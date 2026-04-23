Papa Lav XIV. mladima: Budite primjer mira, ne tražeći lak uspjeh

Tijekom pretposljednjega javnog susreta u Africi, u srijedu 22. travnja, Papa je saslušao svjedočanstva mladih i obiteljî Ekvatorske Gvineje, okupljenih na stadionu u Bati.

„Kad kažem ‘Krist’, vi recite ‘Svjetlo’!“ Pjesme, ples i boje koji su pratili dane pape Lava XIV. u Africi, ponovno su bile pozadina njegova susreta s mladima i obiteljima – pretposljednjega javnog događaja njegova apostolskog putovanja – u srijedu 22. travnja na stadionu u Bati, jednom od glavnih sportskih objekata u Ekvatorskoj Gvineji. No, te večeri pojavio se faktor koji je pratio samo prvi dan u Alžiru: kiša, koja nije kvarila atmosferu, nego ju je pojačala – piše Vatican News.

„Najsjajnije svjetlo ovdje, svjetlo je vaših očiju“

Papa je ponovio definiciju koju je dao nadbiskup Miguel Angel Nguema Bee, zadužen za pastoral mladih pri Biskupskoj konferenciji Ekvatorske Gvineje. U pozdravnim je riječima, naime, nadbiskup opisao tu zemlju kao mladu, punu energije, pitanja i životne radosti, željnu učiniti Krista svojim svjetlom, prema motu Papina apostolskog putovanja: „Najsjajnije svjetlo sada je ono vaših očiju, u vašim očima, na vašim licima; vaši osmijesi, vaše pjesme, vaš ples: sve svjedoči da je Krist radost, smisao, nadahnuće i ljepota za naš život.“

Temelj vaše budućnosti i ove zemlje

U govoru se papa Lav osvrnuo na povijest i tradicije Ekvatorske Gvineje, počevši od običaja i simbola kojima svaka skupina izražava svoj identitet, ispreplićući ih s prije iznesenim svjedočanstvima. Sveti Otac kazao je da darovi koje su mu predali – štap, mreža, model otoka, brod, glazbeni instrument – govore o svakodnevnom životu, ali i o drevnim i plemenitim vrijednostima koje ga oživljavaju, kao što je služenje, jedinstvo, gostoprimstvo, povjerenje i slavlje.

„To je sjajno i zahtjevno naslijeđe kojega ste vi, dragi mladi, pozvani biti, u vjeri, temelj vaše budućnosti i ove Zemlje. Budućnost je vaša!“, kazao je papa Lav.

Primjeri sloge i uzajamne ljubavi

Vrlina je to koju je – podsjetio je Papa – i sveti Ivan Pavao II. istaknuo po dolasku u ovu zemlju 1982. godine, potičući nove generacije da budu uzori sloge i uzajamne ljubavi, sposobni za pomirenje i poštovanje prema svakoj osobi, obitelji i društvenoj skupini:

„To su riječi koje i danas vode naša srca i moraju osvjetljavati vaš put dok se pripremate za odgovornosti koje vas čekaju u budućnosti.“

Nemojte tražiti laki uspjeh

Svjedočanstvo Alicije o izazovima s kojima se žene susreću u svijetu rada podsjeća na važnost vjernosti vlastitim dužnostima i prinosa dobru obitelji i društva kroz svakodnevni rad – primijetio je Papa. Ali ona također ističe san o zemlji u kojoj mladi ljudi, muškarci i žene ne traže laki uspjeh, nego biraju kulturu truda, discipline i dobro obavljenog i cijenjenog rada. Kršćanski život koji povezuje sudjelovanje u euharistiji s dostojanstvenim radom, suočavajući se istodobno s izazovom žena u svijetu rada.

„To nas potiče na razmišljanje o važnosti plodonosnoga zauzimanja i o potrebi da se uvijek promiče dostojanstvo svakog ljudskog bića“, kazao je

„Sto puta toliko“

Francisco Martin je pak svojim svjedočanstvom o pozivu na svećeništvo upravio pogled na prekrasnu stvarnost brojnih mladih ljudi koji se potpuno predaju Bogu za spas braće i sestara. Papa je istaknuo početnu teškoću u izgovaranju vlastitog „fiat“, nakon čega slijedi otkriće duboke radosti i trajnoga mira, u životu koji je sretan jer je darovan Bogu i svakodnevno obnavljan u molitvi, sakramentima i susretima s drugima.

„U zajedništvu srca i brižnom djelovanju prema onima u potrebi, obnavljaju se čuda ljubavi“, kazao je Sveti Otac ujedno ohrabrivši sve koji osjećaju poziv da slijede Krista na posebnom putu posvećenja.

„Kao što je On sam zajamčio – a i ja vam danas ovdje želim snažno ponoviti – primit ćete sto puta toliko i život vječni“, istaknuo je.

Put istinske ljubavi koja raste u slobodi

Papa se potom obratio brojnim prisutnim obiteljima, „plodnom tlu u kojemu se ukorjenjuje svježe i krhko stablo vašega ljudskog i kršćanskog rasta“. U svjetlu svjedočanstva mladoga bračnog para, Purificación i Jaimea Antonia, potaknuo je na prihvaćanje života kao dara koji treba čuvati. Biti supružnici i roditelji uzbudljiva je misija – kako je rekao – koju treba živjeti iz dana u dan u savezu koji se obnavlja, postajući zagovornici, zajedno s Bogom, čuda života i graditelji sreće.

„Pripremite se živjeti taj poziv kao put istinske ljubavi koja raste u slobodi; put nade rođene iz spoznaje da vas Bog ne napušta; put svetosti koja uvijek traži dobro i sreću drugoga“, potaknuo je papa Lav.

Život zahtijeva ljubav, odgovornost i brigu

Na kraju, Papa se osvrnuo na iskreno i hrabro svjedočanstvo 13-godišnjega Viktora Antonija koji je odrastao gledajući svoju mladu majku samu, jer ih je njegov otac napustio. Sveti Otac kazao je kako njegove riječi o prihvaćanju života „poput kamena padaju među nas“, kako bi potaknule, a ne uništile, poštujući život koji se rađa i raste, preuzimajući odgovornost za najmlađe.

„Viktor Antonio nas je podsjetio da prihvaćanje života zahtijeva ljubav, odgovornost i brigu, a te riječi izgovorene s njegovih adolescentnih usana, trebale bi nas potaknuti na ozbiljno razmišljanje o tomu koliko je važno štititi i čuvati obitelj i vrijednosti koje se u njoj uče. Njegujmo ih, živimo ih i svjedočimo ih, čak i kada to zahtijeva žrtvu ili kada, kao što su rekli Jaime Antonio i Purifación, osude, predrasude i stereotipi pokušavaju umanjiti njihovu vrijednost“, poticaj je Svetog Oca.

Papa Lav je pritom spomenuo apostolsku pobudnicu pape Franje – godinu i jedan dan nakon njegova preminuća – o ljubavi u obitelji, Amoris Laetitia, čija je deseta godišnjica obilježena nedavno: Bračni par koji voli i rađa život prava je živa ‘skulptura’, sposobna očitovati Boga Stvoritelja i Spasitelja.

Svjetlo ljubavi

Papin završni poticaj mladima – onima koji žele promijeniti stvari hodeći s Crkvom, kako je rekao nadbiskup Nguema Bee – bio je da dopuste da ih oduševi ljepota ljubavi, svjedočeći svaki dan da najveće radosti, u svim sredinama, proizlaze iz znanja kako darovati te iz davanja sebe, posebno kada se sagnemo prema najpotrebitijima. Svjetlo ljubavi njegovane u domu i življene u vjeri, može doista preobraziti svijet, također u strukturama i institucijama kako bi, kako je papa Franjo napisao u poruci za Svjetski dan hrane, svaka osoba tamo pronašla poštovanje i nitko ne bi bio zaboravljen.

„Učinimo od toga, zajedno, čvrstu nakanu, radosnu obvezu, kako bi Krist, Raspeti i Uskrsli, svjetlo Ekvatorske Gvineje, Afrike i cijeloga svijeta, sve nas vodio prema budućnosti nade“, pozvao je papa Lav XIV.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA