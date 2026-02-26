Papina putovanja u Afriku, Španjolsku i Kneževinu Monako

Najavljena su nova apostolska putovanja pape Lava XIV. Predviđen je jednodnevan posjet Monte Carlu, zatim desetodnevno putovanje u Afriku tijekom kojeg će posjetiti Alžir, Kamerun, Angolu i Ekvatorsku Gvineju, a potom će uslijediti šestodnevno putovanje u Španjolsku tijekom kojeg će posjetiti Madrid, Barcelonu i Kanarsko otočje, piše Vatican News.

Najavljena su nova apostolska putovanja pape Lava XIV., nakon značajnog prvog putovanja u Tursku i Libanon krajem 2025. godine: desetodnevno putovanje u Afriku i dva putovanja u Europu, među kojima jednodnevan posjet Kneževini Monako i šestodnevno putovanje u Španjolsku i Kanarsko otočje.

U priopćenju koje je danas, 25. veljače, objavio Tiskovni ured Svete Stolice stoji da će najduže putovanje – od 13. do 23. travnja – biti ono koje će Papu odvesti stopama svetog Augustina u Alžir (Alžir i Annaba), zatim u središnju Afriku, odnosno u Kamerun (Yaoundé, Bamenda i Douala), u Angolu (Luanda, Muxima i Saurimo) te naposljetku u Ekvatorsku Gvineju (Malabo, Mongomo i Bata). Riječ je o složenom putovanju tijekom kojeg će se rimski biskup spomenuti dragog sveca i biskupa Hipona s kojim je duboko povezan, a značajan će biti posjet dvjema zemljama u razvoju, s posebnom pozornošću prema odbačenima, siromašnima i onima koji se brinu o njima. Putovanjem u anglofonsku regiju na sjeveru Kameruna, gdje već deset godina traje građanski rat u kojem sudjeluju regularne oružane snage i separatisti, Petrov nasljednik će ponovno istaknuti poziv na mir. Posljednja etapa bit će Ekvatorska Gvineja, jedina afrička zemlja španjolskog govornog područja. To će hodočašće po trajanju biti slično putovanju svetog Ivana Pavla II. u Afriku 1985. godine, kada je u 11 dana posjetio sedam zemalja.

Kratki jednodnevni posjet Kneževini Monako predviđen je za 28. ožujka, uoči Velikog tjedna, čime će Sveti Otac odgovoriti na mnoge pozive koje su tamošnje vlasti uputile najprije papi Franji, a onda i papi Lavu. Kneževina predstavlja europsku stvarnost u kojoj je katoličanstvo državna religija i gdje dijalog između civilnih institucija i Crkve zadržava konkretnu važnost i u javnoj raspravi. Zalaganje za mir je još jedna značajka Kneževine Monako koja će prvi put u modernom dobu ugostiti jednoga Papu.

Sveti će Otac naposljetku od 6. do 12. lipnja posjetiti Španjolsku, najprije glavni grad Madrid, a potom Barcelonu, kako bi inaugurirao novi i najviši toranj monumentalne bazilike ‘Sagrada Familia’ koja je preoblikovala panoramu katalonskoga grada. Posjet se podudara sa stotom obljetnicom smrti genijalnog arhitekta Antonija Gaudíja, koji je ‘sanjao’ baziliku i započeo njezinu izgradnju te koji je prošle godine proglašen časnim slugom Božjim. Papa će potom otputovati na Kanarske otoke kako bi ostvario putovanje koje je već bilo na srcu pape Franje. Ondje će posjetiti otoke Tenerife i Gran Canaria.

Rimski biskup će kroz ova tri putovanja imati priliku susresti se s najrazličitijim zemljama i situacijama, poput Alžira kao muslimanske države u kojoj su kršćani manjina i sjeme bratstva, pa sve do zemalja s kršćanskom većinom u središtu afričkog kontinenta, sa svojim problemima i svjedočanstvom radosne vjere. Tu je potom kratki posjet zemlji smještenoj na Azurnoj obali koja je druga najmanja država na svijetu nakon Države Grada Vatikana, a Petrov nasljednik će se potom uputiti u Španjolsku, veliku europsku zemlju čiji je identitet oblikovan kršćanskom vjerom, ali koja također osjeća posljedice sekularizacije. Putovanje će zaključiti posjetom Kanarskim otocima, jednom od glavnih migracijskih ruta iz Afrike prema Europi, s desecima tisuća iskrcavanja svake godine.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA