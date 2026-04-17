Siromasi su svjetlo u zemlji natopljenoj krvlju

Papa Lav XIV. obratio se u četvrtak, 16. travnja, u središtu regije razorene separatističkim nasiljem u Bamendi, predstavnicima tamošnjeg društva koji su se okupili na susretu za mir u katedrali svetog Josipa. Uputio je opomenu onima koji zloupotrebljavaju religije i samo Božje ime za vlastite vojne, gospodarske i političke ciljeve, izvijestio je Vatican News.

Drugog dana putovanja u Kamerunu, Papa se obratio kao glasnik mira zajednici u Bamendi, na sjeverozapadu zemlje, području pogođenom nasiljem između anglofonskih separatista i snaga središnje vlade. „To je kriza koju je svijet zaboravio, a koja je u otprilike deset godina uzrokovala tisuće mrtvih i stotine tisuća raseljenih, donijela patnje najmanjima, ali i vidjela žrtvu brojnih predstavnika Crkve koja neumorno nastavlja donositi svoju evanđeosku poruku“, naglasio je Papa.

Papine riječi snažno su odjeknule na susretu za mir koji se održao u katedrali svetoga Josipa, pred ljudima iz različitih dijelova društva obilježenog siromaštvom i razaranjem. Predstavnici protestantskih Crkava, islamske religije, svećenici, redovnici, katehisti i vjernici različitih jezičnih skupina slušali su njegove riječi u ozračju potpunog bratstva i primirja koje su separatističke skupine proglasile povodom Papina posjeta. To je bio opipljiv znak njihove potrebe i želje da čuju riječi utjehe i mira u napaćenoj regiji – kako ju je nazvao Sveti Otac – zajednici preplavljenoj boli, ali koja ipak, nikada napuštena od Boga, može započeti ispočetka, priopćio je Vatican News.

„Kako su lijepa i vaša stopala, prašnjava od ove krvlju natopljene, ali plodne zemlje, od ove povrijeđene zemlje, ali bogate vegetacijom i velikodušne plodovima. To su stopala koja su vas dovela sve do ovdje i koja su vas, unatoč kušnjama i preprekama, održala na putovima dobra“, poručio je Papa.

„Progonstvo i patnja ne prave razliku među vjerama, rasama, jezicima i bojama – svi su traumatizirani te trebaju psihološko i duhovno ozdravljenje. To su pokazala svjedočanstva iznesena pred rimskim biskupom, koji je potom pohvalio djelovanje ‘Pokreta za mir’ u kojem sudjeluju kršćanske i muslimanske zajednice u nastojanju da posreduju između suprotstavljenih strana. To su oni koji donose navještaj mira cijelome svijetu, unatoč pokušajima instrumentalizacije religija“, istaknuo je Papa.

„Blago mirotvorcima, a jao onima koji upotrebljavaju religije i samo Božje ime za vlastite vojne, gospodarske i političke ciljeve, povlačeći ono što je sveto u ono što je najprljavije i najmračnije. Da, draga braćo i sestre, vi koji ste gladni i žedni pravednosti, vi siromašni, milosrdni, krotki i čista srca, vi koji ste plakali – vi ste svjetlo svijeta!“, dodao je.

Petrov nasljednik povjerio je siromasima poslanje da budu ulje koje se izlijeva na ljudske rane, uz poticaj da nikada ne izgube vlastiti identitet te da i dalje budu sol koja daje okus ovoj zemlji, čuvajući ono što su dijelili u vremenu plača. Papa se potom obratio ženama, laikinjama i redovnicama koje nastavljaju pratiti i podupirati žrtve nasilja unatoč rizicima u zemlji gdje se gospodari rata prave da ne znaju da je dovoljan trenutak da sve unište, ali često nije dovoljan ni cijeli život za ponovnu izgradnju.

„Prave se da ne vide da su potrebne milijarde dolara za ubijanje i razaranje, ali se potom ne pronalaze potrebna sredstva za liječenje, obrazovanje i obnovu. Oni koji vašoj zemlji otimaju resurse, uglavnom ulažu velik dio profita u oružje, u beskrajnu spiralu destabilizacije i smrti“, napomenuo je.

Papa Lav XIV. na kraju je pozvao narod izranjene Bamende na jedinstvo. „Mir se ne može izmisliti: njega moramo primiti, prihvaćajući bližnjega kao brata i sestru. Nitko ne bira svoju braću i sestre: moramo se jednostavno međusobno prihvatiti! Mi smo jedna obitelj i živimo u istom domu, na tom čudesnom planetu o kojem su drevne kulture brinule tisućljećima“, naglasio je.

Rimski je biskup na završetku susreta za mir, na trgu ispred katedrale svetog Josipa, ponovno istaknuo da ih je Gospodin sve izabrao kao graditelje mira u ovom svijetu, a zatim je pozvao na molitvu. Dok puštamo ove bijele golubice, simbol mira, neka se Božji mir spusti na sve nas i na ovu zemlju te neka nas sve sačuva ujedinjene u svome miru“, zaključio je papa Lav XIV.