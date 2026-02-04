U župi Gradnići svečano proslavljen blagdan sv. Blaža, zaštitnika župe

GRADNIĆI – Župa Gradnići svečano je proslavila blagdan sv. Blaža, svoga nebeskog zaštitnika, u utorak, 3. veljače. Vjernici su se za ovu svetkovinu pripravljali duhovnom obnovom – trodnevnicom, koju je predvodio fra Josip Ikić, a koja je protekla u ozračju molitve, sabranosti i promišljanja o kršćanskom pozivu u današnjem vremenu.

Na sam blagdan sv. Blaža slavljeno je svečano euharistijsko slavlje u župi, koja je nadaleko poznata po liku i djelu fra Didaka Buntića. Misno slavlje predvodio je fra Josip Ikić u koncelebraciji s domaćim župnikom fra Nikolom Rosandićem, don Đurom Benderom, dekanom Broćanskog dekanata i župnikom na Gradini, fra Božom Milićem, gvardijanom franjevačkog samostana i župnikom u Tomislavgradu, don Davorom Berezovskim, župnikom župe Ploče – Tepčići, fra Ferdom Bobanom, župnim vikarom u Veljacima, fra Lukom Ćorićem, župnim vikarom u Čitluku, te đakonom fra Dragom Sliškovićem.

U homiliji je fra Josip Ikić govorio o životu i mučeništvu sv. Blaža, istaknuvši kako se ovaj svetac nije odrekao Isusa Krista, nego je svojim životom i svjedočanstvom ostao vjeran Evanđelju do kraja. Naglasio je kako i danas, osobito u izazovnim i teškim vremenima, sv. Blaž poziva vjernike da svoju vjeru žive hrabro, dosljedno i bez kompromisa.

Nakon euharistijskog slavlja uslijedio je tradicionalni obred blagoslova grla, tijekom kojega su vjernici svoje zdravlje preporučili zagovoru sv. Blaža.

Ž. Batarilo

Izvor: Crkva na kamenu/KTA