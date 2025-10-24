Srž zdravstvenoga rada je davati sebe za druge

MOSTAR – U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar danas je obilježen Jubilej zdravstvenih djelatnika. Kapelica je bila premala za sve one koji su došli u zajedništvu zahvaliti Bogu za dar medicinskog poziva te snagu i strpljenje za svakodnevno obavljanje raznovrsnih poslova u bolnici.

Svetu misu predvodio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski koji je u homiliji istaknuo važnost i posebnosti koje se kriju u životnom pozivu zdravstvenih djelatnika. „Svima vama koji radite u ovoj bolnici, liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima, administratorima, spremačicama, kuhinjskom osoblju, želim reći da je vaš rad u svojoj biti vježba poniznosti. Znate bolje od drugih da niste Bog. Ne možete uvijek izliječiti. Ne možete uvijek spasiti. Ne možete uvijek ublažiti bol. Svaki dan suočavate se s ograničenjima medicine, ograničenjima ljudskog znanja, ograničenjima onoga što vaše ruke mogu učiniti“, naglasio je biskup Petar.

„Ali evo lijepe istine: vaša poniznost, vaše priznavanje tih ograničenja, otvara vrata Božjoj milosti da djeluje kroz vas. Kad strpljivo pristupate pacijentu, kad s dostojanstvom perete tijelo pacijenta, vi ste Isusove ruke. Kad držite za ruku onoga koji umire, vi ste Isusova prisutnost. Kad čistite ove sobe kako bi ozdravljenje moglo sigurno nastupiti, pripremate sveti prostor. Kad pripremate obroke za bolesne, hranite ne samo tijela nego i samu nadu“, istaknuo je biskup.

Biskup je zahvalio cijelom kolektivu SKB Mostar za sve ono što čine za bolesnike i za širu zajednicu, osobito za trud i žrtvu u najtežim trenutcima, bilo u tišini ambulanti, u operacijskim salama, na bolesničkim odjelima ili u hitnim službama. „Ovo je srž zdravstvenog rada: dajete sebe za druge. Žrtvujete san, vrijeme s obiteljima, vlastitu udobnost da biste se brinuli za one koji pate. Koliko ste puta radili dvostruke smjene? Koliko ste puta ostali duže jer je pacijent trebao vašu pomoć? Koliko ste puta nosili teret tuđe boli u vlastitom srcu? Ovo nije samo posao. Ovo je poziv, zvanje. Živite ono što je Isus zapovjedio: „Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.“ Vi ste Dobri Samaritanac, koji staje na putu da poveže rane i pruži njegu“, zaključio je biskup.

Na kraju misnog slavlja, nazočnim se obratio fra Svetozar Kraljević, bolnički kapelan i zamjenica ravnatelja SKB Mostar, prof. dr. sc. Kristina Galić koji su se zahvalili Biskupu na dolasku kao i svim zdravstvenim djelatnicima na svakodnevnom predanju pozivu kojeg žive.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.skbm.ba/