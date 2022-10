U Ilićima proslavljen sv. Luka

MOSTAR – Svečanim misnim slavljem 18. listopada proslavljen je sv. Luka Evanđelist, zaštitnik župe Ilići u Mostaru. Svetu Misu u crkvi Dobroga Pastira predslavio je mjesni biskup mons. Petar Palić u suslavlju sa župnikom don Perom Miličevićem i svećenicima iz mostarskoga dekanata i šire.

O tomu što sveci, nama današnjim kršćanima, mogu poručiti i u čemu nas mogu poučiti, govorio je biskup Petar u homiliji. O sv. Luki znamo da je bio Grk iz velikoga grada Antiohije u Siriji. Znamo još da je studirao medicinu u gradu koji je bio poznat po razvoju znanosti, filozofije i učenja. Međutim sv. Luku nije privlačila toliko slava liječničke prakse, a kršćanstvu ga je privuklo propovijedanje sv. Pavla. Kad je veliki apostol naroda sv. Pavao tijekom svoga drugog apostolskog putovanja krenuo u Makedoniju, sv. Luka je već bio ondje i slijedio ga. Otada je postao vjeran i vrijedan suputnik sv. Pavla. Pavao ga je slao u različite misije kako bi utvrđivao kršćansku vjeru u različitim zemljama, a iz života sv. Luke poznato je da je on to vrlo uspješno činio. Uvijek je želio biti uza sv. Pavla, slušati ga i služiti mu kao liječnik pomažući mu osobito u osjetljivosti njegova zdravlja i podržavajući ga u teškim vremenima. Zahvalni smo sv. Luki jer je on jedini prikupio podatke o Blaženoj Djevici Mariji, o apostolima i događajima iz Isusova života koji se ne spominju u ostala tri Evanđelja. Osim toga zabilježio je i djelovanje i život prve Crkve, širenje prve kršćanske zajednice u Djelima apostolskim, trenutke Isusove molitve, prispodobe milosrđa…

Sv. Luka zapisao je odlomak o poslanju Isusovih apostola koje smo čuli u današnjem evanđelju iz kojega možemo iščitati i simboliku brojeva. Isus među silnim mnoštvom koje ga slijedi bira najprije 72 suradnika, a zatim 12 apostola ili trojicu najbližih suradnika kod Preobraženja. Kako mi danas biramo suradnike i prijatelje? Na društvenim mrežama imamo tisuće i tisuće “prijatelja”, a jesu li nam oni uistinu to? Čovjek treba više od poruke, praćenja, dopisivanja, treba odnose i kontakt licem u lice. Trebamo ljude kojima je uistinu stalo do nas kao što je Luki stalo do sv. Pavla ili kao što je i sv. Pavlu i sv. Luki stalo do Isusa Krista.

Isus svojim suradnicima daje konkretne i zanimljive upute kada ih šalje u misije: molite, čuvajte se vukova, ne nosite sa sobom ni novca ni odjeće, ne gubite vrijeme na putu beskorisnim razgovorima, donosite mir, plodno tlo će se prepoznati, jedite sve, liječite, naviještajte kraljevstvo…

Biskup je izdvoji tri glavna koraka iz Isusovih uputa koje i mi u svome životu trebamo slijediti a to su: jesti, liječiti i naviještati. Posvijestimo sebi značenje euharistijskoga blagovanja kako bismo s euharistijskoga slavlja krenuli ohrabreni i potrudimo se oko naših međuljudskih odnosa lijepim riječima, ohrabrenjem, podrškom a tako ćemo i liječiti srca naših najbližih. I konačno govorimo o Isusu i kraljevstvu Božjem onom mudrošću koje nam Bog daje.

Pjevanje je predvodio mješoviti župni zbor Dobri Pastir koji je u ovoj prigodi premijerno izveo svetu Misu čiji je autor njihov dirigent Filip Milošević.

Na kraju slavlja riječi zahvale izrekao je župnik u svoje ime i u ime župnoga duhovnika don Ante Pavlovića. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u proslavi ovoga dana kao i tijekom trodnevnice uoči proslave. Predvoditelji svetih Misa tijekom trodnevnice bili su fra Ante Kelava, župni vikar župe sv. Petra i Pavla u Mostaru, don Davor Berezovski, župnik župe Ploče-Tepčići i don Mate Pehar, župnik župe Sutina a svojim pjevanjem misno slavlje animirali su zbor Angelus iz župe sv. Mateja te dječji zbor Evanđelisti i veliki župni zbor Dobri Pastir iz ove župe.

Izvor: Crkva na kamenu