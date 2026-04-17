Diana Tikvić nova glavna urednica Hrvatske katoličke mreže

ZAGREB – Predsjednik Odbora HBK za medije zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski izvijestio je na konferenciji za medije 16. travnja 2026. da su biskupi na zasjedanju imenovali za glavnu urednicu HKM-a Dianu Tikvić, nakon što je od listopada prošle godine obnašatelj dužnosti glavnog urednika bio ravnatelj HKM-a mr. sc. Zvonimir Ancić.

Diana Tikvić iskusna je medijska urednica s 20 godina rada u katoličkim i javnim medijima. Već je, od 2005. do 2024., radila na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR) i HKM-u kao novinarka, voditeljica i urednica. Od 2018. bila je prva urednica Novih medija HKM-a.

Posebno iskustvo stekla je u razvoju digitalnih platformi, integraciji radijskog i online sadržaja, vođenju uredničkih timova te osmišljavanju i realizaciji medijskih projekata.