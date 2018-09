ZAGREB – Nakon sastanka vodstva Hrvatske katoličke mreže s Tiskovnim uredima nad/biskupija u prostorijama Hrvatske katoličke mreže na zagrebačkom Ksaveru, u četvrtak 20. rujna, službeno je pokrenuta nova mrežna stranica Informativne katoličke agencije. Novi portal IKA-e na adresi ika.hkm.hr u rad je pustio predsjednik Odbora HBK za sredstva društvene komunikacije riječki nadbiskup Ivan Devčić. Izrazivši radost zbog uspjeha projekta koji objedinjava katoličke medije Hrvatske biskupske konferencije na jednom mjestu, nadbiskup je izrazio zahvalnost svima koji su tome doprinijeli, posebno ravnatelju Hrvatske katoličke mreže mons. Fabijanu Svalini i glavnom uredniku HKM-a Siniši Kovačiću. “Crkvu Gospodin umrežava, ali on nam je dao u zadatak i da koristimo sva sredstva koja su dobra da bi ta umreženost postala sve vidljivija i sve blagotvornija. U tom smislu je i ovo veliki Božji dar. Novi mediji su veliki Božji dar, kako je definirala Crkva, i u tom smislu možemo danas biti doista radosni. Dužnost je nas da svim dobrim i plemenitim sredstvima širimo ono što nam je Gospodin povjerio, da razglašujemo, da ljudima darujemo – a u konačnici to je On sam i njegova ponuda spasenja”, istaknuo je nadbiskup Devčić prije nego je „klikom“ miša objavio novu vijest na novom portalu IKA-e a time i službeno pokrenuo novi portal.

Nazočnim novinarima i suradnicima Hrvatske katoličke mreže obratio se i ravnatelj mons. Svalina. “Veselim se ovom događaju – da je svijetlo dana ugledala nova stranica Informativne katoličke agencije. Nadam se da će ona dati i veliku mogućnost svima nama koji radimo u ovom sustavu da budemo pravovremeniji, da budemo vidljiviji i da naše vijesti, koje dolaze i budu ponuđene svima drugima na čitanje, budu bolje rangirane po njihovoj važnosti i njihovom značenju”, poručio je mons. Svalina. Najavio je kako će ubrzo, kroz nekoliko tjedana, biti otvorene i nove stranice Hrvatske katoličke mreže (HKM) i Hrvatskoga katoličkog radija (HKR). “Veselim se tom koraku prema boljem i kvalitetnijem. Gradimo na dobrim temeljima koje su prethodnici – od svih novinara koji su bili u ovom sustavu, do uprave, ravnatelja i svih onih koji su sudjelovali – gradili i zidali. Nadam se da će upravo to biti dobro jamstvo za dobar uspjeh na dobrobit svih onih koji očekuju dobre vijesti i radosne vijesti iz ovih medijskih prostora”, dodao je ravnatelj HKM-a.

Kako je mons. Svalina poručio i u svom uvodniku na novim IKA-inim stranicama, “djelatnost IKA-e ostaje ista: prikupljanje, obrada i posredovanje informacija i dokumenata o svim zbivanjima sa socio-religijskoga gledišta crkvenog i vjerskog života, a više od 40 novinara i stalnih suradnika pokrivat će područje života Crkve u Hrvatskoj i inozemnoj pastvi, njezinom susjedstvu, svijetu i Vatikanu. Virtualni prostor neće biti samo izvor vijesti iz života Crkve, već multimedijsko sredstvo evangelizacije i servis svim zainteresiranim javnostima, kao i sve prisutnijim personaliziranim medijima”. Uz dosadašnje sadržaje, nove mrežne stranice IKA-e korisnicima će nuditi i multimedijalni servis – foto, audio i video materijale.

Nove prostorne i tehničke mogućnosti suradnicima je zatim predstavio glavni urednik Siniša Kovačić.

Informativnu katoličku agenciju (IKA-Zagreb) ustanovila je Hrvatska biskupska konferencija 22. travnja 1993. godine. Sjedište IKA-e je u Zagrebu, Ksaverska cesta 12 a. Agencija je osnovana kao pravna osoba na crkvenom i građanskom području u svrhu prikupljanja i posredovanja informacija o crkvenom i vjerskom životu na području Crkve hrvatskoga jezika i odgovarajućih informacija o Crkvi u svijetu kao i o svim javnim zbivanjima s moralno-religijskoga gledišta.

IKA je s radom počela 1. studenoga 1993. godine, prva vijest emitirana je 10. studenoga, a prvi bilten objavljen je 13. siječnja 1994. godine. Prvi ravnatelj bio je dipl. iur. Ivica Domaćinović, a prvi glavni urednik don Živko Kustić. Službu direktora od 1995. do 1999. vršio je dr. Ilija Živković. Nakon što je zbog zdravstvenih razloga HBK prihvatila ostavku don Živka Kustića, za glavnog urednika imenovan je don Anton Šuljić, koji je službu preuzeo 1. rujna 1999. godine. Nedugo zatim on je imenovan i direktorom IKA-e. Godine 2006. ravnateljem Informativne katoličke agencije imenovan je mons. mr. Enco Rodinis, a glavnom urednicom Suzana Peran.

Nakon uspostave Hrvatske katoličke mreže, IKA 2018. godine postaje dijelom te Mreže kojoj je ravnatelj mons. Fabijan Svalina, a glavni urednik Siniša Kovačić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA