Hercegovačkim bogoslovima dodijeljene dekanove nagrade

ZAGREB – U okviru proslave Dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, upriličene u srijedu 11. ožujka 2026. u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu, tijekom svečane sjednice dodijeljene su nagrade studentima za akademsku godinu 2024./2025. Među nagrađenima su i dvojica bogoslova Hercegovačke franjevačke provincije s 5. godine studija: fra Lucijan Zeljko i fra Antonio Ramljak, izvijestili su na stranici Provincije.

Fra Lucijan je dobio nagradu dekana za najbolji uspjeh u studiju „Integrirani prijediplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij“, za prosjek ocjena 4.944.

Fra Antonio je dobio dekanovu nagradu za pisani rad „Trinitarno-kristološki sadržaji u promišljanjima filozofa Kvirina Vasilja“ koji je napisan pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Pehar.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA