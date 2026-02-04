BiH

U župi Gradnići svečano proslavljen blagdan sv. Blaža, zaštitnika župe

4. veljače 2026.

Foto: Maria Vision Međugorje

GRADNIĆI – Župa Gradnići svečano je proslavila blagdan sv. Blaža, svoga nebeskog zaštitnika, u utorak, 3. veljače. Vjernici su se za ovu svetkovinu pripravljali duhovnom obnovom – trodnevnicom, koju je predvodio fra Josip Ikić, a koja je protekla u ozračju molitve, sabranosti i promišljanja o kršćanskom pozivu u današnjem vremenu.
Na sam blagdan sv. Blaža slavljeno je svečano euharistijsko slavlje u župi, koja je nadaleko poznata po liku i djelu fra Didaka Buntića. Misno slavlje predvodio je fra Josip Ikić u koncelebraciji s domaćim župnikom fra Nikolom Rosandićem, don Đurom Benderom, dekanom Broćanskog dekanata i župnikom na Gradini, fra Božom Milićem, gvardijanom franjevačkog samostana i župnikom u Tomislavgradu, don Davorom Berezovskim, župnikom župe Ploče – Tepčići, fra Ferdom Bobanom, župnim vikarom u Veljacima, fra Lukom Ćorićem, župnim vikarom u Čitluku, te đakonom fra Dragom Sliškovićem.
U homiliji je fra Josip Ikić govorio o životu i mučeništvu sv. Blaža, istaknuvši kako se ovaj svetac nije odrekao Isusa Krista, nego je svojim životom i svjedočanstvom ostao vjeran Evanđelju do kraja. Naglasio je kako i danas, osobito u izazovnim i teškim vremenima, sv. Blaž poziva vjernike da svoju vjeru žive hrabro, dosljedno i bez kompromisa.
Nakon euharistijskog slavlja uslijedio je tradicionalni obred blagoslova grla, tijekom kojega su vjernici svoje zdravlje preporučili zagovoru sv. Blaža.

Ž. Batarilo

Izvor: Crkva na kamenu/KTA

BiH

15. rođendan Caritasove radionice Betlehem

4. veljače 2026.

ČAPLJINA – U Čapljini je danas svečano obilježena 15. obljetnica djelovanja Caritasove radionice za osobe s invaliditetom „Betlehem“,…

U Gabeli obilježavanje 81. obljetnice mučeničke smrti don Martina Krešića

3. veljače 2026.

Na blagdan svetog Vlaha – Blaža, biskupa i mučenika, u utorak, 3. veljače, u župi Gabela…

