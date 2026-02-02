Mons. Kovač i mons. Razum zaređeni za zagrebačke pomoćne biskupe

Zagreb – Mons. Marko Kovač i mons. Vlado Razum zaređeni su za zagrebačke pomoćne biskupe tijekom euharistijskoga slavlja na blagdan sv. Ivana Bosca u subotu 31. siječnja u zagrebačkoj katedrali. Misu i obred ređenja predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša, a suzareditelji su bili zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić i apostolski nuncij u RH nadbiskup Giorgio Lingua, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Na početku slavlja sve okupljene pozdravio je nadbiskup Kutleša, posebno pozdravivši ređenike mons. Kovača i mons. Razuma, koji su, kako je rekao, „pozvani služiti kao pomoćni biskupi Zagrebačke nadbiskupije“. Svetome Ocu od srca zahvaljujem na ovom dragocjenom daru, poručio je ndbiskup. Zahvalio je njihovim obiteljima koje su ih pratile na putu vjere, rasta i sazrijevanja u službi Crkve. „Hvala vam na vašoj tihoj, ali dragocjenoj potpori, na molitvi i žrtvi po kojima je Bog u njihovim životima mogao ostvariti svoj naum“, rekao je mons. Kutleša.

Nakon naviještenih liturgijskih čitanja uslijedilo je predstavljanje izabranika mons. Kovača i mons. Razuma, uz koje su bili prezbiteri pratitelji: mons. Kovaču rektor Međubiskupijskog sjemeništa preč. Matija Pavlaković te župnik Župe Uzašašća Gospodnjega, Zagreb-Sloboština i promicatelj pravde i branitelj veze pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu preč. Alen Lulić, a mons. Razumu dekan Maksimirsko-trnjanskog dekanata i župnik Župe sv. Petra ap. u Zagrebu preč. Josip Golubić te dekan Velikogoričko-odranskog dekanata i župnik Župe Navještenja Bl. Dj. Marije u Velikoj Gorici preč. Norbert Ivan Koprivec.

Potom su pročitani apostolski nalozi o biskupskom imenovanju: Bulu imenovanja mons. Marka Kovača pomoćnim biskupom zagrebačkim pročitao je pomoćni biskup Ivan Šaško, dok je Bulu imenovanja mons. Vlade Razuma pomoćnim biskupom zagrebačkim pročitao pomoćni biskup Mijo Gorski, a nuncij Lingua pokazao ih je okupljenom Božjem narodu.

Homiliju je održao nadbiskup Kutleša koji je rekao kako „upravo ovdje, u katedrali koja je i sama znak Crkve u obnovi, primate vi, draga braćo Vlado i Marko, puninu sakramenta svetoga reda. Ne primate ga u prostoru trijumfa, nego u prostoru skromnosti; ne u dovršenome zdanju, nego u kući koja još traži svoje konačno lice. Time nam Providnost snažno poručuje da biskupska služba nije služba gotovih rješenja, nego vjernoga hoda. Nije služba sigurnih odgovora, nego postojanoga traženja istine u poslušnosti Duhu Svetomu.“

Govoreći o istini koja se traži poniznim srcem, mons. Kutleša istaknuo je kako se kršćanska istina ne nameće ni ne posjeduje, već je „dar koji se prima u molitvi, poslušnosti savjesti i spremnosti uskladiti život s Evanđeljem. Upravo zato Isus zahvaljuje Ocu što je spoznaju Boga ‘sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima’ (Mt 11,25). Draga braćo Vlado i Marko, vaša služba bit će obilježena upravo ovom napetošću. Živimo u vremenu u kojem se mnoštvo glasova rado predstavlja kao poželjni ‘pluralizam’, a zapravo je često tek bijeg od obvezujuće istine. Bit ćete kušani prilagoditi se kako biste bili prihvaćeni, otupiti oštricu Evanđelja kako ne biste smetali ili izazivali otpor. Bit ćete potaknuti govoriti ono što se želi čuti, a ne ono što spašava. No, Crkva ne živi od toga koliko je zanimljiva, nego od suglasja s istinom koja nam je objavljena u Isusu Kristu. Ne raste po mjeri ugodnosti, nego po vjernosti Gospodinu koji joj je povjerio Riječ života.“

„Čuvanje istine u biskupskoj službi spor je, ponekad iscrpljujući, ali uvijek zahtjevan hod“, rekao je zagrebački nadbiskup i nastavio: „Bog ne daje svjetlo odjednom, nego po mjeri poslušnosti. Božja pedagogija nije pedagogija trenutačnih rješenja, nego pedagogija rasta. Svjetlo ne postoji kako bi nas zaslijepilo, nego kako bismo bolje vidjeli. Vaša će biskupska služba stoga biti obilježena trenucima u kojima nećete odmah vidjeti cjelinu puta. Bit će odluka koje ćete morati donositi u tišini osamljenosti i bez potpore drugih. Bit će trenutaka u kojima – dok budete slušali mučne ispovijesti do kasno u noć – nećete imati drugoga odgovora osim dijeljenja tišine pred Raspetim. Koliko god bili okruženi ljudima, na koncu pred Bogom ostajete sami sa svojom savješću. To nije prijetnja ni kazna, nego znak udjela u križu Gospodinovu.“

Ističući primjer bl. Alojzija Stepinca nadbiskup Kutleša rekao je kako „njegova veličina nije bila u jačini glasa, nego u postojanosti; nije bila u prkosu, nego u vjernosti savjesti. Nije izabrao put pragmatičnoga prilagođavanja, nego put evanđelja. Time je pokazao da Crkva može izgubiti slobodu izvana, ali je ne smije izgubiti iznutra. Stoga je mogao biti miran, a nepopustljiv; poslušan Crkvi, a slobodan pred svakom svjetovnom silom.“

Ređenicima je poručio: „Draga braćo Vlado i Marko, bit ćete pozvani govoriti uime onih koji nemaju glasa: nerođenih, obespravljenih, prezrenih, zaboravljenih. No još češće, bit ćete pozvani i na nešto teže, na poniznu šutnju pred Bogom. Samo onaj tko zna prignuti koljena pred Istinom može uspravno stajati pred ljudima. Samo onaj tko se boji Božjega suda može biti slobodan od ljudskih reakcija.“

„Bez biskupa koji čuva savjest i dušu naroda, Crkva gubi orijentir bez kojega i najsigurniji brod postaje plijenom valova. U ovoj katedrali, pod zaštitom blaženoga Alojzija, Crkva danas moli da njezini novi biskupi budu čuvari savjesti i vjernosti istini koju su primili, a ne ljubitelji kompromisa“, istaknuo je nadbiskup.

Govoreći o postojanosti, mons. Kutleša poručio je biskupima da se ne umore od molitve, ne zasite Božje Riječi i ne gube povjerenje u snagu sakramenata. „U svijetu koji traži stalnu novost budite ljudi pamćenja i trajanja. Biskup koji ostaje u onome što je primio, osigurava rast ukorijenjen u istini. Ne započinje Crkvu iznova, nego stoji u nizu onih koji su prije njega nosili isti teret i istu radost. Zato biskupska vjernost nije kreativnost bez granica, nego odgovorna sloboda u poslušnosti Evanđelju i Predaji“, protumačio je.

„U vama je, draga braćo Vlado i Marko, Crkva prepoznala takve biskupe i povjerava vam zadaću koja je istodobno uzvišena i teška: da budete ljudi koji svjedoče istinu i kad drugi pred njom zatvaraju uši; da budete pastiri koji narod Božji vode prema Kristu i koji znaju da se istina ne nameće silom, ne brani vikom i ne čuva kompromisima, nego se čuva i prenosi dosljednim, poniznim i hrabrim životom. Iznad svega, neka vas vodi Krist, Dobri Pastir. On je Istina koja se ne posjeduje, nego traži; Istina kojom se ne koristi, nego kojoj se služi; Istina koja se ne brani silom, nego svjedoči ljubavlju. Tko njega traži cijelim srcem, neće zalutati“, zaključio je nadbiskup Kutleša.

Nakon homilije slijedio je obred ređenja.

Pri kraju misnoga slavlja splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić uputio je pozdravni govor uime članova Hrvatske biskupske konferencije. „Sabrani u ovom euharistijskom slavlju ispunjeni smo radošću i zahvalnošću jer Gospodin svojoj Crkvi daruje dva nova pastira. U otajstvu biskupskog ređenja Crkva prepoznaje djelovanje Duha Svetoga koji, kroz službu nasljednika apostola, neprestano obnavlja i vodi Božji narod putovima spasenja“, rekao je mons. Križić.

„Draga subraćo Marko i Vlado, Crkva vam danas povjerava odgovornu i zahtjevnu službu. To je služba koja nadilazi ljudske snage, ali upravo zato počiva na Božjem obećanju: ‘Dosta ti je moja milost.’ Bog od vas očekuje da u svojoj biskupskoj službi uvijek budete ljudi molitve, bliski Kristu i bliski čovjeku; pastiri koji slušaju, tješe i vode; svjedoci nade u vremenu kušnji i nesigurnosti. Neka vas u vašem poslanju prate mudrost u odlučivanju, postojanost u istini, i srce otvoreno za svakoga čovjeka, osobito za siromašne, slabe i obeshrabrene“, poručio je nadbiskup Križić.

Dodao je kako je povjerenje u Gospodina jamstvo i mjerilo uspjeha biskupske službe: ne broj projekata, ne vidljivost, ne priznanja, nego vjernost ljubavi koja se daje do kraja. „Bog od vas ne očekuje savršenstvo, nego da budete srce koje sluša, ruke koje blagoslivljaju i noge koje ne bježe od onih koji su na rubu“, poručio je novozaređenim biskupima. „Dragi biskupi Marko i Vlado, Crkva je danas položila ruke na vas, ali još prije toga Bog je položio nadu u vas. Ne nadu da ćete sve znati, sve moći, nego da ćete uvijek tražiti Njegovu volju. Ne da nikada nećete pogriješiti, nego da nikada nećete prestati biti pastiri. Neka vas u ovoj službi prati svijest da niste sami. Povjerenje koje Bog ima u vas bit će vam snagom i nosit će vas i onda kada bude teško. A vjernost tom povjerenju bit će najljepši odgovor na Božja očekivanja“, zaključio je mons. Križić. Uime svećenika Zagrebačke nadbiskupije pozdravnu riječ novim pomoćnim biskupima uputio je župnik Župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevki vlč. Damir Ocvirk: „U govoru tijekom objave o vašem imenovanju za nove pomoćne biskupe, naš nadbiskup Dražen istaknuo je kako ste obojica sinovi naše nadbiskupije, oblikovani u njezinu duhu, posijani u njezinu tlu i dozreli u službi među nama. I zbog toga tako rado izgovaramo upravo to naši! Radosni smo što je naš prezbiterij prepoznat te je iznjedrio dvojicu novih biskupa. To je pokazala i velika radost među svećenicima okupljenima na Svećeničkom danu, 17. studenoga prošle godine, kada je objavljena vijest o vašim imenovanjima“, rekao je.

Vlč. Ocvirk istaknuo je kako njihova biskupska gesla „najzornije govore o važnosti vaše službe. Geslo Da svi budu jedno duboko je ukorijenjeno u Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. Ono nas podsjeća da je jedinstvo krhki dar kojega treba čuvati. Usred različitosti, rana i izazova u svijetu budite znak i dar toga jedinstva. Osobito vas molimo, da u duhu zajedništva, otkrivate darove i sposobnosti nas svećenika, kako bismo u prepoznatljivom jedinstvu što bolje izgrađivali živost naše Nadbiskupije. Drugo geslo, ono biskupa Marka Uistinu Sin Božji ispovijest je vjere koja se rađa podno Kristova križa i vodi k slavi uskrsnuća. U tom geslu temelj je svake biskupske službe: ne naviještati sebe, nego Krista, ne tražiti vlast, nego služenje, ne graditi prolazno, nego vječno. Zato vas danas ponizno molimo da u službama koje će vam biti povjerene ne budete toliko brzi na riječima, nego radije prednjačite djelom i ljubavlju. Ne svjedočite sebe perom već Krista djelom!“

Na kraju misnoga slavlja zahvalu je uime novozaređenih pomoćnih biskupa izrekao mons. Vlado Razum rekavši kako je „lijepo danas biti ovdje u našoj katedrali koja je ponovno otvorila svoja vrata. Iako još uvijek izranjena, ali učvršćena, ponovno je spremna u svoje okrilje primati svoju djecu da rijeke milosti iz nje teku i natapaju naša srca. Opet možemo zastati i u tišini se pomoliti pred svetačkim likom bl. Alojzija Stepinca koji nam je darovan kao trajni uzor, inspiracija i poticaj za naše osobno posvećenje i predanje.“

Istaknuo je kako je središte svih slavlja Uskrsli Gospodin koji nam je svojim životom otkrio „ljepotu i dubinu odnosa koji živi sa svojim Ocem. Sav se predaje za nas željan da i mi postanemo dionici tog odnosa. Ljubio nas je do smrti na križu. Stojimo pred ovim otajstvom puni divljenja: Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj. (Mt 27,54) Žarko je molio Oca da i mi postanemo dionici božanske ljubavi: Da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu. To je dar i preduvjet da bi svijet povjerovao. Tamo gdje je ljubav i prijateljstvo, tamo je i Bog. Tamo je živa Crkva koja svijetu posreduje poslanje koje je primila od Gospodina. Susret s ovom stvarnošću u milosnom trenutku čini naša srca ispunjena zahvalnošću.“

„Zahvaljujemo Gospodinu na daru života, na daru vjere koju smo primili od svojih roditelja. Zahvaljujemo Gospodinu na daru prezbiterskoga, a sada i na daru biskupskoga poslanja. Shvaćamo ga kao dar i poziv na vlastito posvećenje, a potom kao poslanje i zadaću služenja vjeri vjernika i svjedočenja u svijetu u koji smo kao Crkva svi poslani“, istaknuo je biskup Razum i dodao kako su zahvalni Gospodinu „što su dio te velike obitelji, Crkve, koju kao vidljiva glava predstavlja Rimski prvosvećenik. U ovom trenutku izražavamo svoju zahvalnost papi Lavu XIV. na povjerenju koje nam je iskazao imenujući Marka i mene pomoćnim biskupima Zagrebačke nadbiskupije. Prihvaćamo ovo poslanje u poslušnosti vjere i obećavamo Svetom Ocu svoju sinovsku odanost i poslušnost.“

Mons. Razum zahvalio je zareditelju nadbiskupu Kutleši, suzarediteljima kardinalu Bozaniću i nunciju Lingui, pomoćnim biskupima Miji Gorskom i Ivanu Šašku, subraći u biskupstvu, subraći u svećeništvu, redovnicima i redovnicama, bogoslovskoj zajednici, sjemeništarcima, redovničkim kandidatima i kandidaticama, obiteljima, rodbini i prijateljima, rodnim župama i župnim zajednicama u kojima su pastoralno djelovali, crkvenim pokretima, udrugama i bratovštinama, predstavnicima naših državnih, županijskih i gradskih vlasti te svima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji slavlja.

Na misnom slavlju koncelebrirali su nadbiskupi i biskupi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova, Austrije, Italije i Ukrajine, redovnički provincijali te brojni okupljeni svećenici.

Na ređenju su bili i potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, izaslanik predsjednika Vlade RH ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, savjetnik predsjednika RH Neven Pelicarić, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih vlasti te javnog i kulturnog života.

Uz obitelji, rodbinu i prijatelje novih pomoćnih biskupa, u slavlju su sudjelovali i brojni vjernici Zagrebačke nadbiskupije, redovnici, redovnice, bogoslovi i sjemeništarci. Liturgijsko pjevanje predvodili su Koralisti zagrebačke katedrale, Zbor bogoslova Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu i Katedralni mješoviti zbor, pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka, uz pratnju Brass kvinteta i orguljaša prof. Nevena Kraljića.