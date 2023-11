Stepinčeva večer u Mostaru

MOSTAR – U okviru Tropletovih dana kulture – vjera, baština, identitet u organizaciji Hrvatske kulturne zajednice Troplet i Franjevačkoga samostana sv. Petra i Pavla u Mostaru, u srijedu, 8. studenoga, predstavljene su dvije knjige o blaženom Alojziju Stepincu. Predstavio ih je autor i postulator kauze blaženoga Alojzija Stepinca msgr. dr. Juraj Batelja.

Predstavljene su knjige „Uloga blaženoga Alojzija Stepinca u zbrinjavanju ratne siročadi i njihovo liječenje u zagrebačkim bolnicama od 1. lipnja 1942. do 1. kolovoza 1943. godine“ i „Komunistički progon i mučeništvo blaženoga Alojzija Stepinca“.

Na početku susreta je nazočne pozdravio domaćin, gvardijan i župnik fra Danko Perutina te zahvalio msgr. Batelji na njegovu neumornom radu i nastojanju. U svom obraćanju je posebno izrazio nadu u skoru kanonizaciju bl. Alojzija čijoj je i ova večer bila skromni doprinos.

Predstavljač je u vizualnoj prezentaciji s nizom dokumentiranih priloga posvjedočio o ljudskoj i kršćanskoj skrbi koju je Katolička Crkva u tadašnjoj državi, predvođena zagrebačkim nadbiskupom Stepincem pružala djeci i ratnoj siročadi. To je činila osobito preko Caritasa, dječjih domova, redovničkih zajednica i dobrotvornih ustanova u nadležnosti NDH. Arhivski materijali svjedoče o profesionalnom, stručnom i visoko humanom odnosu crkvenih vlasti, liječnika, socijalnih službi i ustanova u liječenju i zbrinjavanju najmlađih pacijenata, ratne siročadi koja je prošla kroz muke stradanja.

Naime, tijekom Drugoga svjetskoga rata brigom Hrvatskog Crvenog križa, Caritasa i drugih katoličkih karitativnih ustanova zbrinuto je ili na neki način opskrbljeno sveukupno 27.162 djece. Dr. Batelja je naglasio „da to nisu bila samo djeca bez roditelja, nego i djeca katoličkih roditelja iz Bosne i Hercegovine, ratna siročad hrvatskih roditelja s područja NDH, nego i djeca pravoslavnih, muslimanskih i židovskih roditelja koja su se našla u uvjetima i posljedicama ratnih strahota.“ Nalaze svojih istraživanja postulator kauze je autentično potvrdio prikazima originalnih dokumenata iz uredno vođenih kartoteka, posebno u zagrebačkim bolnicama. Svaki od njih u rubrikama sadržava nadnevak ulaska i izlaska iz bolnice kao i uzrok, dan smrti i mjesto pokopa onih koji su preminuli. Usporedni primjeri često prikazuju slučajeve u kojima su iste umrle osobe kasnije uvrštene u popis „Spomen-područja Jasenovac“. Time se ukazuje na sustavno falsificiranje popisa i manipuliranje brojem stradalih u Jasenovcu te na taj način vrijeđa dostojanstvo svake nevine žrtve.

Bateljine studije su rezultat višegodišnje multidisciplinarne analize sadržane na stranicama knjiga koje su dijelom predstavljene i mostarskoj publici. Okupljenim slušateljima autor je prikazao brojne dokaze koji svjedoče kako su komunističke vlasti trovale kardinala Stepinca za vrijeme njegova zatočeništva u Lepoglavi i rodnom Krašiću. Poseban dio njih se odnosi na krajnje nehuman i zvjerski odnos prema Kardinalovu tijelu nakon njegove smrti s ciljem zatiranja svakog pokušaja mogućih istraživanja te širenja istine o svetosti njegova života koja je svijesti naroda stalno rasla i tako predstavljala ozbiljnu prijetnju za režimsku samoupravu.

Predstavljanje u velikoj samostanskoj dvorani ispod zvonika fra Mario Kvesić je oplemenio prigodnim skladbama.

HKZ Troplet

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.troplet.ba/