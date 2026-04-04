U mostarskoj katedrali proslavljeno Vazmeno bdjenje

MOSTAR – Na Veliku subotu, 4. travnja, Vazmeno bdjenje u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić u zajedništvu s generalnim vikarom don Nikolom Menalom, župnikom don Josipom Galićem, župnim vikarom don Gabrijelom Pavlovićem i don Zvonimirom Rezom. Bdjenje je počelo blagoslovom ognja u ulazu u katedralu i nastavilo se nošenjem uskrsne svijeće kroz katedralu uz tri pjevana poklika „Svjetlo Kristovo“ i odgovor vjerničke zajednice „Bogu hvala“. Služba svjetla nastavljena je pjevanjem hvalospjeva uskrsnoj svijeći Exsultet koji je otpjevao don Gabrijel. Izabrane biblijske tekstove Službe riječi čitali su vjernici i tako se u vazmenoj noći prisjetili povijesti spasenja.

U homiliji je generalni vikar don Nikola Menalo promišljao otajstvo Velike subote kroz pitanje koje odzvanja kroz cijelu povijest spasenja: „Gdje si, čovječe?“ Oslanjajući se na drevnu kršćansku predaju o Kristovu silasku nad pakao, istaknuo je kako Velika subota nije samo dan tišine, nego trenutak Božjeg djelovanja u dubinama ljudske tame.

„Bog ne ostavlja čovjeka u podzemlju i tami, nego ga traži i silazi k njemu“, poručio je, naglašavajući kako Krist ulazi u smrt da bi probudio čovjeka na novi život. Posebno je istaknuo snažnu simboliku uskrsne svijeće koja razbija tamu, povezujući je s Kristovim silaskom među mrtve i njegovom pobjedom nad smrću.

Govoreći o Kristovoj muci, podsjetio je da svaki njezin trenutak ima duboko otkupiteljsko značenje: Kristovo trpljenje, poniženje i smrt nisu znak poraza, nego izraz Božje ljubavi koja obnavlja dostojanstvo čovjeka. „Čovjek nije stvoren za tamu, nego za život i zajedništvo s Bogom“, istaknuo je propovjednik.

U drugom dijelu homilije don Menalo se osvrnuo na uskrsnu radost Blažene Djevice Marije, podsjetivši na drevnu crkvenu predaju prema kojoj se uskrsli Krist najprije ukazao svojoj Majci. Opisujući taj susret, naglasio je prijelaz iz neizmjerne boli Velikog petka u radost uskrsnuća, kada patnja ustupa mjesto novom životu i nadi.

Istaknuo je kako su rane Kristove, koje su na križu bile znak boli, u uskrsnuću postale izvor ljubavi i slave. „Od nijeme boli do nijeme radosti – to je put uskrsnuća“, poručio je, pozvavši vjernike da se pridruže toj radosti i da uskrsno vrijeme žive u blizini Krista, osnaženi vjerom i nadom. Također je potaknuo okupljene da, slijedeći duhovnu tradiciju Crkve, njeguju pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji i zajedno s njom promatraju otajstvo uskrsnuća.

Nakon homilije uslijedila je Krsna služba, treći dio vazmenog bdjenja, u kojoj su vjernici obnovili svoja krsna obećanja. Potom je biskup blagoslovio vodu i poškropio vjernike na spomen krštenja. Biskup Petar podijelio je sakrament potvrde tridesetero kandidata.

Uslijedila je euharistijska služba kao vrhunac bdjenja. Liturgijsko pjevanje predvodio je Mješoviti katedralni zbor „Marija“ pod ravnanjem don Dragana Filipovića.

Po završetku slavlja župnik don Josip Galić blagoslovio je jela koja su vjernici donijeli za uskrsni stol, a biskup Petar zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji i dostojanstvu liturgijskog slavlja.

Izvor: Crkva na kamenu