Nadbiskup Kutleša predvodio misno slavlje prigodom 23. obljetnice smrti kardinala Kuharića

ZAGREB – Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u utorak 11. ožujka u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca euharistijsko slavlje prigodom 23. obljetnice smrti blagopokojnog sluge Božjeg kardinala Franje Kuharića, izvijestio je Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Suslavili su umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskupi Ivan Šaško i Mijo Gorski, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, biskupski vikar za pastoral i kancelar Nadbiskupskog duhovnog stola preč. Marko Kovač, kanonici Prvostolnog kaptola zagrebačkog, prebendari Prvostolne crkve zagrebačke, redovnički provincijali te okupljeni svećenici.

Na početku homilije, nadbiskup Kutleša istaknuo je da se „nalazimo u korizmenom vremenu, ali i u Jubilejskoj godini kada je u središtu buđenje svijesti o važnosti očuvanja naših kršćanskih korijena te življenja u skladu s Božjom riječju i katoličkim moralnim načelima, upravo tim idealima bio je posvećen život sluge Božjega Franje Kuharića.“

Zatim je nadbiskup Kutleša predstavio život blagopokojnog kardinala Kuharića kroz tri temeljne točke: vjeru, molitvu i savjest.

Kardinal Kuharić kao mladi svećenik iskusio je strahote Drugog svjetskog rata, kao nadbiskup zagrebački vodio Crkvu kroz, prema vjernicima neprijateljski, komunistički režim te je u poznijim godinama s narodom nosio križ Domovinskog rata. „Svjetlost i istina dolaze nam po utjelovljenoj Božjoj Riječi – Isusu Kristu. A znamo da je Kristov zemaljski put do Božjih šatora išao preko Golgote. Križevi koje je sluga Božji Kuharić nosio bili su prigoda da se njegova vjera produbi i učvrsti te ga osposobi za istinsku ljubav i praštanje na što je i druge pozivao. Neka nas primjer ovoga Sluge Božjega pouči da i mi svoje neizbježne životne križeve nosimo u vjeri i snazi Božje riječi. Križevi bolesti, obiteljskih poteškoća, nepravde ili nerazumijevanja u društvu nisu laki. Nije lako ni svakodnevno ustrajati u poštenju. No, sluga Božji Kuharić poručuje nam da ne gubimo srčanosti. Neka i nama vjera u raspetoga i uskrsloga Krista bude snaga da svaki dan ponesemo svoj križ“, naglasio je nadbiskup Kutleša.

Povezujući s evanđeljem, nadbiskup je naglasio važnost molitve u životu kardinala Kuharića. „Kad pristupamo molitvi važno je zapitati se jesmo li spremni na promjenu koju Duh Sveti želi izvesti u našim srcima. To je prvi uvjet da uopće možemo primiti dobro za koje molimo. Nađimo svaki dan vremena stati pred Boga, sabrati se i predati mu svoje brige i radosti. Sluga Božji kardinal Kuharić poručuje nam: vratimo molitvu u svoje obitelji, molimo s djecom, molimo jedni za druge. Neka Oče naš ne bude samo formula, nego životni stav – povjerenje u Oca i spremnost na praštanje“, rekao je.

„U središtu duhovnosti kardinala Kuharića bila je čista savjest. Sam je za sebe jednom posvjedočio: ‘Ja sam slijedio svoju savjest’. Ta jednostavna izjava sažima njegov životni program – uvijek činiti ono što je ispravno pred Bogom, pa makar to bilo teško ili nepopularno“, istaknuo je nadbiskup dodavši da je kardinal učio da nikada ne smijemo pogaziti svoju savjest mržnjom i željom za osvetom jer time narušavamo svetost savjesti.

Zahvaljujući Gospodinu za dar života kardinala Kuharića, nadbiskup Kutleša potaknuo je okupljene vjernike da budu „živi spomenik njegovoj ostavštini time što ćemo živjeti ono što je on živio. Budimo svjedoci vjere u našem vremenu: ljudi molitve, čiste savjesti, ljubavi i praštanja. Tada ćemo najbolje počastiti kardinala Kuharića i, što je najvažnije, proslaviti Boga u kojem je živio i kojem je služio“, zaključio je nadbiskup.

Liturgijsko pjevanje predvodili su Koralisti zagrebačke katedrale pod vodstvom mo. Miroslava Martinjaka, uz orguljašku pratnju Nevena Kraljića.