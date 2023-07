TOMISLAVGRAD – U Tomislavgradu je 9. srpnja upriličena središnja proslava Dana sv. Nikole Tavelića, prvoga kanoniziranoga hrvatskog sveca i zaštitnika tomislavgradske spomen-bazilike za koju je kamen temeljac postavljen prije 99 godina.

Proslava je započela procesijom gradskim ulicama s kipom Sv. Nikole Tavelića, a nastavljena je koncelebriranim misnim slavljem koje je predvodio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš.

Uz vjernike Duvanjskoga dekanata, domaće i iseljene, u slavlju su sudjelovali i hodočasnici iz drugih mjesta, javlja tomislavcity.com.

Nazočne vjernike pozdravio je i svima poželio sretnu svetkovinu dana gvardijan franjevačkoga samostana fra Bože Milić zahvalivši svima koji su doprinijeli da se ova svečanost održi.

Provincijal Grbeš je nakon svetopisamskih čitanja i naviještenog Evanđelja uputio prigodnu propovijed. „Vjerujem da se svake nedjelje, kad dođemo na sv. misu, pitamo što ću ja ponijeti doma, što ta riječ govori meni?! Pitamo se i danas, osobito blagdanom, što to Kristova riječ kaže danas meni i mom životu, u ovaj deveti dan mjeseca srpnja?! Što to kaže svetac davnih godina kojega slavimo – učenik iz Jeruzalema, čovjek hrvatske krvi s ovih prostora – Nikola Tavelić. Kaže Gospodin: Slavim te Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od visokih, dalekih, mudrih, pametnih, arogantnih, oholih… I stavio si u srce jednostavnih. Bože, kako su veliki ljudi, jednostavni ljudi, i kako su veličanstvene stvarnosti jednostavne (…) Male stvari i mi, svaki Božji dan, možemo činiti s velikom ljubavlju. Krist nas to uči – najvažniji od svih učitelja“, kazao je, među ostalim, fra Jozo.

Spomenimo još kako je liturgijsko slavlje skladnim pjevanjem uzveličao Veliki župni zbor koji također nosi ime ovoga sveca.

Inače, središnjoj proslavi prethodio je sadržajan vjerski i kulturni program koji je započeo 30. lipnja uz Mise devetnice.