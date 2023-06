Proslavljena 75. obljetnica Hrvatske katoličke misije/župe München

Svečano misno slavlje u tom je povodu uime zagrebačkog nadbiskupa u miru kardinala Josipa Bozanića predvodio pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško u zajedništvu s provincijalom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Markom Mršom, nacionalnim ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislavom Markićem, delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, referentom za zajednice drugih materinskih jezika u Nadbiskupiji München i Freising mons. Alexandrom Hofmannom, sadašnjim župnikom fra Petrom Klapežom i bivšim župnikom fra Borisom Čarićem, župnim dušobrižnicima fra Jozom Župićem, fra Edvardom Sokolom, fra Slavenom Čekom i fra Ivanom Vuletićem te s još petoricom svećenika i uz asistenciju trajnog đakona.

Na početku misnog slavlja išlo se u procesiji od sakristije kroz crkvu u kojoj je nošen križ, slika bl. Alojzija Stepinca, stjegovi Republike Hrvatske i Slobodne Države Bavarske. U procesiji su bili ministranti, mladi u hrvatskim narodnim nošnjama, svećenici, đakon i biskup.

Misnom slavlju pribivala je i provincijalka školskih sestara Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova iz Splita s. Lidija Matijević, časna majka-vrhovna poglavarica Družbe sestara franjevki od Bezgrješne iz Šibenika s. Terezija Zemljić, kao i više sestara. Sudjelovali su i izaslanik predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj Gordan Bakota, generalni konzul Generalnog konzulata Republike Hrvatske iz Münchena Vladimir Duvnjak, generalni konzul Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine Dragan Bagarić, te Croatiana Gregurić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Sve je na početku pozdravio provincijal dr. fra Marko Mrše koji je istaknuo kako je davno bila poslijeratna 1948. godina, kada je osnovana ova misija, a uslijedile su i kasnije godine koje također nisu bile lake. „To je povijest, ali i sadašnjost na čemu se oslanja i budućnost ove župe za koju se nadamo da će obilovati dobrom na duhovnom, rodoljubnom i kulturnom planu. Vrhunac proslave je zasigurno vaša nazočnost na misnom slavlju ovdje u ovoj velebnoj crkvi.“ Potom je pozdravio mons. Šaška i sve koncelebrante, kao i vjernike, uime Provincije i u svoje osobno ime. „Bogu sam zahvalan i ne krijem ponos što su članovi naše Provincije gotovo od samih početaka bili i jesu poticatelji i ohrabritelji ove zajednice, širitelji Božje riječi i njezini svjedoci uz iskrenu i opravdanu nadu da će u tom smjeru nastaviti dalje, a to znači biti blizu svome narodu na ovim prostorima i njegovati onaj iskusni osjećaj zajedničke vjere u Krista slušan i propovijedan na hrvatskom jeziku. Ne krijem nadu i želju, a vjerujem da to tinja i u srcima vašim, da vas ovdje u budućnosti uz zdravlje i veselje i radost životnu bude što manje, a u Hrvatskoj što više“, kazao je potaknuvši okupljene na molitvu za svećenička i redovnička muška i ženska zvanja te je svima čestitao 75. obljetnicu misije/župe i blagdan sv. Benna, zaštitnika grada Münchena i dalje bdije nad njegovim građanima i po njegovu zagovoru donese Božje blagoslov.

Mons. Šaško je u uvodnoj riječi uputio pozdrav svima okupljenima. „Nakon sinoćnje spomen-svečanosti i u ovo slavlje donosim ponajprije molitvenu blizinu i blagoslovne čestitke kardinala Josipa Bozanića, koji je žarko želio biti s vama u ovom jubilejskom slavlju, ali su ga zdravstvene poteškoće u tome spriječile te je poslao mene kao svoga izaslanika. Donosim vam i pozdrave novoga zagrebačkog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražena Kutleše i svih biskupa Crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo Gospodinu na darovima i na plodovima kojima je ova zajednica tijekom sedam i pol desetljeća urodila zalaganjem i žrtvom, radom i ljubavlju kako franjevaca Provincije Presvetog Otkupitelja, voditelja ove župe, tako i svih vjernika. Zahvaljujemo za sve žive i pokojne hrvatske vjernike koji su povezani s ovim gradom i s ovom zajednicom“, istaknuo je mons. Šaško.

U propovijedi mons. Šaško je istaknuo kako se svako dobro djelo rađa iz ljubavi i Božjeg nadahnuća i suradnje čovjeka s Božjom milošću. „Dragi vjernici, dolazeći vama, znao sam da ću ovdje naći ono što Hrvati sa sobom uvijek ponesu, a to je živo srce. Otkucaji toga bila u Njemačkoj uvijek su u prošlosti bili dovoljno snažni tako da su se mogli čuti u domovini, ako ih je tko imao ili želio čuti. I danas to isto bilo kuca. Znam koliko ste privrženi bl. Alojziju koji je prije 25 godina proglašen blaženim. Znam da poznajete puno njegovih riječi i djela, njegovu duhovnost i njegovu svetost. Znam i to da vam nije potrebno posebno isticati njegove misli. Zbog toga ću ponoviti samo jednu njegovu rečenicu, zapravo njezin dio izrečen 3. listopada 1946. tijekom onoga nakaznog procesa komunističkih nasilnika. Dio odgovora koji i danas smeta, a siguran sam da ga znate napamet, a on glasi: ´Ja bih bio ništarija kad ne bih osjetio bilo hrvatskog naroda.´ Bl. Stepinac je mogao osjetiti bilo svoga naroda jer je svoje srce uskladio s Božjom ljubavlju, s njegovim srcem, s njegovom riječju i sa središtem svoga bića, sa savješću i nije se povijao ni pred kojim zemaljskim moćnikom. Dakle, radi se o srcu. Prije 75 godina, dvije godine nakon osude nadbiskupa Stepinca Hrvatsku su ovamo donijeli ljudi kojima se stezalo srce, koji su plakali u samoći, s nadama i čežnjama na izmaku snaga vapeći Bogu i Majci Božjoj za pomoć. I premda je sve to bilo bolno, jednom donesena Hrvatska ovamo lako se ponovno nađe tamo gdje je pohranjena, gdje je oživljena i gdje je obnovljena. Znaju to svi ljudi koji su morali, koji su bili prisiljeni napustiti domovinu. Ovdje su pastiri u brizi za srce njegovali plemenitost upućujući na Krista i Crkvu i čuvali bilo naroda“, kazao je propovjednik dodavši kako nas naša povijest uči da je važno ne udaljiti se od zajedništva s Bogom te da je upravo ono što je izgledalo kao propast življeno s pouzdanjem u Boga i s ljubavlju prema bližnjima, poput kardinala Stepinca, postalo novom snagom i blagoslovom. „I danas je tako. I danas smo pozvani sve poteškoće gledati istim pogledom i ustrajati u dobru. Imajmo pouzdanja i čuvajmo otkucaje srca! Novi su naraštaji stasali i zahvalni smo za njih. Otkucaji bila ovdje su živi.“

Nažalost, kazao je, tijekom više od 30 godina hrvatske slobode po posljedicama vidimo da se nije istinski slušalo bilo hrvatskog naroda, jer da jest tada bi se čulo da to bilo nije usklađeno s našim iseljeništvom. „Zbog toga predugo osjećamo tu aritmiju, aritmiju kucanja srca našega naroda. Dio hrvatskog vjerničkog srca koji kuca u iseljeništvu ima snagu čežnje, ljubavi i nade koja je dovoljna za obnavljanje hrvatske domovine i ima snagu biti proročkim znakom drugima u Europi, od koje kao da mnogi odustaju. Poznajemo kušnju i među nama, kušnju odustajanja od Hrvatske, a neprijateljima je to najdraže. I onda kada ljudi na vlasti upravljaju Hrvatskom, a ne osluškuju bilo naroda, i onda kada u umoru i razočaranju i sami želite prihvatiti neko drugo životno bilo, neko drugo srce, Hrvatsku zaboraviti ne možete. To najbolje znaju oni koji su se od nje morali rastajati, a onda taj isti ritam, to isto srce zakuca u njihovoj djeci. Braćo i sestre, liječimo aritmiju hrvatskog srca s pouzdanjem u Boga, privrženošću Gospi, vjernošću Crkvi i svetošću kardinala Stepinca“, zaključio je propovijed mons. Ivan Šaško.

Na kraju misnog slavlja, koje je svojim skladnim pjevanjem uveličao župni zbor i orkestar mladih pod vodstvom s. Nikoline Bilić, svima je svoju zahvalnu riječ izrekao župnik fra Petar Klapež. „Na koncu svaki jubilej je životan, ako ima svoju prošlost i svoju sadašnjost, a onda će imati i svoju sigurnu budućnost. Zato svima skupa od srca veliko hvala uz sretnu i blagoslovljenu 75. obljetnicu naše župe. Neka nas sve skupa i dalje prati Božji blagoslov uz moćni zagovor našeg nebeskog zaštitnika hrvatskog mučenika bl. Alojzija Stepinac. Mons. Šaško je župniku fra Petru Klapežu predao spomen – medalju, koja obuhvaća 25 godina kardinala Josipa Bozanića na stolici i na katedri zagrebačkih nadbiskupa, na kojoj je glavni motiv sv. Josip, svetac čije ime kardinal nosi, a koji je ujedno i zaštitnik Hrvatske.

Večer ranije, u subotu 17. lipnja, u dvorani „Herkulessaal“ u Rezidenciji u Münchenu održana je svečana akademija u povodu 75. obljetnice Hrvatske katoličke misije/župe München. Nakon himne Republike Hrvatske i himne Savezne Republike Njemačke izveden je recital „Spomenar vjere, nade i ljubavi u šest slika s prologom i epilogom“ u kojem je bilo riječi o početku, progonstvu, rastu, nadi, žrtvi i budućnosti. Autor je dr. don Ante Mateljan. Recitatori su bili Lejdi Oreb (voditeljica programa), Anastazija Marčinković, Anja Tolić, fra Ivan Vuletić, fra Blaž Toplak, Jure Birkić, Anita Ključević, Viktor Bakula i Lucija Stankić. Sudjelovale su skupine HKM München: crkveni zbor, dječji zbor „Hrvatski slavuji“, orkestar mladih, zbor mladih „Frama“ i ženska vokalna skupina „Lira“ (sve vodi s. Nikolina Bilić), klapa „Croatia“ (voditeljica Teodora Festini), Diana Grubić uz pratnju na glasoviru, solist Ivan Sušilović – bariton, folklorna skupina „Fra Andrija Kačić Miošić“ (voditeljice Ivana Pušić i Jelena Poljak), te više folklornih podskupina HKŽ München – „Bijele ruže“, „Mladost“ i „Narodni vez“ (voditeljice: Slavica Tavra, Lidija Drvodelić, Marija Vrdoljak, Ana Franjko i Viktorija Blažić). U programu je sudjelovalo više od 250 izvođača.

Prigodnu riječ i čestitku za 75. obljetnicu misije/župe uputili su župnik HKŽ München fra Petar Klapež, provincijal dr. fra Marko Mrše, izaslanik kardinala Josipa Bozanića biskup Ivan Šaško, izaslanik predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, referent za zajednice drugih materinskih jezika u Nadbiskupiji München i Freising mons. Alexander Hofmann, časna majka-vrhovna poglavarica Družbe sestara franjevki od Bezgrješne iz Šibenika s. Terezija Zemljić i predsjednik Župnog vijeća Franjo Barišić.

Koncert je na oduševljene svih prisutnih u dvorani održala Klapa „Sveti Juraj“ i Orkestar Hrvatske ratne mornarice.