Stvarnost pobačaja u Španjolskoj u znamenkama: zastrašujuće demografsko samoubojstvo

Tragična stvarnost pobačaja u Španjolskoj popraćena je kontinuiranim padom rođenja, što zemlju čini jednom od onih koje se najviše odnarođuju u Europi. Znamenke, koje je objavio Nacionalni ured za statistiku, potvrđuju pravo demografsko samoubojstvo.

Službeni podatci Ministarstva zdravstva govore o 93.131 svojevoljnu pobačaju u Španjolskoj tijekom 2016. godine, što predstavlja stopu pobačaja od 10,36 na 1000 žena u dobi od 15. do 44. godine, a to je u porastu zbog usvajanja zakona „Aido“ koji dopušta besplatan pobačaj do 14. tjedna trudnoće.

Broj pobačaja u Španjolskoj: 255 smrtnih slučajeva dnevno.

Zbog 255 intervencija dnevno, pokolj utječe na gotovo 65.000 nerođene djece tijekom prvih 8 tjedana trudnoće; 22.407 nerođenih između 9. i 14. tjedna; a 5.533 između 15. i 22. tjedna. A 216 „svojevoljnih prekida trudnoće“ dogodilo se začetima od 23. tjedna ili na više.

Također doznajemo da je oko 800 žena u 2016. godini učinilo šesti pobačaj ili više. I više od 33.000 žena učinilo je između dva i pet pobačaja.

Štoviše, u većini slučajeva pobačaja u 2016. godini – 42.520 žena – nikada nisu donijele trudnoću do kraja.

Vladajuća Narodna stranka – Partido Popular – tiho tvrdi da je protiv pobačaja, ali njezin utok Ustavnom sudu protiv „nepravedna zakona“ koji dopušta pobačaj nije imao odgovora ni nakon osam godina. A kada je došla na vlast, zadovoljavala se mini-reformom koju španjolski pobornici za život nazivaju „šalom“, jer se ograničava samo na osporavanje anonimnosti za maloljetnice od 16 i 17 godina koje čine pobačaj. Osim toga, Narodna je stranka prošle godine u Španjolskom senatu odobrila zakon koji obvezuje javne zdravstvene ustanove da osiguraju pristup pobačaju zbog „koristi i prava koji proizlaze iz jamstva ravnopravnosti“, koji prolaze posebice kao slobodno ostvarivanje ovoga „prava“.

Demografsko se samoubojstvo ubrzava

U međuvremenu, demografska kriza u Španjolskoj dolazi do ponora: najnovija službena statistika za prvu polovicu 2017. godine, pokazuje pad rođenih od 6,3% u usporedbi s istim razdobljem 2016. godine, dok je ukupno 187,703 ispod broja usmrćenih od siječnja do lipnja 2017., do 219.834, što je 4,5% više nego u prvoj polovici prethodne godine. Ovo daje negativan saldo od 32.132 duša u ovoj polovici godine – gotovo tri puta više nego u isto vrijeme u 2016. godini.

Iako više ljudi umiru, te umiru kasnije jer se očekivana životna dob produžuje, rizik od kraha će se nastavljati i pogoršat će javni mirovinski sustav.

Jeanne Smits (REINFORMATION.TV 08.01.2018.)

Izvor: Crkva na kamenu