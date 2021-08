Svečani Gospini dani

U Trebinjskoj biskupiji, kojoj je nebeski zaštitnik sv. Mihovil Arkanđeo, od četrnaest župa u njih se šest kao vlastita župna zaštitnica časti Marija Bogorodica u raznovrsnosti svojih godišnjih svetkovina.

Trebinje: Mala Gospa s crkvom blagoslovljenom 1884., pretvorenom u župnu crkvu od 1891., uzdignutu na razinu katedrale cijele Trebinjsko-mrkanske dijeceze od 1984. godine.

Ravno: također Mala Gospa s crkvom s kraja 16. stoljeća, na čijem se pročelju čitaju glagoljska slova njezinih graditelja: Boško, Nikola i Nikola Andriaš na slavu Boga i svete Gospe i blagoslovi biskup 1579 godina nakon poroda Isusova. A taj nam dragocjen zapis ostavi fra Bazilije Ravnjanin.

Gradac: Velika Gospa od 1604. godine.

Trebinja: Velika Gospa od prijenosa sjedišta iz Rupnoga Dola na područje Trebinje od 1735. godine.

Hrasno: Bezgrješno Začeće Marijino od uspostave župe 1761. godine.

Dračevo, nekadašnja župa Klepci s crkvom Imena Marijina: 1938.-1942., a sa župnom crkvom Velike Gospe sa sjedištem u Dračevu od 1970. godine.

Aladinići-Dubrave: Svi Sveti, a među Svima Svetima prvo i glavno mjesto pripada Gospi.

Na Trebinji Velika se Gospa ili Uznesenje Blažene Djevice Marije u nebesku slavu liturgijski štuje od pamtivijeka. To znači i prije 1620. godine, kada je dubrovački benediktinac, Krizostom Antić, trebinjski biskup (1615.-1647.), blagoslovio obnovljenu crkvu pločaru na Bari, u kojoj se nalazio oltar sv. Roka, francuskoga laika i patnika, zaštitnika od povijesnih kužnih bolesti i suvremenih epidemioloških zaraza. I tu se na Bari svečano častila Velika Gospa 15. kolovoza, a sutradan, 16. kolovoza, liturgijski i procesijski štovao se sv. Roko. Godine 1832. obnovljena je crkvica blagoslovljena na čast sv. Roka. A kada je sagrađena župna crkva na Navijalima, tristotinjak metara zapadno od Bare, točnije 1938. za župnikovanja don Nikole Bošnjaka (1936.-1939.), crkvica na Bari posve je pripala svetomu Roku i njegovu svečanu danu, sutradan po Velikoj Gospi.

Ove 2021. godine, župnik Ravna i župni upravitelj Trebinje, don Ivan Bijakšić, Mostarac, pozvao je biskupa u miru Ratka da predvodi svečanosti Velike Gospe.

Dana 14. kolovoza u 19 sati. U okviru Trodnevnice u čast Marijina Uznesenja, biskup je slavio sv. Misu uočnicu u subotu u 7 sati navečer u Gospinoj crkvi na Trebinji u nazočnosti pedesetak vjernika predvođenih župnim zborom. Prenio im je pozdrave biskupa Petra. Mladi dušobrižnik don Ivan okupio je zborove dviju župa Ravna i Trebinje. Tako za veće svetkovine, oba zbora animiraju liturgijska slavlja zajedno u objema župama.

Biskup je u propovijedi govorio o vjeri u Boga koju je Marija Djevica pokazala u vrijeme zaručništva s Josipom. Šutjela je i prepustila Božjoj Providnosti da ona božanski razmrsi ljudske zamršenosti osobito upite zaručnika Josipa u vezi s Marijinim znakovima blagoslovljena stanja. I sv. Josip, kojemu je papa Franjo od prošloga prosinca do ovoga prosinca posvetio cijelu Godinu, pokazao je veliku vjeru u Boga. Anđeo Gospodnji navijestio je i Josipu Božju volju koju je je on ponizno i pobožno prihvatio i do kraja poslušno ispunio.

Večera je bila u Ravnu koju je priredio općinski načelnik Andrija Šimunović koji se svojski trudi da poboljša društveno i ekonomsko stanje cijele općine. Na području je općine Ivanica, koja crkveno pripada župi Trebinju, sa svojim projektima razvoja i porasta broja stanovnika. U školi u Ravnu ima dvanaestero učenika. Ratno je djelovanje u neka doba pomelo i samu nastavu, pa se tijekom vremena javljao samo jednocifren broj djece, a evo sada još više. Dvojica dječaka, jedan iz Trebinje a drugi iz Ravna, završivši osnovnu školu, javila se u Katolički školski centar kao internisti u Travnik. Bilo im sretno i s blagoslovom Božjim. Na području općine djeluje i Dom za starije i nemoćne koji udomljuje više od 50 osoba za koje se brine 18 djelatnika. Kapelica u Domu blagoslovljena je 2018. godine.

Dana 15. kolovoza u 9 sati. Jutarnju sv. Misu, ujedno nedjeljnu, župnik je koncelebrirao s biskupom u ravnanjskoj crkvi u 9 sati. Cijela crkva odzvanja ne samo molitvom vjernika koji su ispunili klupe, nego i njihovim glasovima crkvenih Gospinih pjesama. Biskup je govorio o čudesnoj Božjoj proslavi Marije, Majke Isusove i majke naše po milosti. Navodeći podatak da Ravno štuje Malu, tek rođenu, Gospu, a susjedna Trebinja Veliku, proslavljenu, Gospu u nebeskoj slavi, preporučio je vjernike i jedne i druge župe zagovoru Bogorodičinu kod Presvetoga Trojstva.

U 11 sati počela je svetkovinska sv. Misa u župnoj crkvi svečarici na Trebinji sa šest ministranata, s kadionicom, procesijskim križem i svijećama u svečanom liturgijskom duhu i ruhu. Pokadivši oltar biskup je pozdravio vjernike koji su ispunili crkvu. Zbor je pjevao Gospodine, smiluj se koralnim napjevom, a Slavu skladbom fra Ive Perana, Sluge Božjega. Župnik je otpjevao Evanđelje po sv. Luki. Biskup je u propovijedi posebno istaknuo dva Isusova nastupa kada je primijećena i Marijina uloga: u Kani Galilejskoj i na Kalvariji, na početku i na svršetku Gospodinova javnoga djelovanja. Gospa je ponizna službenica koja u Kani želi pomoći mladencima koji su se u nevolji nestašice vina našli i nikako se nisu mogli snaći. Isus na majčino predstavljanje problema božanski pomaže čineći neviđeno čudo pretvorivši bunarsku vodu u prvoklasno vino: mladencima spasonosno, svatovima korisno, apostolima pobudno na vjeru, a Mariji označuje njezino zagovorničko mjesto u Isusovu djelu otkupljenja. Na Kalvariji Gospodin u svojim najvećim mukama misli na svoju rođenu majku, koju kao majku po milosti predaje svomu učeniku Ivanu i svima koji u Gospodina vjeruju.

Dana 16. kolovoza u 11 sati. Na Bari skupio se domaći i hodočasnički svijet da iskaže zavjetne molbe i zahvale sv. Roku, zaštitniku od raznih bolesti, osobito od epidemije.

U koncelebraciji s biskupom: župnik don Ivan, dekan don Ivica iz Neuma, nekadašnji župnici: don Bariša (1969.-1971.), don Krešimir (1971.-1974.) i don Pero (2013.-2018.) župnik iz Rotimlje, te don Nedjeljko iz Gradca, don Antun iz Hrasna, don Ante biskupov tajnik te don Anđelko župnik iz Hutova, koji je za vrijeme sv. Mise ispovijedao hodočasnike.

U homiliji biskup je usporedio onoga mladića koji se javio Isusu s pitanjem vječnoga spasa (Mk 10). Kada ga je Isus uputio na opsluživanje Božjih zapovijedi, a mladić odgovorio da ih obdržava od najmlađe dobi svoje, Isus mu je pokazao još brži put: neka proda što ima, dadne sirotinji i slijedi Gospodina. Na tu se riječ mladić smrkne i ode žalostan, jer mu bijaše draže bogatstvo od Isusova zova. Tako nije bilo sa sv. Rokom. On je svoje bogatstvo rasprodao i sirotinji razdijelio, a onda se dao na hodočasnički put u Rim. Roko nije samo opsluživao Deset Božjih zapovijedi, nego je u životu proveo i svih Osam blaženstava. A osobito se pokazao milosrdnim prema bolesnima i nemoćnima, pa je zato i zavrijedio Božje milosrđe.

Pod Misnim slavljem, koje se odvijalo ispred kapelice sv. Roka, pjevala su oba župna zbora, a don Ivan dirigirao. Blagi povjetarac odnosio je vrućinu svojim lahorenjem i omogućivao ugodan doživljaj. Poslije sv. Mise skupilo se dosta djece da i u slici ovjekovječe svoju prisutnost slavlju sv. Roka na Bari.

Izvor: Crkva na kamenu