U ludbreškom svetištu Krvi Kristove proslavljena Sveta nedjelja

LUDBERG – U ludbreškom euharistijskom svetištu Predragocjene Krvi Kristove središnje euharistijsko slavlje na Svetu nedjelju predslavio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. Koncelebrirali su varaždinski biskup Bože Radoš, pomoćni zagrebački biskupi Mijo Gorski i Ivan Šaško, generalni vikar varaždinske biskupije Antun Perčić, ludbreški župnici vlč. Kristijan Stojko i vlč. Petar Mlakar te tridesetak svećenika.

U procesiji s relikvijom Krvi Kristove od ludbreške župne crkve do Zavjetne kapele Svetišta, među ostalima, sudjelovali su i članovi Bratovštine svetog Jakova Hrvatska, a na prostoru Svetišta procesiju su dočekale tisuće hodočasnika iz svih krajeva Hrvatske. Među hodočasnicima bili su i dužnosnici civilnih vlasti iz Varaždinske i Međimurske županije, te saborski zastupnik Goran Kaniški, izaslanik Hrvatskog sabora pod čijim se pokroviteljstvom i održava Zavjetno hodočašće. Uime predsjednika Vlade Republike Hrvatske bio je nazočan župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.

Domaćin, varaždinski biskup Bože Radoš, uputio je srdačan pozdrav okupljenima na početku misnog slavlja te podsjetio da Varaždinska biskupija na ovaj dan slavi svoga zaštitnika, sv. Marka Križevčanina, mučenika koji je „sve dao za Isusa“. On se odrekao svega što je imao, odvažno pošao za Kristom i vlastitom je krvlju posvjedočio vjeru. Biskup je pozvao vjernike da u svetištu Krvi Kristove mole njegov moćni zagovor kako bi i sami imali hrabrosti Bogu sve predati. Pozvao je i na iskreno pokajanje za ono što Bogu još nisu predali, a što osiromašuje ljudski život. „Neka Božja dobrota zasvijetli u našim srcima i neka po nama svijetli drugima“, poručio je biskup Radoš, naglašavajući snagu zajedništva i nade koje izvire iz Kristove žrtve.

U homiliji je biskup Palić naglasio kako se hodočasnici u Ludbregu okupljaju ne samo iz osobne pobožnosti, nego i kao narod koji obnavlja zavjet Hrvatskog sabora iz 1739. godine. „Okupili smo se danas ovdje u Ludbregu, u ovom svetom mjestu Euharistijskog čuda, kako bismo zajedno slavili Dan Gospodnji i obnovili svoje zavjete Bogu. Ovo hodočašće nije samo osobni čin vjere, nego i duboko narodni čin“, istaknuo je biskup.

Dodao je da ne dolazi samo kao biskup, nego kao brat iz Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, iz hercegovačkog i bosanskog krša, gdje se također stoljećima živi vjera uz križ, ali i s nadom“. Njegova prisutnost, rekao je, znak je zajedništva koje nadilazi granice i svjedoči da Crkva ne poznaje podjele, nego samo zajedništvo, solidarnost i bratstvo. „U Euharistiji je temelj našeg zajedništva. Ona nas povezuje preko rijeka, preko granica, preko rana povijesti.“

Govoreći o prvom čitanju iz Knjige Mudrosti, biskup je podsjetio na svećenika koji je posumnjao u Kristovu prisutnost u euharistiji, a kroz čije iskustvo se ogleda i naša vlastita borba s vjerom. Naglasio je da ni suvremena ljudska mudrost ne može obuhvatiti otajstvo Boga, te da nam je „potrebno više nego ikada moliti za dar mudrosti odozgor, ne samo u osobnim izborima, nego i u javnom životu“. Ludbreško čudo, kazao je, trenutak je u kojemu je Bog dopustio da ljudske oči vide ono što vjera ispovijeda.

Osvrćući se na evanđelje, mons. Palić poručio je da nasljedovati Krista znači prihvatiti i križ, žrtvu i odricanje, ali i hrabro svjedočiti vjeru u društvu koje često nudi suprotne poruke. „Krist nas poziva da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta, i to ne iz pozicije sile, nego iz hrabrog svjedočenja istine“, naglasio je. U euharistiji, rekao je, ne primamo samo simbol, nego samoga Krista koji nas mijenja iznutra i daje snagu za autentično življenje vjere.

Biskup je podsjetio da i mi, poput svećenika iz 15. stoljeća, prolazimo kroz trenutke sumnje, ali Bog te slabosti može pretvoriti u prilike za rast vjere. Ludbreg i zavjet Hrvatskog sabora podsjećaju na važnost ustrajnosti i vjernosti kroz generacije. Euharistijsko čudo, naglasio je, ostaje živi podsjetnik da Krist i danas ostaje prisutan Tijelom i Krvlju u svakoj misi.

Na kraju je pozvao vjernike da pristupe oltaru s obnovljenim divljenjem i da dopuste da ih Krist mijenja u svakodnevnom životu. „I nas ovdje danas spašava Božanska Mudrost, sam Krist, koji nas hrani sobom, jača nas na našem putu vjere i obnavlja u odluci da živimo po Božjoj mudrosti“, poručio je biskup Palić. Završio je molitvom da Predragocjena Krv Kristova ostane trajni izvor blagoslova za Crkvu, za hrvatski narod i za sve okupljene hodočasnike.

Na završetku misnog slavlja varaždinski biskup Bože Radoš zahvalio je svima okupljenima, posebno istaknuvši radost što je upravo tijekom ovog euharistijskog slavlja u Rimu svetim proglašen Carlo Acutis, „svetac Euharistije“ i prijatelj mladih. Okupljeni su to dočekali pljeskom, a biskup je naglasio da je sv. Carlo Acutis „prijatelj i ovoga svetišta“ jer ga je uvrstio među najvažnija euharistijska svetišta svijeta. Podsjetio je kako je Grad Ludbreg i Župa ovom mladom svecu posvetila park u kojem će se nalaziti i njegov lik, pozivajući vjernike da mu dopuste da uđe u njihova srca. „Mi ga pozivamo da bude u srcima svih nas, posebno da prijatelje nađe među našim mladima. On je svetac Euharistije, on je prijatelj mladih i vjerujem da kad god dođete u ovo svetište, da ćete naići na ovoga dragoga Božjega prijatelja i prijatelja svakoga od nas, posebno vas mladih. Stavite ga blizu svoga srca“, poručio je biskup Radoš.

Izrazio je nadalje divljenje broju, ali i mirnoći i sabranosti hodočasnika tijekom mise, prepoznavši u tome znak Božjeg djelovanja u srcima vjernika, te ih je pozvao da taj mir ponesu u svoje obitelji i svakodnevicu. Zahvalio je ludbreškim župnicima in solidum vlč. Kristijanu Stojku i vlč. Petru Mlakaru i svim pastoralnim suradnicima na gostoprimstvu i trudu da se svaki hodočasnik osjeća u Ludbregu „ne samo u svojoj ljudskoj kući, nego u Božjoj kući“. Posebnu zahvalnost uputio je svećenicima ispovjednicima koji su otvorili vrata Božjeg milosrđa i omogućili vjernicima da pristupe euharistijskom stolu.

Uputio je riječi zahvale mons. Petru Paliću, biskupu predvoditelju slavlja, na naviještenoj Božjoj riječi i svjedočanstvu zajedništva Crkve „koja ne poznaje granice, jer unutar Crkve nema granica“. Podsjetio je da je i hercegovački narod bio u molitvama okupljenih vjernika te biskupu Paliću predao simboličan dar plodova ludbreške zemlje.

Svečano misno slavlje završilo je intoniranjem himne Lijepa naša nakon misnog blagoslova, nakon čega su hodočasnici u ophodu i osobnim molitvama nastavili častiti Presvetu Krv Kristovu.

Spomenimo i kako su predstavnici Zaklade Vigilare u ovom misnom slavlju donijeli i prikazali Gospodinu molitvene nakane skupljene tijekom kampanje za promicanje pobožnosti Presvetoj Krvi Kristovoj unutar koje su izdali i brošuru o Svetištu i čudima u Ludbregu.