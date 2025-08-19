U župi Gradac proslavljen patron župe – Velika Gospa

GRADAC – U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gracu 15. kolovoza je svečano proslavljen patron župe – Velika Gospa. Svečano misno slavlje u 11 sati predvodio je don Josip Galić, župnik župe Marije Majke Crkve – Katedrala u Mostaru, koji je svoje prve svećeničke dane službovao upravo na ovim područjima, u susjednoj župi Neum. “Lijepo je vratiti se svojim počecima i sagledati gdje smo i tko smo”, naglasio je don Josip. Brojni vjernici su upravo poput njega došli na svoje početke, u svoj rodni kraj, kako bi u zajedništvu i ove godine proslavili blagdan Velike Gospe.

Don Josip je u svojoj nadahnutoj propovijedi napravio osvrt na današnji način života, posebno mladih, u kojem je nametnut novi poredak vrijednosti. “Mi se danas ovdje bogatimo, a ne na raznim drugim mjestima na kojima pokušavamo zaraditi. Danas, ovdje u Gracu, bogatimo svoj život pod Marijinim zagovorom”, istaknuo je i napravio usporedbu nekadašnjeg života na ovim prostorima i današnjeg života koji je zemaljskim očima dosta napredniji i obrazovaniji, ali je duhovno dosta siromašniji.

Brojni vjernici su pristupili i svetoj ispovijedi gdje su na raspolaganju bili svećenici iz okolnih župa. Domaći župnik, don Antun Pavlović je na kraju misnog slavlja uputio srdačne riječi zahvale don Josipu Galiću za dolazak i predvođenje svete Mise, kao i svima okupljenima, posebno onima koji su sudjelovali u organiziranju i pripremanju ove velike proslave u župi Gradac.

Ovo mjesto svake godine 15. kolovoza postaje mjesto susreta gdje se obnavlja zajedništvo u vjeri i molitvi pred Blaženom Djevicom Marijom.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu