Prvi dan u Alžiru: Papa Lav XIV. – misionar mira

Papa Lav XIV. započeo je 13. travnja apostolsko putovanje u Africi intenzivnim danom u Alžiru gdje se susreo s predstavnicima vlasti, posjetio džamiju, susreo se sa zajednicom sestara misionarki augustinki te molio s alžirskom zajednicom, izvijestio je Vatican News.

Papa Lav XIV. završio je prvi dan apostolskoga putovanja u Africi, tijekom kojega će od 13. do 23. travnja posjetiti Alžir, Kamerun, Angolu i Ekvatorsku Gvineju.

U Alžir je stigao u ponedjeljak ujutro sretan što ponovno posjećuje zemlju svetog Augustina, koji – kako je rekao tijekom leta iz Rima prema Alžiru – nudi vrlo važan most u međureligijskom dijalogu.

Spomenik mučenicima „Maqam Echahid“

Po dolasku u Alžir posjetio je Spomenik mučenicima Maqam Echahid u spomen onih koji su izgubili život u alžirskom ratu za neovisnost od 1954. do 1962. godine. U prvom javnom govoru Sveti Otac je podsjetio prisutne da nasilje neće nikada imati posljednju riječ i da budućnost pripada muškarcima i ženama mira te istaknuo da se istinska sloboda ne dobiva samo nasljeđem, nego se svaki dan iznova bira.

Sastanak s državnim vlastima

Papa je potom otišao u Predsjedničku palaču u kurtoazni posjet predsjedniku Republike Alžir prije nego što se obratio predstavnicima vlasti, civilnoga društva i diplomatskom zboru u Kongresnom centru Djamaa el Djazair. U svojem je govoru potaknuo vlasti da poštuju dostojanstvo svih i dopuste da ih dotakne tuđa patnja, umjesto da umnožavaju nesporazume i sukobe.

Posjet Velikoj džamiji u Alžiru

Poslijepodne je papa Lav nakratko posjetio Veliku džamiju u Alžiru gdje je proveo trenutak tihog razmišljanja u pratnji rektora Mohameda Mamouna Al Qasimija. Istaknuo je važnost uzajamnoga poštovanja i poštovanja dostojanstva svake osobe. Posjet džamiji bio je posebno značajan budući da je Alžir zemlja s apsolutnom muslimanskom većinom u kojoj kršćanska zajednica čini malu, ali živu manjinu.

S misionarkama augustinkama

Sveti Otac je potom privatno posjetio Centar za dobrodošlicu i prijateljstvo augustinskih sestara misionarki Bab El Oueda. Tamo je odao počast sjećanju na redovnice koje su ubijene između 1994. i 1996. godine tijekom alžirskog građanskog rata, poznatog i kao ‘Crno desetljeće’. Objasnio je da životi sestara izražavaju dimenziju duboko urezanu u augustinsku duhovnost: dimenziju svjedočenja, čak do mučeništva. Sveti je Otac zahvalio redovničkoj zajednici za njihovu aktivnu prisutnost i karitativna djela.

Molitva u bazilici Gospe Afričke

Nakon toga se susreo s alžirskom zajednicom u bazilici Gospe Afričke koja ga je dočekala radosnim pljeskom i glazbom. Čak ni vjetar i jaka kiša nisu spriječili mnoštvo da prate događaj ispred pune bazilike. Papa je pažljivo slušao svjedočanstva osoba različitih religija, među kojima jedne muslimanke i jednog studenta pentekostalca, koji su podijelili svoja iskustva bratskoga života jedni uz druge kao kršćani i muslimani. U svojem govoru Sveti Otac je rekao da u svijetu u kojemu „podjele i ratovi siju bol i smrt među narodima, u zajednicama, pa čak i u obiteljima“, njihovo je „iskustvo jedinstva i mira uvjerljiv znak“.

Sveti Otac se potom vratio u Apostolsku nuncijaturu u kojoj je imao privatni sastanak s biskupima. Bio je to posljednji događaj u njegovom današnjem intenzivnom rasporedu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA