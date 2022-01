Stadlerovo u Sarajevu

SARAJEVO – U subotu, 8. siječnja 2022., u katedrali Srca Isusova u Sarajevu obilježen je Stadlerov dan. Sveto misno slavlje, kojemu je prethodila krunica, predslavio je vlč. prof. dr. sc. Milenko Krešić, duhovnih Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i profesor Crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu u koncelebraciji sa vlč. Markom Stanušićem. Krunicu, pjevanje i čitanje animirale su Sestre Služavke Maloga Isusa.

Na početku misnog slavlja vlč. Krešić je potaknuo vjernike na molitvu da se Bog očituje i da slugu Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera Crkva proglasi blaženim. S ljudske strane se može dosta toga učiniti, kazao je vlč. Krešić, no ono što je presudno jeste znak s neba. Zato u ovom misnom slavlju molimo da nam Bog dade taj znak s neba, kako bi slugu Božjega nadbiskupa Stadlera Crkva mogla proglasiti blaženim.

Nakon misnih čitanja uslijedila je propovijed tijekom koje je vlč. Krešić podsjetio kako smo se okupili moliti da Gospodin uzdigne na čast oltara slugu Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera. Ustvrdio je da mi vjerujemo da je on svet, blažen i da je u raju. No, znamo da osobe koje su od posebnog značenja za Crkvu, narod i za neki kraj – nakon vođenoga procesa i znaka s Neba – Crkva proglasi blaženim i stavlja ih za uzor drugima. Zbog toga se i mi molimo da Bog, znajući kreposti sluge Božjega nadbiskupa Stadlera, njega uzdigne na čast oltara.

Zatim je vlč. Krešić podsjetio kako je sluga Božji nadbiskup Stadler razmatrajući o malom Isusu koji se rodio u štalici, nezaštićen i ostavljen od svakoga, shvatio da takvih u njegovoj nadbiskupiji ima mnogo i da im treba pomoći. On je razmatrajući o malome Isusu odlučio osnovati Služavke Maloga Isusa. Ljubav prema nezaštićenome, prema onom tko je odbačen, ljubav prema onome koga nije imao tko štititi, krasila je slugu Božjega nadbiskupa Stadlera za ovozemaljskoga života. Mi ne znamo broja, ustvrdio je vlč. Krešić, kolikima je on pomogao i nahranio ih. Spisi koji o njemu govore ističu da je svakodnevno pred kućom bio veliki red ljudi, Sarajlija svih vjeroispovijesti, kojima je nadbiskup Stadler davao hranu besplatno. Nama nije jasno, ustvrdio je nadalje vlč. Krešić, kako je to sluga Božji nadbiskup Stadler sve stigao. On je tolike gladne nahranio, toliku ostavljenu djecu zaštitio, našu Katedralu, Bogosloviju, crkve i zavode sagradio, a sam siromašan i sa siromašnim pukom. No, sluga je Božji nadbiskup Stadler imao veliko pouzdanje u Boga i hrabrost da sve što je dobro i što služi Bogu i čovjeku započne i s Božjom pomoću završi. I mi smo ušli u novu 2022. godinu. Ono u čemu nam sluga Božji nadbiskup Stadler može biti primjer jeste da se ne bojimo i da vjerujemo da će nam Bog pomoći u svemu što činimo na slavu Božju i za spasenje ljudi. Kroz ovu Novu godinu neka nam sluga Božji nadbiskup Stadler bude primjer hrabrosti i ustrajnosti u svemu onome što je dobro i Bogu ugodno, zaključio je u svojoj propovijedi vlč. Krešić.

Na kraju misnoga slavlja na grobu Sluge Božjega Josipa Stadlera izmoljena je molitva za njegovo proglašenje blaženim.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA