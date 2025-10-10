Provincijal fra Jozo Grbeš blagoslovio radove na kapelici

GORANCI – U srijedu, 8. listopada, u predvečerje, Goranci su ponovno ispisali jedno lijepo poglavlje svoje povijesti. Predsjednik Udruge „Goranačko blago“, Vinko Marić, zajedno s Izvršnim odborom i župnikom fra Ivanom Ivandom, imao je veliku čast ugostiti provincijala fra Jozu Grbeša, fra Antu Marića, fra Veselka Kvesića, fra Roberta Jolića, te bračni par iz New Yorka – Ivana i Anne Marić-Bazušić, podupiratelje Udruge i vjerne članove Katoličke misije, piše Goranci online.

Ovaj posjet fratara i prijatelja bio je prožet emocijama, zahvalnošću i ponosom na korijene iz kojih su izrasli mnogi naraštaji Gorančana. Nakon srdačnih pozdrava i riječi o važnosti očuvanja duhovne i kulturne baštine, fra Jozo Grbeš blagoslovio je radove na kapelici podignutoj na mjestu prvog sjedišta župe u naselju Puzevina na Širokim njivama, gdje je župa stolovala od 1871. do 1883. godine.

Blagoslov je bio više od simboličnog čina – bio je to trenutak dubokog zajedništva i prisjećanja na one koji su kroza stoljeća, unatoč teškim vremenima, sačuvali vjeru i ponos goranačkoga čovjeka. Provincijal fra Jozo izrazio je oduševljenje radom i zalaganjem Udruge te obećao podršku Crkve u obilježavanju 155. obljetnice obljetnice župe.

Predsjednik Udruge, Vinko Marić, zahvalio je provincijalu i svim fratrima na posjetu, riječima potpore i blagoslovu, te naglasio odlučnost Udruge da planirane radove privede kraju na vrijeme.

„Želimo da ovo mjesto, do jučer zapušteno i zaraslo, ponovno zablista u duhu našeg naroda, kao trajni spomenik vjeri i postojanosti Goranaca“, poručio je Vinko. Poseban trenutak posjeta bio je obilazak ruševne kuće Pod jelom, mjesta na kojem su nekada zatvarani i mučeni mnogi goranački domoljubi. Fra Jozo je predložio da se to mjesto obilježi prigodnim spomenikom – kao trajni podsjetnik na tegobna, ali ponosna vremena. Udruga je obećala da će taj prijedlog i ostvariti.

Nakon blagoslova i obilaska, druženje se nastavilo u Konobi Goranci, gdje su se uz prigodnu okrjepu vodili topli razgovori o prošlosti, ali i planovima za budućnost: osnivanje muzeja starih stvari i umjetnina sela, obnova starog župnog dvora, te očuvanje stećaka, izvora i prirodnih vrijednosti našeg kraja. Posebna pažnja posvećena je uključivanju mladih i obrazovanih naraštaja u sve projekte – jer upravo oni nastavljaju priču svojih predaka.

Na kraju ovog važnog dana, u srcima svih prisutnih ostala je zahvalnost, ponos i poruka zajedništva: „Samo zajedno možemo činiti velike stvari. Samo zajedno možemo sebičnost pretvoriti u opće dobro. Samo zajedno smo jači.“

