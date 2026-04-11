Stručni skup u Mostaru – osnaženje i otpornost vjeroučitelja u njihovu odgojno-obrazovnom radu

MOSTAR – Katehetski ured Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, u suradnji sa Zavodima za odgoj i obrazovanje u Širokom Brijegu/Livnu i Mostaru, organizirao je 7. travnja 2026. redoviti godišnji Stručni skup vjeroučitelja u Duhovno-edukacijskom centru „Emaus“ u Bijelom Polju kod Mostara. Skupu su nazočili, uz predavače i biskupa mons. dr. Petra Palića te 108 vjeroučiteljica i vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola s područja hercegovačkih biskupija, gospođa Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje u Širokom Brijegu, gosp. Željko Ćorić, ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar te vjeroučitelj Željko Bušić, savjetnik u Zavodu.

Predstojnik Katehetskog ureda dr. don Ante Pavlović u svom je uvodnom pozdravu istaknuo važnost sustavne, postupne i kontinuirane provedbe Kurikulne reforme koja se već nekoliko godina, s različitim intenzitetom, provodi u županijama i školama s nastavom i programima na hrvatskome jeziku. Posebno je istaknuo da ključnu ulogu, uz druge čimbenike te reformne, imaju (vjero)učitelji, nastavnici i profesori koji se trajno trebaju usavršavati i stjecati potrebna znanja, sposobnosti, umijeća i vještine kako bi kvalitetno odgovorili potrebama suvremene škole i potrebama učenika u društvu koje se stalno mijenja. U tom je pogledu izabrana i tema stručnog skupa: Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja u školi u ozračju razvoja životnih vještina i psihičke otpornosti (vjero)učitelja.

Domaćin susreta, biskup mons. dr. Petar Palić, u svom je nagovoru ukazao na izazove suvremenoga čovjeka i društva koje je obilježeno brojnim krizama te dubokim i brzim promjenama na svim područjima života. Naglasio je da je u takvu ozračju i kontekstu jedina istinska stabilnost Božja Riječ i obećanje Krista uskrsloga da će biti s nama do svršetka svijeta. Pozvao je vjeroučitelje da prate i prepoznaju „znakove vremena“, da se u svom radu usavršavaju i odvaže koristiti nove znanstvene spoznaje, trajna kulturna dobra i moderna tehnološka postignuća, posebno na području teoloških i odgojno-obrazovnih znanosti koje će znati mudro koristiti u prenošenju evanđeoske poruke djeci i mladima i odgajati ih za istinske ljudske i kršćanske vrjednote i vrijednosti. Gospođa Jadranka Bošnjak, ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje u Širokom Brijegu, u svom je obraćanju istaknula pozitivna iskustva i neke poteškoće u provođenju Kurikulne reforme, ističući važnost sustavna i zajedničkog rada svih aktera uključenih u provedbu odgojno-obrazovnih potreba i zahtjeva suvremene škole, u čemu učitelji i nastavnici s potrebnim kompetencije, imaju ključnu ulogu. Ravnatelj Zavoda za školstvo Mostar, gosp. Željko Ćorić, osobito je istaknuo odgojnu ulogu škole i nastavnika, jer uz potrebna znanja koja učenici stječu u školi, odgoj za vrijednosti, etičke i moralne vrjednote, ključ su čovjekova cjelovita razvoja i ostvarenja pravednijeg društva u našem vremenu i u budućnosti.

U prvom izlaganju dr. sc. Anita Begić, pročelnica odsjeka Socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i voditeljica Caritasova Obiteljskog centra u Mostaru, govorila je o Razvoju životnih vještina (vjero)učitelja usmjerenih na prevenciju različitih oblika vršnjačkog nasilja u školama. Navodeći sve učestalije pojavne oblike nasilja među vršnjacima i njihove uzroke, naglasila je važnost pravovremenog prepoznavanja rizičnih ponašanja te osnaživanja (vjero)učitelja u njihovu od gojnom djelovanju. Drugo predavanje na temu Sagorijevanja na poslu i jačanja psihičke otpornosti (vjero)učitelja, održale su Ana Artuković Ljubić, mag. psych., voditeljica Caritasova Centra za djecu, mlade i obitelji SPES, te Ivana Ćorić, mag. act. soc., djelatnica Caritasova Obiteljskog centra u Mostaru. Upozorile su na konkretne poteškoće s kojima se svakodnevno susreću u razredu i u radu s učenicima, te su istaknule su potrebu stalne brige o mentalnom zdravlju prosvjetnih djelatnika, ponudivši i konkretne smjernice za očuvanje njihove osobne ravnoteže i profesionalne učinkovitosti. U završnom predavanju je vjeroučitelj Željko Bušić, Savjetnik za vjeronauka u Zavodu za školstvo Mostar, vjeroučiteljima predstavio službu savjetnika i njegov rad u praćenju vjeroučitelja u njihovu odgojnom i obrazovnom radu u školi i promociji vjeronauka kao školskog odgojno-obrazovnog predmeta u cjelini školskoga kurikula.

Nakon plenarne rasprave, stručno usavršavanje vjeroučitelja završeno je zajedničkim ručkom i ugodnim druženjem.

Izvor: Crkva na kamenu