Počinje Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH

Hrvatski Caritas i ove godine organizira Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini koji će se održati od 26. veljače do 4. ožujka pod geslom “Da ne ohladi ljubav mnogih” (usp. Mt 24,12).

U akciju se može uključiti pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 6,25 kn, PDV uključen); uplatom na račun Hrvatskoga Caritasa, IBAN: HR05 2340 0091 1000 80340, poziv na br. 101; uplatom novčanog dara u župi i online donacijom na mrežnim stranicama Hrvatskog Caritasa.

Središnje euharistijsko slavlje ovogodišnjeg Tjedna solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini bit će na 3. korizmenu nedjelju, 4. ožujka 2018. u Bosni i Hercegovini u Banjolučkoj biskupiji u župnoj i samostanskoj crkvi Uznesenja BDM u Jajcu s početkom u 10 sati. Euharistijsko slavlje predvodit će varaždinski biskup i predsjednik Hrvatskoga Caritasa mons. Josip Mrzljak, a svoju pastirsku riječ u propovijedi uputit će banjolučki biskup mons. Franjo Komarica. U koncelebraciji će sudjelovati ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, ravnatelj Hrvatskoga Caritasa mons. Fabijan Svalina, ravnatelji nad/biskupijskih Caritasa u BiH: mons. Mile Aničić (Banja Luka), vlč. Mirko Šimić (Vrhbosanska nadbiskupija), don Ante Komadina (Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan), župnik župe Jajce fra Anto Šimunović i drugi pristigli svećenici.

Prigodnu korizmenu poslanicu uz Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini uputio je predsjednik Hrvatskog Caritasa i biskup varaždinski mons. Josip Mrzljak.

– Bog, Otac milosrđa, i ovu nas korizmu poziva na “sakramentalno obraćenje”, na povratak Gospodinu u svim područjima naših života, pa tako i nadilaženjem samoljublja i sebičnosti, misleći na potrebe Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nastojat ćemo molitvom i novčanim darom milostinje diljem Hrvatske pokazati da naša srca nisu hladna, kako se ne bi obistinile riječi iz Matejeva evanđelja: “Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.” (Mt 24,12) – piše mons. Mrzljak.

Podsjeća i na brojne teškoće Hrvata u Bosni Hercegovini te upozoravajuće statističke podatke.

– Želim podsjetiti na brojne teškoće koje Hrvati u Bosni Hercegovini proživljavaju posljednjih dvadesetak godina, nastojeći u isto vrijeme održati plamen na vjekovnim ognjištima od Bosanske Posavine preko Srednje Bosne do Hercegovine. Suočeni s paležom i uništenjem svojih sela, domova, gubitkom radnih mjesta, baštine koju su im ostavili pređi, mnogi od njih i danas tiho i samozatajno rade, žive i mole, nastavljajući nit života, čuvajući poklad vjere i kulture koja je oblikovala te prostore – podsjeća predsjednik Hrvatskog Caritasa.

Iznio je i zabrinjavajuće statističke podatke o iseljavanju Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

Od 2003. do 2014. manje je 44.527 katolika, a iz četiriju biskupija – Vrhbosanske, Banjolučke, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske u 2016. iselila su se još 15.494 Hrvata katolika. Ukupan broj katolika u četiri nad/biskupije je 390.241 (prije rata bilo ih je 825.000!). Sa župa odseljavaju mladići, djevojke i mlade obitelji s djecom. Mnoge župe, osobito u Bosni, bilježe sve veću prosječnu dob svojih župljana te se iz godine u godinu osjetno smanjuju. Pad broja Hrvata katolika najvjerojatnije će biti zabilježen i u sljedećim godinama.

– Zato i nastavljamo s aktivnostima koje kroz akciju Tjedna solidarnosti vraćaju nadu i povjerenje ljudima i Crkvi. Zato pazimo da se naša srca ne ohlade. Kada se srce ohladi i kada se tješimo i napajamo tjelesnim užitcima radije negoli utjehom koju nalazimo u Riječi i sakramentima, u nama se istovremeno hladi dar milosrđa. To se očituje u nemaru za sve one, i sve ono, oko nas što ne ispunjavaju naša očekivanja – piše mons. Mrzljak.

Na kraju još jednom poziva za ostanak i opstanak naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini.

– Moleći i darujući, prema svojim mogućnostima, zahvalimo i pokažimo Gospodinu da nam naši bližnji u vjeri nisu daleko od srca – zaključuje u poruci mons. Mrzljak.

Izvor: Crkva na kamenu/Laudato.hr