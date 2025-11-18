Proglas o prijenosu relikvija bl. Alojzija Stepinca u Krašić

ZAGREB – Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša odlučio je da se od 29. studenoga do završetka Jubilarne godine relikvije (tijelo) bl. Alojzija Stepinca prenesu na čašćenje u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Krašiću. Relikvije će biti ispraćene iz Bogoslužnog prostora bl. Stepinca u subotu 29. studenoga u 12 sati, a dočekat će se u Krašiću gdje će nadbiskup u 17 sati slaviti euharistiju. Donosimo u cijelosti tekst proglasa.

Dragi vjernici Zagrebačke nadbiskupije!

Približavajući se zaključenju ove jubilarne godine, dok uzdižemo molitve Gospodinu da svima bude prigoda za oživljavanje nade te da svjetlo kršćanskoga ufanja dopre do svakoga čovjeka, sjećamo se kraja mjeseca studenoga 1952. godine kad je objavljena vijest da će papa Pio XII. zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca kreirati kardinalom. Ova je vijest vjernicima naše mjesne Crkve i domovine bila snažan poticaj – znak nade i hrabrosti u teškim okolnostima Blaženikova zatočeništva u rodnom Krašiću.

U tjednu uoči svetkovine Krista Kralja svega stvorenja, promišljajući o kršćanskoj nadi, ne zaboravljamo da je za Blaženika temelj razuma i vjere bila čvrsta sigurnost da se nada polaže jedino u Krista, „koji jedini znade da predvidi čitavu budućnost. A znade zato, jer nije kralj od jučer do danas, ili od danas do sutra, nego rex saeculorum, kralj vjekova!“ (Propovijed prigodom blagoslova temeljnog kamena za crkvu Krista Kralja u Zagrebu, 27. listopada 1940.).

U želji da se po primjeru blaženoga Alojzija ojača naše povjerenje u Boga, u skladu s Uputom tada Kongregacije za kauze svetih „Relikvije u Crkvi: autentičnost i čuvanje“ (čl. 31, § 1), odlučujem da se od 29. studenoga do završetka Jubilarne godine Blaženikove relikvije (tijelo) prenesu na čašćenje vjernome puku u župnu crkvu Presvetoga Trojstva u Krašiću. To se događa 65 godina nakon njegova preseljenja u vječnost. Relikvije blaženoga Alojzija ispratit ćemo iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca u subotu 29. studenoga u 12 sati, a dočekati ih u Krašiću gdje ću s početkom u 17 sati slaviti Euharistiju.

Stoga, dok nas neumorno prate vijesti o ratovima, neprijateljstvima i nasilju, pozivam vjernike da se tijekom došašća upute na hodočašće u Krašić, počaste Blaženikove relikvije te se zadrže u klanjanju pred izloženim Presvetim Oltarskim Sakramentom. Ondje, u tišini molitve, osluškujmo poticaje pape Lava XIV., koji nas je u prošlotjednoj katehezi tijekom opće audijencije podsjetio da se braća i sestre međusobno podupiru u kušnjama, da ne okreću leđa potrebnima, nego zajedno plaču i raduju se u jedinstvu razmatrajući riječi našega Otkupitelja: „Ljubite jedni druge kao što sam vas ja ljubio“ (usp. Iv15, 12).

Neka ovaj čin potvrdi našu vjernost Kristu i zahvalnost za Blaženika, dok ustrajno molimo dan kada će njegova svetost biti priznata u cijeloj Crkvi.

Vaš nadbiskup,

✠ Dražen Kutleša, v. r.