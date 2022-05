Trostruko slavlje u Grljevićima

Župa sv. Josipa Radnika u Grljevićima proslavila je 1. svibnja 2022. svoga nebeskog zaštitnika. Središnje misno slavlje u 11 sati predvodio je generalni vikar naših biskupija don Nikola Menalo u zajedništvu s domaćim župnikom don Antom Čarapinom i susjednim župnicima don Damirom Pažinom iz Buhova i don Josipom Radošom iz Raskrižja. Radost je zaista u ovoj župi bila velika jer je i slavlje bilo trostruko – proslava zaštitnika župe i svetkovina sv. Josipa Radnika, zatim slavlje Prve svete pričesti i svete krizme. Za Prvu svetu pričest župnik je pripremio četvoricu dječaka, koji su poput četvorice evanđelista hrabro i smjelo na početku svete Mise recitacijom pozdravili sve okupljene. Svih 11 krizmanika imali su svoju zadaću i obvezu tijekom svete Misu pa su tako dvoje njih pozdravili predvoditelja misnoga slavlja i uručili mu dar a ostali su čitali čitanja i molitvu vjernika.

U homiliji don Nikola se osvrnuo upravo na radost i to onu koja bi trebala doći od rada naših ruku. Jesmo li radosni radeći i obavljajući zadatke koji su nam svakodnevno povjereni? Ispunjava li nas radošću naš rad? Ili nam je možda teško i rad shvaćamo kao nešto što je teško, što je veoma teško, nešto što nas priječi u svakodnevici da bi nam bilo drugačije. Upravo nam je sv. Josip Radnik uzorom kako strpljivo trebamo činiti, raditi. Dragi krizmanici i prvopričesnici, neka se i u vašem radu dok rastete i radite, dok učite i stvarate, očituje radost koja je potrebna u svakodnevici i koja dolazi od rada, poručio je don Nikola.

Dobro izvršen posao je onaj koji se radi s ljubavlju. Voljeti svoju profesiju i zadatak za koji se zalažemo znači učiniti prvi korak da ga izdignemo na razinu nadnaravnoga. Uložimo srce u ono što radimo i ne mislimo na umor jer to ne će pomoći. Volimo svoj rad i posao kao što ga je volio sv. Josip Radnik. On nas uči voljeti zanimanje u koje ulažemo toliko sati rada u kući, u radionici, na polju, u arhivu, nosimo li pakete ili nešto drugo radimo, sasvim je svejedno. Važnost koju pridajemo radu usavršava našu osobnost čak i na natprirodnoj razini jer radom uzdržavamo obitelj. Dok je radio sv. Josip je uza sebe imao Isusa. Molio ga je ponekad da mu nešto pomogne ili ga je učio nekom poslu. Zamolimo i mi danas sv. Josipa neka nas nauči osjetiti Božju prisutnost koju je on imao dok je radio. I ne zaboravimo, danas počinje mjesec svibanj, ne zaboravimo Mariju. Njoj posvećujemo cijeli mjesec koji danas počinje. Neka sv. Josip bude uvijek pred nama a Blažena Djevica Marija neka nas zagovara da možemo svoj rad predati dragome Bogu, poručio je na kraju propovjednik.

Župnik don Ante na kraju svete Mise zahvalio je predvoditelju slavlja i koncelebrantima, župnome zboru i ministrantima, prvopričesnicima i krizmanicima te roditeljima i kumovima koji su zajedno pridonijeli da ova sveta Misa bude uistinu svečana i posebna. Misno slavlje izravno je prenosila televizija Maria Vision.

Izvor: Crkva na kamenu