Započelo XX. redovito godišnje zajedničko zasjedanje HBK i BK BiH

SARAJEVO – Budući da su u jutarnjim satima 14. ožujka 2018. slavili svetu Misu u crkvi sv. Ćirila i Metoda uza sudjelovanje zajednice Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije započeli su u Nadbiskupskoj rezidenciji radni dio XX. redovitog zajedničkog zasjedanja pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, predsjednika BK BiH, i nadbiskupa zadarskoga mons. Želimira Puljića, predsjednika HBK.

Riječi srdačne dobrodošlice kardinalu Josipu Bozaniću, nadbiskupima i biskupima u ime članova BK BiH uputio je kardinal Puljić koji je i ovom prigodom čestitao mons. Petru Paliću “na imenovanju za pastira drevne Hvarske biskupije”. “Živeći u ovom konkretnom vremenu i proživljavajući ovo ozračje javnog života suočavamo se s brojnim izazovima. Radi nestabilne politike proživljavamo trajnu napetost i nesigurnost na svim razinama života, što brojne obeshrabruje te mnogi žele pobjeći iz takvoga ozračja, jer su se umorili slušati tu klimu nerješavanja pitanja. Budući da nedostaje život jednakih ljudskih i građanskih prava, kao i poštivanje ljudskog dostojanstva, uvlači se nepovjerenje u ljude i nepovjerenje jednih prema drugima. U redovnoj komunikaciji politički interesi su izbili u prvi plan, što posebno pogoduje korupciji i kriminalu. Mnogi gube nadu i pouzdanje u Boga, povjerenje u čovjeka kao i gube hrabrost za život”, kazao je kardinal Puljić ističući da želi “u taj sumrak života unijeti jedno novo svjetlo koje nam daje slavlje Uskrslog Krista”. “Hvala Bogu, ovdje još vjere ima i pouzdanja u Boga”, kazao je kardinal Puljić te izrazio zahvalnost “dobrim ljudima koji imaju srca za nas i naš ostanak i opstanak na našoj grudi“ kao i biskupima HBK i cijeloj Crkvi u Hrvatskoj „za svaku potporu i razumijevanje i kršćansku solidarnost”.

Pozdrav je potom uputio nadbiskup Želimir koji je kazao da “uz onu pastoralnu, informativnu i poslovnu dimenziju ovo naše godišnje zborovanje ima nadasve onu pastirsku, ljudsku i duhovnu”. “Jer, kao dvije crkvene institucije istoga naroda nosimo zajedničku odgovornost, pa nam je lakše kad jedni druge čujemo, te o ‘zajedničkim radostima i mukama’ bratski popričamo… Kao članovi HBK na ovom našem redovitom godišnjem susretu želimo izraziti svoju vjerničku i ljudsku solidarnost u svim problemima i poteškoćama s kojima se skupa s povjerenim stadom suočavate nakon strašnih ratnih nevolja i stradanja. Naime, još uvijek opustošena sela i župe, razorene crkve i objekti i katoličkih i drugih vjerskih zajednica duboko potresaju naše srce, pa se skupa s vama obraćamo ljudskim i kršćanskim jezikom nositeljima domaćih struktura vlasti i predstavnicima međunarodne zajednice neka učine sve kako bi se ratne rane čim prije zaliječile, a ljudima i narodima u Bosni i Hercegovini ponudilo konkretne razloge nade u ostanak i opstanak u ovoj patnjom i trpljenjem blagoslovljenoj zemlji”, kazao je nadbiskup Želimir ističući da bi im bilo drago “da se u toj pomoći ljudima i narodima izbjegava bilo kakvo nametanje političkoga voluntarizma, jer to je u suprotnosti s temeljnim interesima građana i naroda koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom”.

“A jedino dogovorom i suradnjom njezinih konstitutivnih naroda, utemeljenim na ravnopravnosti na svim razinama političkoga djelovanja, odgojno-obrazovnoga sustava, ekonomskoga napretka i socijalne zaštite moguće je postaviti i ostvariti sigurne temelje budućnosti ove zemlje. Teško nas pogađa i činjenica da je protjerano ili od straha se odselilo toliko žitelja iz BiH; posebice Hrvata kojima kao najmalobrojnijemu konstitutivnom narodu neki već sada namjenjuju status političke manjine. No, veseli nas, dragi pastiri crkava u BiH, što s optimizmom i vjernošću poslanju koje ste primili ne umarate se hrabriti i sokoliti ljude da ostanu na svojim ognjištima, te čuvaju i uljepšavaju svoja rodna mjesta i svoja svetišta”, rekao je nadbiskup Želimir izražavajući blizinu biskupa HBK “u mukotrpnom nastojanju oko njegovanja suradnje i prijateljstva s predstavnicima Srpske pravoslavne Crkve, Islamske vjerske zajednice i svih drugih Crkava i vjerskih zajednica”. “Posebice smo vam blizu kad se obraćate svojim vjernicima da ostaju ovdje i tu grade domovinu ljudskog i vjerničkoga zajedništvo”, kazao je nadbiskup Želimir u svom pozdravu.

Nazočnim biskupima obratio se i nuncij Pezzuto ističući da ovaj susret dviju Biskupskih konferencija ima svoju važnosti u produbljivanja zajedništva dviju krajevnih Crkava.

Tijekom zasjedanja biskupi će razgovarati o zajedničkim temama, a to su: Hrvatska inozemna pastva, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH i Nedjelja solidarnosti, Komisija HBK i BK BiH za Hrvatski martirologij i Ured za prikupljanje svjedočanstava, Misijska djelatnost Crkve u Hrvata, a bit će riječi i o liturgijskim pitanjima te o dokumentu za odgoj i izobrazbu budućih svećenika.

U večernjim satima, 13. ožujka 2018., članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije slavili su svetu Misu u katedrali Srca Isusova u Sarajevu.

Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić, koji je na početku zaželio srdačnu dobrodošlicu zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću i svim članovima HBK na čelu s njihovim predsjednikom mons. Želimirom Puljićem, nadbiskupom zadarskim. Pozdravio je apostolskog nuncija u BiH mons. Luigija Pezzuta i sve članove BK BiH te sve svećenike, časne sestre i vjernike nazočne u katedrali kao i one koji su se u molitvi ujedinili preko valova Radio Marije.

Prigodnu propovijed uputio je nadbiskup Želimir.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor “Josip Stadler” pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića, a u asistenciji kod oltara bili su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod vodstvom mons. Tome Kneževića.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA