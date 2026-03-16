Nadbiskup Leopoldo Girelli novi nuncij u Republici Hrvatskoj

Papa Lav XIV. imenovao je za apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Leopolda Girellija, dosadašnjeg apostolskog nuncija u Indiji i Nepalu, priopćili su u petak 13. ožujka u podne Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj i Tiskovni ured Svete Stolice.

Nadbiskup Leopoldo Girelli rođen je 13. ožujka 1953. u Predoreu (Bergamo). Za svećenika je zaređen 17. lipnja 1978. te je inkardiniran u biskupiju Bergamo.

U diplomatsku službu Svete Stolice stupio je 13. srpnja 1987. godine. Tijekom svoje službe djelovao je u apostolskim nuncijaturama u Kamerunu i na Novom Zelandu te u Državnom tajništvu Svete Stolice, u Odjelu za odnose s državama. Također je služio u Apostolskoj nuncijaturi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Apostolskim nuncijem u Indoneziji imenovan je 13. travnja 2006. te je istodobno imenovan naslovnim nadbiskupom Caprija. Nuncijem u Istočnom Timoru imenovan je 10. listopada 2006. godine. Dana 13. siječnja 2011. imenovan je apostolskim nuncijem u Singapuru, apostolskim delegatom u Maleziji i Bruneju te nerezidentnim papinskim predstavnikom za Vijetnam. Dana 13. rujna 2017. imenovan je apostolskim nuncijem u Izraelu i apostolskim delegatom u Jeruzalemu i Palestini, a 15. rujna 2017. i apostolskim nuncijem na Cipru. Apostolskim nuncijem u Indiji imenovan je 13. ožujka 2021. te 13. rujna 2021. i nuncijem u Nepalu.

Govori francuski i engleski jezik.

Nadbiskup Girelli sedmi je predstavnik Svetoga Oca u samostalnoj hrvatskoj državi. Njegovi prethodnici bili su: mons. Giulio Einaudi (29. veljače 1992. – 4. kolovoza 2003.), mons. Francisco-Javier Lozano Sebastián (4. kolovoza 2003. – 10. prosinca 2007.), mons. Mario Roberto Cassari (14. veljače 2008. – 10. ožujka 2012), mons. Alessandro D’Errico (21. svibnja 2012. – 27. travnja 2017.), mons. Giuseppe Pinto (1. srpnja 2017. – 22. srpnja 2019.) i mons. Giorgio Lingua (22. srpnja 2019. – 22. siječnja 2026.).

Izvor: Crkva na kamenu/KTA