Tijelo pape Franje izloženo u bazilici sv. Petra

Tijelo pape Franje premješteno je u srijedu 23. travnja, iz kapelice Doma svete Marte u Baziliku sv. Petra.

Tijelo preminulog pape Franje bit će izloženo u bazilici sv. Petra do jutra sprovoda, u subotu 26. travnja.

Lijes s tijelom prenesen je jutros iz kapelice Doma sv. Marte u procesiji koju je predvodio kardinal Kevin Farrell, kamerlengo Svete Rimske Crkve. Procesija je prošla kroz Trg sv. Marte i Trg rimskih prvomučenika, a završila u bazilici kroz Središnja vrata. Kod Oltara ispovijedi održana je Liturgija Riječi, nakon koje su vjernici mogli započeti oproštaj.

Bazilika sv. Petra ostat će otvorena za javnost u srijedu od 11 sati do ponoći, u četvrtak od 7 sati do ponoći te u petak 7 do 19 sati.

Sprovodna misa održat će se u subotu, 26. travnja u 10 sati na Trgu sv. Petra, a predvodit će je kardinal Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora. Misi će prisustvovati patrijarsi, kardinali, biskupi i svećenici, kao i brojni visoki državni predstavnici te vjernici iz cijeloga svijeta.

Nakon Mise uslijedit će Ultima commendatio i Valedictio, završni obredi oproštaja, nakon čega će tijelo pape Franje biti preneseno u baziliku sv. Marije Velike gdje će biti pokopano.