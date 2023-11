Mons. Ferenc Fazekas zaređen za subotičkoga biskupa

SUBOTICA – Svečana misa, tijekom koje je mons. Ferenc Fazekas po rukama zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše zaređen za subotičkog biskupa, proslavljena je u subotu 11. studenog u katedrali – bazilici sv. Terezije Avilske u Subotici, izvijestio je Tiskovni ured Subotičke biskupije.

Liturgijsko slavlje počelo je svečanom procesijom poslužitelja, đakona, svećenika i biskupa, među kojima su bila trojica biskupa zareditelja: glavni zareditelj zagrebački nadbiskup i metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša te suzareditelji kalačko-kečkemetski nadbiskup i metropolit Bábel Balázs i sisački biskup Vlado Košić. Uz njih, slavlju su nazočila još tridesetorica biskupa iz Srbije, Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Rumunjske. Kandidata za ređenje pratila su dvojica prezbitera: vlč. Dávid Sáfrány, župni vikar u Temerinu i vlč. Tomislav Vojnić Mijatov, župni vikar iz subotičke župe sv. Jurja.

Nakon liturgije riječi i zaziva Duha Svetog, mons. Stjepan Beretić, katedralni župnik, zatražio je od glavnog zareditelja da se izabranika zaredi za biskupa, nakon čega je apostolski nuncij u Republici Srbiji nadbiskup Santo Rocco Gangemi, pročitao apostolski nalog uz prijevod na mađarski i hrvatski jezik.

Glavni zareditelj nadbiskup Kutleša u propovijedi je potaknuo ređenika riječima apostola Pavla, zaštitnika Subotičke biskupije: „Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš sebe i one koji te slušaju“ (1Tim 3, 15). U tumačenju ove Pavlove misli, nadbiskup je istaknuo sljedeće: „Dragi brate u Kristu, dar biskupstva, koji ćeš primiti polaganjem ruku, neopoziv je. Ono o čemu smo kao pastiri pozvani voditi brigu jest da nam život bude u suglasju s primljenim darom i da sve svoje sposobnosti uložimo u taj sklad. Upravo u poniranju u riječi Svetoga pisma te u zajedništvu s općom Crkvom i Apostolskom Stolicom leži snaga naše biskupske službe i sigurnost u našem služenju. No, da nas ta sigurnost ne bi učinila odveć pasivnima, neangažiranima, potrebno je osluškivati vjeru naroda. Ustrajnost u vjernosti evanđelju ponekad traži da napustimo svoje sigurne luke, zonu komfora te riskiramo zasluge i ugled, svoju izvanjsku reputaciju i očekivanja mudraca ovoga svijeta. Zato se valja sjetiti Isusovih riječi: ‘tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, ali tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga’ (Mt 16, 25). U tome nam je blaženi Alojzije Stepinac ostavio svijetli primjer vjerna pastira.“

Mons. Kutleša osvrnuo se i na drugi dio Pavlova retka „to vršeći spasit ćeš sebe i one koji te slušaju“, ovim riječima: „Krajnji razlog ovih poticaja je spasenje onih koji slušaju. Što može snažnije potaknuti pastire da paze na sebe i na primjer koji daju od toga da mogu poslužiti obraćenju pa tako i spasenju dragocjenih i besmrtnih duša koje su vrijednije od svega? Vjerujem, stoga, dragi brate, da ćeš ponajprije u svojim vjernicima naći razlog da paziš na sama sebe i na službu koju si pozvan vršiti. Bog Ti je dao svoga Duha da snagom, ljubavlju, razboritošću i iskustvom, unatoč zahtjevnosti službe, ne gubiš srčanost, svjestan komu si povjerovao. Olujâ će i nevolja koje prijete vjernima biti, ali oni neka u Tvojoj blizini i u Tvojim riječima uvijek nalaze utjehu i ispravan sud. Hrani vjerne znanjem i razumijevanjem; potiči ih na zdrav ponos i svijest o vlastitim korijenima i posebnostima jezika i običaja, na ljubav, gostoprimstvo i poštivanje prema svima; jačaj i štiti slabe, liječi bolesne, podiži slomljene, traži i vraćaj izgubljene. U tome neka bude Tvoja slava i ponos Tvoje službe!“, poručio je zagrebački nadbiskup i glavni zareditelj.

Prijevod nadbiskupove propovijedi na mađarskom jeziku pročitao je vlč. József Koleszár.

Nakon homilije, glavni zareditelj postavio je izabraniku pitanja o nakani čuvanja vjere i vršenja službe. Uslijedio je potom čin izabranikove prostracije licem prema zemlji uz litanijski zaziv Svih svetih. Otpjevavši litanije na mađarskom jeziku, glavni zareditelj i ostali biskupi položili su ruke na glavu izabranika Ferenca te je uslijedila posvetna molitva uz otvoreni evanđelistar iznad ređenikove glave. Obred ređenja nastavljen je uz popratne znakove biskupske službe i dostojanstva, a to su pomazanje glave svetim uljem te predaja evanđelistara. Novom biskupu stavljene su i oznake biskupske službe: prsten, mitra i pastirski štap. Konačno, glavni zareditelj dopratio je zaređenog biskupa do katedre na koju je sjeo, uz svečanu skladbu „Evo velikog svećenika“ fra Ive Perana.

Nakon cjelova mira i iskazane dobrodošlice u zbor nasljednika apostola, započela je euharistijska služba. I ona je odisala bogatstvom baštine pojedinih katoličkih naroda u Bačkoj: darove na oltar prinijeli su vjernici u mađarskim, hrvatskim (šokačkim i bunjevačkim), slovačkim i njemačkim nošnjama. Riječi euharistijske molitve te obreda pričesti izrečene su na latinskom, mađarskom, hrvatskom, slovačkom i njemačkom jeziku.

Nakon pričesti, upućene su riječi pozdrava. U ime nazočnih biskupâ novozaređenom biskupu Fazekasu obratio se na hrvatskom jeziku barski nadbiskup i potpredsjednik Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda Rrok Gjonlleshaj. Preč. László Pósa, župnik iz biskupova rodnoga mjesta Bečeja, čestitao je u ime svećenika, redovnika i redovnica na mađarskom jeziku. U ime vjernika laika, svoju čestitku biskupu Fazekasu iskazale su dvije obitelji: Đurđica i Mario Tikvicki na hrvatskom te Szilvia i Nedeljko Serenče na mađarskom jeziku. To su ujedno i vjernici župe sv. Jurja u Subotici u kojoj je biskup Fazekas služio do imenovanja.

Zahvala Trojedinom Bogu za cjelokupni događaj uobličena je u pjevanom himnu „Tebe Boga hvalimo“. Novozaređeni biskup je u pratnji dvojice biskupa suzareditelja prošao katedralom udjeljujući blagoslov okupljenom narodu. Na koncu slavlja biskup Fazekas izrazio je zahvalu Bogu na daru života, svećeničkog poziva i biskupskoga poslanja. Zahvalio je i papi Franji na povjerenju što ga je izabrao voditi povjereno mu stado Subotičke biskupije te je zamolio apostolskog nuncija mons. Gangemija da papi Franji prenese njegovu sinovsku odanost, ljubav i poštovanje. Biskup Fazekas zahvalio je na nazočnosti biskupima, delegatima biskupa, redovničkim provincijalima i provincijalkama, svećenicima i vjernicima laicima. Riječi zahvale uputio je i nazočnim predstavnicima Crkava i vjerskih zajednica, kao i predstavnicima društveno-političkog i kulturnog života. Zahvalio je također svima koji su sudjelovali u pripravi biskupskoga ređenja.

Liturgijsko pjevanje predvodio je subotički Katedralni zbor „Albe Vidaković“ pod vodstvom Miroslava Stantića. Instrumentalnom glazbom pjevanje je pratio komorni sastav Subotičke filharmonije te na orguljama mr. art. Kornelije Vizin. Ceremonijari su bili vlč. Mirko Štefković i vlč. Dražen Skenderović.

Gosti na slavlju bili su predstavnici gradske vlasti grada Subotice, državnih vlasti, službi Vlade Republike Hrvatske, diplomatskih predstavnika Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Njemačke u Srbiji te nacionalnih vijeća Hrvata, Mađara, Bunjevaca, Slovaka i Nijemaca. Uz njih, pozivu su se odazvali i predstavnici Srpske pravoslavne Crkve, Reformirane kršćanske Crkve u Srbiji i Evangeličke kršćanske Crkve augsburške vjeroispovijesti.

Televizijski i radio prijenosi u organizaciji Tiskovnog ureda Subotičke biskupije ostvareni su pokroviteljstvom subotičke televizije Pannon RTV, čiji signal su preuzele sljedeće medijske kuće: Radio-televizija Vojvodine, uz komentare na hrvatskom i mađarskom jeziku, EWTN katolička televizija u Mađarskoj, Laudato TV, Hrvatski katolički radio, Radio Marija Srbije, te Subotički mađarski radio. Komentatori su bili vlč. Vinko Cvijin, vlč. dr. Nándor Kara te o. Károly Harmath, OFM.

Organizacijski odbor biskupskog ređenja, koji je djelovao je u sastavu vlč. dr. Ivica Ivanković Radak, Hajnalka Illés, vlč. Gáspár Józsa, vlč. József Koleszár, vlč. Dragan Muharem, vlč. Dražen Skenderović i vlč. Mirko Štefković, pobrinulo se da ovaj veliki događaj bude dobro pripravljen i proslavljen.