Proslavljen supatron župe BDM od Krunice

MOSTAR – U ponedjeljak 7. listopada, u 18 sati slavljena je sveta misa u župi sv. Tome na Bijelom Brijegu. Svetu Misu, pred mnoštvom vjernika i u koncelebraciji sa župnikom don Branimirom Bevandom, predslavio je bivši župnik don Krešo Puljić.

U svojoj propovjedi don Krešo je prepričao nastanak današnjeg spomendana te istaknuo kako je on posebno važan nama koji danas, kroz izbore, vodimo razne borbe tražeći među nama u društvu pravog lidera i vođu poput tadašnjeg pape Pia V.

“Papa je kroz svoje sveto duhovno iskustvo predosjetio mogućnost velikih bitaka s tadašnjim Osmanskim Carstvom te je okupio oko sebe ondašnje države i plemiće u jednu kršćansku vojsku, a naredivši vjernicima da na tu nakanu posebno mole krunicu. I upravo to se dogodilo, kršćanska flota je ostvarila veliku pobjedu nad turskom u glasovitoj bitci kod Lepanta 7. listopada 1571. Pobjeda se pripisuje molitvi krunice, a do nje ne bi došlo da kršćanstvo nije imalo odlučnog i produhovljenog vođu“, zaključio je don Krešo.

Misno slavlje dodatno je uljepšalo pjevanje župnog zbora pod ravnanjem naše Lare Baković. Na kraju svete Mise župnik don Branimir Bevanda zahvalio je Bogu na današnjem danu, vjernicima koji ga prate u njegovom pastoralnom radu te na posljetku i don Kreši koji je postavio temelje ove župne zajednice i crkve koja je u izgradnji.

Posebno emotivno i pjesmom ispunjeno bilo je na zajedničkom druženju ispred crkve, nakon svete Mise. Vjernici su imali priliku počastiti se onim što su donijeli te se radosno pozdravljali sa don Krešom koji je u ovoj župi bio od njenog osnutka 7. listopada 2011. godine do rujna 2022. Danas je don Krešo župnik u župi Uznesenja BDM u Dračevu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://svtoma.com/