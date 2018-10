Godišnji susret predsjednika i ravnatelja Caritasa BiH i Republike Hrvatske u Sarajevu

SARAJEVO – Uz predsjednika Hrvatskoga Caritasa varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka i predsjednika Caritasa Bosne i Hercegovine kardinala Vinka Puljića, u godišnjem susretu sudjeluju i dvojica nacionalnih ravnatelja, mons. Fabijan Svalina i mons. Tomo Knežević kao i ravnatelji nad/biskupijskih Caritasa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Hrvatskog Caritasa i ravnatelj Hrvatske katoličke mreže mons. Fabijan Svalina istaknuo je za Hrvatski katolički radio kako su u ponedjeljak navečer po dolasku svi gosti susreta sudjelovali na proslavi Centra za mlade Ivan Pavao II. u Sarajevu gdje se okupljaju mladi. Tom prilikom mladi su se predstavili sa svojim aktivnostima.

– To je bilo ugodno druženje. Tijekom utorka ujutro imali smo nakon euharistijskog slavlja duži radni sastanak gdje smo se dotakli prošlogodišnjeg “Tjedna solidarnosti” kao i budućeg koji će se održati iduće godine, poručio je mons. Svalina.

Prema riječima mons. Svaline, ”Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini” ima veliki odjek u toj zemlji.

– Osjećaju blizinu svih nas koji pokušavamo približiti javnosti sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini te što se radi konkretno u različitim projektima na terenu, poručio je mons. Svalina.

Ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević naglasio je kako je u središtu programa susreta predsjednika i ravnatelja Caritasa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakana da se izvijesti javnosti koliko je Caritas Republike Hrvatske pomagao brojnim izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, ne samo hrvatskog naroda već svih naroda u toj zemlji za vrijeme rata. Poručio je kako je važan rad Crkve preko Hrvatskog Caritasa za sve ljude u toj zemlji.

– U utorak je održana i press konferencija na koju se odazvao velik broj sarajevskih medija. S pozornošću su pratili izvještaj u kojem sam pročitao divne riječi jednog konvoja iz druge polovine 1992. godine koji je dolazio iz Zadra i nosio je naslov: “Ranjeni Zadar ranjenom Sarajevu!” I onda se u ratnom izvještaju kaže: “Dragi grade, zajedno umiremo, zajedno patimo, a zajedno ćemo i uskrsnuti”, naglasio je mons. Knežević.

Hrvatski Caritas od đakovačkog do dubrovačkog, u ratnom vremenu dočekivao je izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, a potom i ispraćao, napomenuo je mons. Knežević.

– Posebna pozornost na susretu posvećena je “Tjednu solidarnosti” putem kojeg katolici preko Hrvatskog Caritasa žele pomoći ljudima u Bosni i Hercegovini preko raznih projekata kako bi pomogli staračkim domovina te zdravoj i bolesnoj djeci, objasnio je ravnatelj Caritasa BiH Tomo Knežević.

U preostalom dijelu susreta koji traje do četvrtka, 25. listopada, sudionici će obići i crkvene ustanove u Sarajevu i jednog dijela Središnje Bosne kao i nekoliko mjesta važnih za djelovanje Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije tijekom minuloga rata i poraća.

Izvor: Crkva na kamenu/Laudato.hr