Sotona je najopasniji kada se ne vidi

MOSTAR – Vijeće mladih Mi ViDiMo i ovoga je mjeseca organiziralo tribinu za mlade. Prigodno predavanje na temu “Anđeli i demoni” održao je sinoć, 27. siječnja, don Ivan Turudić, župnik župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru. Tribina je održana u katedralnoj dvorani u Mostaru s početkom u 20 sati. Prije predavanja razgovarali smo s don Branimirom Bevandom koji je odnedavno imenovan studentskim kapelanom i povjerenikom za mlade. Pitali smo ga kako je uspio okupiti ovoliko mladosti na jednom mjestu. ”Nama je najdraže kada se mladi vrate kući s osmjehom na licu. Zato smo ovo sve pokrenuli. Osnovali smo Vijeće u koje je izabrano po dvoje župljana iz svake mostarske župe, tj. predstavnika mladih. Zajedno rade kao vijeće, smišljaju neke nove ideje, što to mlade zanima. I na kraju bi dali ideje, plan i program, zovnuli bi goste predavače…”, govori don Branimir.

Dodaje kako je ovo treća tribina Mi ViDiMo, duhovno biskupijskog pokreta mladih. Premijerno su izveli i himnu mladih koju će uskoro objaviti na internetu, a bit će snimljen i spot koji će postaviti na svoje YouTube i Instagram kanale. ”Imamo dva puta mjesečno duhovne događaje. To su tribina i klanjanje koje održavamo po svim župama u Mostaru. Za 10. veljače organiziramo sljedeću tribinu, na Valentinovo pozivamo sve mlade da dođu, iznenadit će se”, rekao je.

Središnji dio večeri bilo je predavanje don Ivana Turudića. Don Ivan je govorio o postanku anđela i demona po kršćanskom vjerovanju, ulozi u židovskoj vjeri, spominjanju u Bibliji, o zadaći anđela, djelovanju i služenju Bogu. “Anđeo nije ime za duhovna bića nego označuje njihovu službu. Jedini smisao postojanja anđela jest služenje Bogu. To me je saznanje dodatno zakompliciralo. I uvijek sam se pitao, kakav je to smisao da se svodi čitava vječnost na služenje Bogu. A onda vas život nauči jednu od važnih lekcija. Najveći izričaj ljubavi jest služenje za koje se ne očekuje ništa zauzvrat. A dobiješ sve”, dio je iz predavanja don Ivana Turudića. Ovim riječima došao je do Satana koji je isto Božje dijete.

“Postoji u židovskoj tradiciji jedno tumačenje odakle demoni. Bog anđele stavlja na kušnju i jedan ih dio otpada zbog uzvika ‘non serviam’, ‘ne ću služiti’. ‘Ja ću biti Bog sebi, ja sam gospodar sebe, svoga postojanja, ja sam gospodar svega što ja hoću i što želim. Ne treba meni tutor nad glavom. Ne trebaju meni njegovi zakoni, ja ću zakone postavljati, ja ću zakone određivati. Ja ću upravljati svojim postojanjem’, reče stvorenje i otpade. Ne zato što ga je Bog odbacio, nego otpade”, rekao je mladima don Ivan. “Zar ne čujete odjeke u suvremenoj kulturi ‘ja sam gospodar svoga tijela, ja sam gospodar svoga života’, tako da Satan lagano ulazi u naše živote”, dodao je. “Jedan od najvećih znakova prisutnosti sotone u ovome svijetu jest podjela. Tamo gdje se Sotona kao takav ne vidi, on je najdjelotvorniji”, upozorio je don Ivan Turudić.

Nakon predavanja, mladi iz dramske sekcije odigrali su predstavu “Tko želi biti anđeo” koja na zabavan i edukativan način progovara o izazovima, anđelima i demonima u našim životima.

Izvor: Crkva na kamenu/https://bljesak.info/