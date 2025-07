U Kruševu obilježena 40. obljetnica smrti nadbiskupa Petra Čule

KRUŠEVO – U župi sv. Ilije proroka u Kruševu kraj Mostara u utorak 29. srpnja misnim slavljem kojeg je predslavio biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić i predstavljanjem knjige „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleyja o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“ vlč. Bojana Ivešića, obilježena je 40. obljetnica smrti najpoznatijega sina te župe, mostarskog biskupa Petra Čule.

Uz biskupa Palića koncelebrirali su domaći župnik don Marko Šutalo, generalni tajnik Biskupske konferencije BiH don Bojan Ivešić te još pet svećenika. Na misi koja je slavljena na vanjskom oltaru kruševske župe je sudjelovalo više stotina vjernika.

Na početku je sve okupljene pozdravio župnik don Marko koji je okupljene vjernike podsjetio na velike zasluge, ali i mučeništvo pokojnog biskupa Čule za mjesnu Crkvu, ali i za katoličku crkvu u hrvatskom narodu. Izrazio je radost što se upravo u biskupovoj rodnoj župi predstavlja i knjiga koja donosi nove detalje o zbivanjima i stradanju tadašnjeg mostarskog biskupa pod komunističkom strahovladom neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata.

Biskup Palić je na početku svoje propovijedi kazao: „Danas se okupljamo kako bismo obilježili 40. obljetnicu povratka u kuću Očevu sina ove župe i mostarsko-duvanjskog biskupa mons. Petra Čule, pastira koji je vodio ovu biskupiju nepokolebljivom ljubavlju i vjerom, čak i u veoma tamnim trenucima povijesti našega naroda na ovim prostorima. Božja providnost željela je da današnja čitanja govore upravo o ljubavi i uskrsnuću, temama koje su duboko obilježile život i službu nadbiskupa Čule.“

Potom se mons. Palić zadržao na lomljenu riječi misnih čitanja tog dana, na spomendan Isusovih prijatelja svetih Marte, Marije i Lazara.

„Tijekom sedmogodišnjeg zatočeništva, oduzetih sloboda i ljudskog dostojanstva, održao je živu nadu u uskrsnuće. Na taj je način pokazivao, kao i mnogi prije njega i nakon njega, da zatvorske rešetke mogu zatočiti tijelo, ali ne i duh koji teži slobodi djece Božje.

Biskup Čule je u svome pastirskom životu nastojao ljubav koju je propovijedao pretvoriti u konkretna djela. Katedrala u Mostaru, koja je njegovom upornošću izgrađena nakon tridesetogodišnjeg čekanja, ostaje vidljivi znak njegove ljubavi prema ovoj mjesnoj Crkvi. U vremenu kada je komunistički režim nastojao izbrisati svaki vjerski znak, biskup Čule imao je hrabrosti izgraditi katedralu ne kao izazov vlasti, nego kao svjedočanstvo vjere i nade za buduće generacije.

Izgradnja katedrale bila je svojevrsna proročka gesta, da narod koji svoje pouzdanje stavlja u Boga koji je ljubav, ima budućnost unatoč neprijateljskom okruženju i protivničkim političkim sustavima“, naglasio je mostarski biskup u svojoj propovijedi.

„U vrijeme biskupa Čule broj dijecezanskih svećenika se utrostručio, s 30 na 90, što pokazuje njegovu brigu prema duhovnim zvanjima i nastojanje oko dobrobiti svojih svećenika. No, činjenica je da su i svećenici, koji su se u trenucima biskupova zatočeništva i svojevrsne obezglavljenosti osjetili poput siročadi, bolje razumjeli što znači imati pastira, odnosno živjeti bez pastira, vođe i učitelja.

Biskup Čule je svojim životom nastojao pružati svjedočanstvo života u Kristu. Čak i kada ga je režim proglasio ‘civilno mrtvim’, oduzimajući mu građanska prava, on je nastavio živjeti puninu Božjeg života, koju je hranio euharistijom i osobom molitvom.

Nakon puštanja na slobodu, mogao je gajiti ogorčenje ili tražiti osvetu. Međutim, on je, unatoč i unutarcrkvenim problemima u našoj biskupiji i političkom sustavu koji je bio neprijateljski prema vjeri, nastojao podržavati plamen vjere i u svećenicima i u Božjem narodu koji mu je bio povjeren. Osnivao je nove župe, podizao i blagoslivljao nove crkve, obilazio vjernike i naviještao Riječ Božju“, kazao je mons. Palić.

Mostarski biskup je potaknuo okupljene vjernike da obilježavanje obljetnice smrti biskupa Čule ne bude samo neko puko sjećanje na prošlost, nego da iz njegova primjera crpe nadahnuće za sadašnjost i budućnost. Dodao je da su kršćani i danas u svijetu, koji je još uvijek obilježen podjelama, mržnjom, ratovima i progonima, pozvani svjedočiti istu ljubav koja je vodila život biskupa Čule. „Biskup Čule nam nije ostavio samo baštinu u kamenoj gradnji, kao što je katedrala i druge crkve, nego nam prije svega kao primjer ostaje njegova nepokolebljiva ljubav prema Bogu i Crkvi koja je ustrajna i u najvećim kušnjama… Biskup Čule nam svojim životom svjedoči da Crkva može biti progonjena, ali ne poražena jer je utemeljena na ljubavi Kristovoj, a ta je ljubav trajna, koja i nas ovdje i sada povezuje s vječnošću“, kazao je na kraju propovijedi mons. Palić.

Pjevanje na misi je predvodio župni zbor kruševske župe.

Poslije misnog slavlja održano je predstavljanje knjige „Izvješće mons. Josepha Patricka Hurleyja o religijskim prilikama u Jugoslaviji od veljače 1946. do veljače 1947.“ autora don Bojana Ivešića s posebnim osvrtom izlagača na život i mučeništvo biskupa Petra Čule.

O životu biskupa Čule govorio je don Josip Čule. O spisima pronađenim u Vatikanskom arhivu koji govore o procesu protiv mostarskog biskupa osvrt je iznio don Bojan Ivešić, a o teškim uzničkim danima pastira Crkve u Hercegovini govorio je don Zvonimir Rezo. Program je moderirao don Marko Šutalo.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA