Euharistijsko slavlje početka Akcije „Tjedna solidarnosti 2023.“

ALADINIĆI – Na Treću korizmenu nedjelju, 12. ožujka 2023., u 10 sati, svečanim euharistijskim slavljem u župi Svih Svetih u Aladinićima (Trebinjsko-mrkanska biskupija) obilježena je Akcija Hrvatskoga Caritasa „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“. Okupljajući se svake godine na Treću korizmenu nedjelju, Nedjelju solidarnosti koja je ujedno početak Akcije Tjedna solidarnosti, od 12. do 19. ožujka 2023., koju je Crkva u Republici Hrvatskoj povjerila Hrvatskom Caritasu, a koju od 2007. godine organizira i provodi u suradnji s Caritasom BiH, ostvaruje se duhovno i karitativno zajedništvo Crkve u Hrvata. Ovom suradnjom Caritasa nastoji pomoći najpotrebnijima i najugroženijima u Bosni i Hercegovini.

Euharistijskom slavlju predsjedao je domaćin mostarski biskup mons. Petar Palić, a propovijedao je predsjednik Hrvatskoga Caritasa varaždinski biskup mons. Bože Radoš uz koncelebraciju dosadašnjeg kotorskog i novoimenovanog porečko-pulskog biskupa mons. Ivana Štironje. U koncelebraciji su bili i generalni vikar hercegovačkih biskupija mons. Nikola Menalo, ravnatelj Caritasa biskupija Mostar-Duvno Trebinje-Mrkan don Željko Majić, ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa biskupije Banja Luka mons. Miljenko Aničić te župnik don Marin Krešić. Na euharistijsko slavlje u župu Svih Svetih u Aladinićima došla je delegacija Hrvatskoga Caritasa: predsjednik varaždinski biskup mons. Radoš, ravnatelj fra Tomislav Glavnik i po prvi put djelatnici Središnjice Hrvatskog Caritasa sa sjedištem u Zagrebu.

Na početku svete Mise obratio se i sve okupljene pozdravio voditelj biskupijskoga Caritasa don Željko Majić.

U uvodu u euharistijsko slavlje okupljenima je riječi dobrodošlice u župnu zajednicu Aladinići uputio ovogodišnji domaćin biskup Palić. Okupljena župna zajednica svojom molitvom i svojom pjesmom Bogu je zahvaljivala za ovaj dana, za dobre i plemenite ljude spremne da pomognu potrebnima u Bosni i Hercegovini. Naglasio je kako je Trebinjsko-mrkanska biskupija, u kojoj se slavila ova Misa, najstarija biskupija na ovim prostorima koja je prošle godine proslavila 1000 godina od prvog pisanog spomena.

Propovijed varaždinskoga biskupa i predsjednika Hrvatskoga Caritasa mons. Bože Radoša bila je prožeta mislima korizmenoga vremena, ali isto tako mislima iz poruke za ovogodišnju Akciju Tjedna solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini.

„Zajedništvo Crkve i naroda u Hrvatskoj s Crkvom i narodom u BiH ne želimo samo pokazati, nego i osnažiti naše zajedništvo. Danas želimo zajedno poći na isti zdenac, na zdenac života. Vjerujem da je još pred nama svježi vrč vode koja je potekla s izvora Evanđelista Ivana. Dubok je to zdenac u kojem je zahvatio ovaj Evanđelist Božje ljubavi i želi nas napojiti. Želi nas još bliže približiti zdencu, gdje se odvija razgovor, dijalog života. Želimo da se taj razgovor s Jakovljeva zdenca produži i proširi u nama. Neka donese svježinu radosti života i ljubavi koja dolazi od Boga. Želimo poći za Isusom, čuti Njegove riječi, biti Njegov sugovornik, biti nositelj Njegove radosne vijesti”, kazao je mons. Radoš naglašavajući kako je Isus prema Galileji imao i bolji put, ali Njegova ”navigacija srca vodi ga preko Samarije gdje ga čekaju oni koji su potrebni Boga i Njegove riječi, bolesni koji su potrebni liječnika”.

Biskup Radoš kazao je kako nas Caritas uvijek podsjeća na ljubav Kristovu. ”Krist nas podsjeća i poziva da u svoje središte stavimo Njegov izvor. Izvor ljubavi koji nas vodi i tjera. Caritas će i danas moći ispričati ovdje da dolazi do bolesnika u kreveta, do ljudi koji su sami, potpuno sami, do ljudi kojima je izbrisano dostojanstvo, do ljudi koji su na rubu u svakom smislu i koji kažu: Gospodine, nemam nikoga! Dolaze njima i kažu: Nisi sam! Nisi sama! Netko je s tobom, netko te prati svojim pogledom, svojom ljubavlju i stavlja te u središte. Svakoga od nas vjernika Isus tome poučava i to nam želi kazati. U srcu, u središtu kršćanskoga poslanja nisu oni koji su tu, nego koji su daleko. On nas šalje činiti ljudima dobro. Dobro je uvijek najbolji znak da nas Bog šalje i svako dobro najbolje govori da je Bog prisutan i najljepša je propovijed o našemu Bogu”, kazao je biskup Radoš.

Euharistijsko slavlje u Aladinićima okupilo je djelatnike svih Caritasa u BiH, a koji su po prvi put s predstavnicima Hrvatskog Caritasa, župne zajednice i župnoga zbora sudjelovali u oblikovanju euharistijskoga slavlja. Svoj doprinos animiranja svih dobročinitelja u Republici Hrvatskoj dao je izravni radio i televizijski prijenos i drugi pripremljeni i snimljeni animacijski prilozi o djelovanju Caritasa hercegovačkih biskupija Hrvatske radiotelevizija, a koje su izravno ili sadržano preuzimale televizijske i radio kuće iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno RTV Herceg Bosna.

Na kraju svete Mise sve je pozdravio i svima zahvalio župnik župe Aladinići don Marin Krešić uz želju da nam svima ovaj korizmeni hod prema Uskrsu bude plodonosan.

Izvor: Crkva na kamenu/Caritas BiH