za zaštitnika ima upravo sv. Antu. Svečano sveto misno slavlje, koje je prenosila i radijska postaja Posušje predmolio je don Ivan Turudić, župnik mostarske župe Svetoga Ivana Apostola i Evanđelista.

Spomenimo da je večer prije u župnoj crkvi održana i treća večer trodnevnice, odnosno uočnica nakon koje je fra Ivan Kasalo, župnik župe Blažene Djevice Marije iz Vidoša, predvoditelj misnoga slavlja blagoslovio djecu.

Na blagdan sv. Ante župnik župe don Mate Pehar pozdravio je sve župljane, hodočasnike, predstavnike civilne vlasti i slušatelje Radio Posušja koji svetu Misu slušaju preko ovoga medija, a nakon uvodnih pozdrava don Ivan je započeo sa svetom Misom.

U homiliji je istaknuo je danas u liturgijskom kalendaru blagdan sv. Ante Padovanskog prezbitera i crkvenog naučitelja. “Sveti Ante je prezbiter, svećenik. Najveće čudo koje je mogao činiti, činio je svakodnevno. Bila je to misna žrtva. Bio je crkveni naučitelj, a to znači da je vjerodostojno tumačio Riječ Božju onako kako je bio ovlašten od Rimokatoličke Crkve, autentično je naviještao. Svatko od nas svećenika ima tu obvezu. S ovoga mjesta gdje svećenik stoji ne mogu biti vlastite ideje, nego nauk Crkve”, istaknuo je don Ivan Turudić.

Dan prije slavili smo Presveto Trojstvo i temeljni odnos koji tu vlada jest ljubav. “Kako naše tijelo savršeno funkcionira, mi o tome ne mislimo. Tko te tako uredio? Stvoritelj. Zašto te tko uredio? Jer te ljubi. Mi smo sažetak svemira, kruna Njegova stvaranja. Zašto nas je tako stvorio? Jer nas ljubi. Bog nam zapovijeda u tri zapovijedi. Bog nas ljubi i mora nam staviti zapovijedi (deset zapovijedi) da se ne izgubimo jer toliki je nemir u nas unio istočni grijeh. Židovi su tek izašli iz ropstva, svjedočili čudima što je Bog napravio za njih i ipak opet napravili zlatno tele. To je rizik i naših pobožnosti. Da napravimo od čovjeka ono što on nije. Sakramenti su tablet protiv bolova. Nikada iz vida kršćanin ne će izgubiti sakramentalni život. Dobro je dok u pobožnosti čovjek ima prvo na umu otići ispovjediti se i dok te ona vodi u duhovnog čovjeka. Duhovni čovjek prepoznaje koliko ga Bog ljubi, uzvraća Mu ljubav. Čovjek koji se barem jednom u danu sjeti Boga, kada se ujutro ustane i kaže Bože hvala Ti što mogu danas o sebi”, istaknuo je don Ivan.

“Dosljednost življenja u skladu ispovijedi vjere, zahtijeva napor. Najlakše je to u sakramentu izgovoriti, ali svakodnevno življenje, zbog toga su sveci i sveti Ante posebnio, jer su dosljedno ono što su ispovjedili i živjeli”, kazao je don Ivan koji je istaknuo da često krivo poimamo svetost. “Mislimo da je svetac osoba bez grijeha. Svetost je ustrajna borba protiv grijeha u vlastitom životu dok nas smrt ne prekine. Nijedan svetac nije za života proglašen svetim, nego nakon smrti. To nam jasno govori što je svetost: borba protiv grijeha u mom životu dok me smrt u tome ne prekine. Onda neka drugi procijene koliki sam stupanj svetosti dosegao. Sveti Ante nam je uzor dosljednog življenja kršćanskoga poziva. To znači da mi je poštivanje Deset Božjih zapovijedi svojstveno, a ne zapovijed. To je kod moga postojanja na koji me nitko ne treba podsjećati. Da ne mogu drugačije nego ljubiti Boga i bližnjega kao samoga sebe”, kazao je don Ivan.

Na kraju svete Mise, župnik don Mate je zahvalio mnogima, a najviše župljanima s kojima će uskoro krenuti obnova župne crkve, ali i don Joki Blaževiću, župniku Vinjana i Zagorja, koji je prema riječima župnika don Mate postao glavnim pomagačem u organizaciji oko proslave svetoga Ante u Sutini.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.radioposusje.ba/