Susret s bogoslovima i sjemeništarcima i podjela službi

MOSTAR – U utorak, 27. prosinca 2022., na blagdan sv. Ivana Apostola i Evanđelista biskup Petar Palić susreo se s bogoslovima i sjemeništarcima Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Na euharistijskom slavlju koje je slavio s bogoslovima, biskup je podijelio službu akolita bogoslovu Trebinjsko-mrkanske biskupije Gabrijelu Pavloviću, a bogoslova Mostarsko-duvanjske biskupije Tomislava Čarapinu primio je među kandidate za đakonat i prezbiterat.

Uz bogoslove i sjemeništarce na euharistijskom slavlju u kapeli biskupskog doma sudjelovali su i generalni vikar don Nikola Menalo te don Stipe Gale, kancelar i povjerenik za duhovna zvanja.

U prigodnoj homiliji biskup je podsjetio da se svetom Ivanu „ljubljenom učeniku“, pripisuje četvrto Evanđelje, koje ne započinje Isusovim djetinjstvom, nego Proslovom u kojemu Ivan predstavlja Isusa kao Riječ i svjetlost. Bog na svijet šalje svoga Sina Isusa Krista, po kome je čovjeku i čovječanstvu darovano spasenje, odnosno život u svjetlosti, ljubavi i istini.

Govoreći o Ivanu koji je na poseban način „evanđelist ljubavi“, biskup je rekao kako Ivan govori o Isusu kao dobrom pastiru, koji učenike potiče na međusobnu ljubav. Ivan je prenio i Isusov razgovor s Nikodemom, sa Samarijankom, a sve kako bismo mogli prepoznati da je Isus izvor vječnog života i da smo pozvani svoj život preobraziti ljubavlju.

Govoreći o evanđeoskom odlomku o Isusovu uskrsnuću (Ivan 20, 1-8) i prvoj svjedokinji uskrsnuća Mariji Magdaleni, te o Petru i Ivanu koji prvi stižu na grob, biskup je naglasio da su godine formacije pokušaj davanja odgovora na pitanje koje je Uskrsnuli Isus postavio Mariji Magdaleni: „Koga tražiš?“

„Godine formacije, ali i svećenički život su isto: svakodnevno davati odgovor na pitanje tko je moj Isus, moj Spasitelj. I kad prestanemo tražiti Uskrsloga i davati odgovore na to pitanje, onda smo u opasnosti da, bez obzira što smo živi, kao svećenici umiremo i naš svećenički identitet umire. Sušimo se, bez snage svjedočanstva“, rekao je biskup Petar.

Marija prepoznaje svog voljenog Rabbunija kad ju je Isus pozvao po imenu. Svakoga dana družiti se s Njegovom riječju, slušati poticaje Njegova Duha u molitvi znači čuti Isusa kako me zove po imenu i vidjeti nove stvari koje Bog čini u našim životima i u našem svijetu.

Stoga sveti Ivan piše u svojoj poslanici da svoje iskustvo susreta s Riječju, sa Životom prenosi drugima da svi imaju zajedništvo s njima, koji su imalo to iskustvo i da radost bude potpuna.

„Ako se osjećate sputanima u hodu za Isusom, sjetnima, bez radosti, ona je bolje tražiti drugi način života u kojemu ćete biti sretni. Ali, kojim god oblikom života živjeli, sreća bez zajedništva s Isusom Kristom ne može se pronaći“, naglasio je biskup Petar u svojoj homiliji.

Na euharistijskom slavlju i susretu s biskupom sudjelovali su svi bogoslovi i sjemeništarci Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, koji studiraju i borave u bogoslovijama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Njemačkoj.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/